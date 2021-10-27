Nghĩa của từ DIY là gì? Tại sao nó lại phổ biến đến vậy ?

Trong thế giới từ ngữ có khá nhiều những từ viết tắt nó tượng trưng cho những ngôn từ riêng nào đó được nói ngắn gọn nhưng mang một ý nghĩa cụ thể. Mỗi một từ viết tắt thường được lấy từ những ký tự đầu tiên của từ đó. Và dưới đây là một ví dụ cụ thể về một định nghĩa là rất có thể bạn chưa biết nhưng nó lại xuất hiện nhiều trong cuộc sống.

Diy là gì Bạn nhìn thấy và nghe thấy từ viết tắt "DIY" ở khắp mọi nơi, và có thể bạn đã biết nó là viết tắt của từ gì: DIY nghĩa là “ do it yourself” tiếng việt có nghĩa là"tự tay làm lấy". Đó là một khái niệm nghe khá đơn giản. Nhưng "DIY" có thể gợi lên những hình ảnh hoàn toàn khác nhau cho những người khác nhau, bởi vì thực sự, nó có thể nói về rất nhiều thứ. Về cơ bản, DIY có nghĩa là thay vì thuê một chuyên gia thực hiện một công việc cụ thể - hoặc thay vì mua hàng từ cửa hàng hoặc một nghệ nhân - bạn đang chọn thực hiện công việc đó hoặc tự mình tạo ra những sản phẩm đó mà không cần sự trợ giúp trực tiếp từ chuyên gia . Điều đó không có nghĩa là bạn không thể tìm đến các tài nguyên để được trợ giúp - nếu bạn sử dụng hướng dẫn trên YouTube, một cuốn sách hoặc bài đăng trên blog để tìm chỉ đường hoặc đưa dự án của mình đi đúng hướng, điều đó vẫn được coi là bạn tự thực hiện. DIY thực sự là việc bạn tìm kiếm kiến ​​thức và phát triển các kỹ năng cần thiết để làm một việc mà bạn thường trả tiền cho người khác làm thay bạn.

Nói một cách dễ hiểu, "DIY" được thêm vào rất nhiều dự án và về cơ bản, mọi thứ từ việc tự vá một lỗ trên tường đến việc tự làm bom tắm. Đều được coi là một dự án DIY. Và DIY còn vượt xa hơn thế, vì nó cũng có thể được áp dụng cho những việc như tự cắt tóc, tự may quần áo, trang trí bánh, quản lý các khoản đầu tư của riêng bạn, v.v. Bạn có thể tìm các hashtag #DIY trên các trang mạng xã hội như facebook hay instagram bạn sẽ tìm thấy các gợi ý tương tự .

Cá nhân tôi, khi tôi nghĩ về các dự án DIY, tâm trí của tôi hướng đến các nhiệm vụ cải thiện nhà cửa. Những công việc như sơn, lắp thảm, đóng đồ đạc , kê kệ , sửa chữa những thứ cần bảo trì - đó là nơi mà bộ não của tôi hướng tới. Nhưng, tôi cũng là một người đam mê cuồng nhiệt. Đối với tôi, nghệ thuật và thủ công chắc chắn nằm dưới cái ô của DIY, nhưng tôi nghĩ đó là "thủ công" - ít nhất, đó là từ khiến tôi nghĩ về loại dự án mà tôi làm. Hai định nghĩa về "DIY" này dường như là phổ biến nhất, vì vậy, bây giờ đến lượt bạn chia sẻ ý nghĩa của bạn. DIY có thật sự thịnh hành Ngày nay, mọi người đang theo xu hướng DIY rất nhiều. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia theo xu hướng này một cách nhiệt tình. Có rất nhiều trang web bán các mặt hàng DIY hoặc chia sẻ ý tưởng tạo ra một mặt hàng DIY độc đáo. Và đơn giản như việt làm một cái kệ gỗ từ những mảnh gỗ bỏ đi hay trang trí lại tường,..... Xu hướng DIY cũng ngày càng phổ biến ở Việt Nam do có nhiều sách hướng dẫn hoặc các clip youtube hoặc trên Facebook. Các cách làm DIY cũng giúp tăng trải nghiệm và mang tính chất giải trí nhưng lại không tiêu tốn nhiều tiền của. Tại sao DIY lại phổ biến đến vậy? DIY không phải đó là một sản phẩm cơ bản đó là ý tưởng của riêng bạn. Bạn có thể tận dụng những thứ trong nhà và tự tay làm nên nó DIY giúp bạn tư duy để tạo ra một sản phẩm của riêng mình.

Bạn rèn luyện được một số đức tính như bền bỉ sáng tạo.

Bạn nâng cao giá trị đồ vật trong nhà do chính tay bạn làm nên.

DIY nâng tầm kiến thức và tay nghề

Đôi khi DIY giúp tăng trải nghiệm thư giãn

Sản phẩm bạn DIY có thể tạo được sự hài lòng cho riêng bạn.

DIY cũng giúp tiết kiệm. Cuối cùng DIY là một thuật ngữ phổ biến, chúng được áp dụng nhiều trong cuộc sống và mang nhiều giá trị. Hiểu đơn giản đó là việc bạn tự tay làm lấy một cái gì đó mà phổ biến là đồ dùng trang trí nhà cửa, đồ sử dụng cá nhân.

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