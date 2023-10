Cách chọn thang máy tải khách chuẩn mà bạn cần biết

Các bước lựa chọn thang máy tải khách phù hợp

Xác định nhu cầu sử dụng của thang máy

Đầu tiên, quý khách hàng cần phải xác định rõ mục đích mua và sử dụng thang máy để làm gì. Có rất nhiều loại thang máy khác nhau và gọi tên theo mục đích sử dụng như: thang máy chở khách, thang máy chở hàng, thang máy chở ô tô, thang máy quan sát,...

Đối với nhu cầu dùng để phục vụ quá trình di chuyển của con người, bạn chỉ nên chọn loại thang máy tải khách với các thông số phù hợp.

Các loại thang máy tải khách bạn cần cân nhắc

Cùng với nhiều loại thang máy khác, thang máy tải khách có các thiết kế khác nhau phục vụ các không gian và mục đích khác nhau.

Thang máy tải khách thông dụng: đây là các loại thang máy sử dụng trong văn phòng, các tòa chung cư, siêu thị,... có thiết kế và chức năng tương đối cơ bản.

Thang máy có lồng kính: đây là những thang máy tải khách nhưng có thiết kế đặc biệt để tăng tính thẩm mỹ, sự sang trọng, lịch sự cho các tòa nhà tổ chức sự kiện, các biệt thự, khách cao cấp,...

Thang cuốn: đây là một dạng thang máy có không gian mở, có nguyên lý hoạt động gần giống và mục đích sử dụng không khác gì thang máy tải khách.

Có rất nhiều thiết kế thang máy tải khách khác nhau cho bạn lựa chọn

Lựa chọn mức tải trọng thang máy phù hợp

Sau khi đã xác định được mình cần thang máy tải khách, bạn cần căn cứ vào kích thước, số lượng hố thang đã được thi công của tòa nhà, ước lượng số người sử dụng để bắt đầu quá trình lắp đặt thang máy.

Cách tính số người cho thang máy tải khách tại các không gian phổ biến như:

Tòa nhà làm việc cao tầng: đây là những tòa nhà đông nhân viên và di chuyển vào một thời điểm cố định. Thông thường, quy định phục vụ mỗi thang vào khoảng 250 người. Tòa nhà sẽ cần đến 4 thang để đáp ứng nhu cầu cho 1000 người. Mỗi thang sẽ có tải trọng từ 900 - 1050kg nên sẽ đủ cho khoảng 15 người cho 1 cabin mỗi lần di chuyển. Tòa nahf càng lớn và số lượng người càng tăng, bạn cần phải nâng kích thước cabin cũng như tải trọng cho thang.

Các tòa chung cư dân dụng: đây là nơi các cư dân sinh sống vầ có như cầu sử dụng tahng máy hầu như bất kể thời gian nào trong ngày. Tùy thuộc vào kích thước, số lượng các hộ gia đình mà chủ đầu tư cần phải lắp đặt thang máy có tải trọng phù hợp. Tải trọng nhỏ nhất khoảng từ 600 - 900kg, tải trọng lớn sẽ vào khoảng hơn 1000kg.

Khách sạn hoặc tại trung tâm thương mại: đối với những công trình nhỏ hơn và không có mật độ di chuyển nhiều như các công ty và chung cư, mỗi thang máy sẽ có quy định phục vụ khoảng 150 người với tải trọng nhỏ từ 450 - 630kg.

Xác định tốc độ thang máy

Tốc độ thang máy là yếu tó quan trọng càn phải cân nhắc khi lựa chọn thang máy tải khách. Đối với các loại thang và số tầng mà tốc độ sẽ thay đổi. Thông thường, người ta sẽ sử dụng cách tính lấy số tầng của tòa nhà nhan với 10 sẽ ra số vận tốc di chuyển của thang trong 1 phút.

Nội thất bên trong cabin thang máy

Lựa chọn nội thất bên trong cabin là vô cùng quan trọng. Việc lựa chọn nội thất bên trong thang máy tải khách cần phải lựa chọn dựa trên không gian, đối tượng khách sử dụng, địa điểm lắp đặt,... Bên lắp đặt thang máy sẽ giúp bạn đưa ra những phương án thích hợp nhất với các gợi ý thiết kế:

Thang máy tải khách có nội thất sang trọng: các tòa nhà làm việc hiện đại, các tập đoàn lớn, các trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao,... sẽ được sử dụng lồng kính và hoa văn trang trí trên vách,...

Thang máy tải khách thông dụng: các loại thang máy cơ bản nhất, có gương,... tại các tòa chung cư, trường học, cơ quan nhỏ,...

Dịch vụ lắp đặt thang máy tải khách uy tín - Thang máy Đức Minh

Thang máy Đức Minh chuyên cung cấp các dịch vụ lắp đặt thang máy đa chức năng. Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lắp đặt thang máy tải khách tại nhiều công trình, dự án quan trọng.

Đến với Thang máy Đức Minh, bạn sẽ được tư vấn chi tiết các mẫu thang máy tải khách để đáp ứng nhu cầu sử dụng của tòa nhà, đảm bảo được nhu cầu và tần suất sử dụng. Đức Minh cung cấp hệ thống làm việc đáng tin cậy, các loại thang máy vận hành đơn giản, đi kèm với dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thang máy thuận lợi.

Thang máy tải khách Đức Minh

Sử dụng thang máy tải khách do Đức Minh cung cấp, bạn sẽ tiết kiệm chi phí năng lượng tối đa, an tâm với khả năng hoạt động an toàn của thang máy.

Thang máy tải khách của chúng tôi đến từ những thương hiệu cao cấp đi kèm với các thiết bị phụ tùng chất lượng chính hãng , chi phí hợp lý.