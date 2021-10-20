Rela là gì? Công dụng và ý nghĩa của Rela trên Facebook

Không chỉ từ Rela được cộng đồng sử dụng như một thuật ngữ hay từ viết tắt, mà có rất nhiều từ khác nhau. Hầu như mục đích là để chúng ngăn gọn hơn để nhắn tin, cmt,.....

RELA là từ viết tắt 4 chữ cái đầu tiên của từ RELATIONSHIP. Hiểu theo nghĩa tiếng Việt chính là mối quan hệ, tình trạng hôn nhân... Theo đó mỗi người sẽ có một RELA khác nhau tùy theo tình trạng setup trên Facebook hiện tại như độc thân, hẹn hò, đính hôn, đã kết hôn, đã ly hôn…

Ngoài ra nó cũng giúp tạo ấn tượng kích thích sự tò mò của nhiều người từ đó tạo nên sự thú vị trong trò chuyện hay giao lưu chia sẻ.

2. Rela nghĩa là gì trên Facebook, công dụng của nó là gì

Còn nghĩa nào khác cho từ Rela không ? Hầu như hiện nay chưa xuất hiện nghĩa nào khác ngoại trừ relationship.

Mục đích của Rela trên Facebook là khi thiết lập tài khoản Facebook yêu cầu bạn thiết lập các mối quan hệ như bạn bè, người yêu, anh em, hẹn hò, đính hôn, đã kết hôn, đã ly hôn, mối quan hệ phức tạp, mối quan hệ mở… Đây chính là công dụng chính của Rela trên Facebook được biết đến

Tuy nhiên đó chỉ là thiết lập theo sở thích bạn có thể tự bịa cho mình hoặc không theo sự thật đó là quyền của bạn. Tất nhiên nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều nếu như bạn không làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của cá nhân nào đó.

Các Rela phổ biến trên Facebook bạn nên biết

Single: độc thân.

In a relation: đang có mối quan hệ với ai.

Engaged: đã đính hôn.

Married: đã kết hôn.

Mỗi một Rela tượng trưng cho một mối quan hệ nào đó, hoặc tình trạng cá nhân.

3. Sử dụng và thiết lập Rela trên Facebook như thế nào.

Trước tiên bạn cần có một tài khoản Facebook và đăng nhập vào để thiết lập Rela của bản thân mình. Rất dễ dàng

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn đi đến Trang cá nhân của bạn rồi sau đó chọn mục Giới thiệu -> Gia đình và mối quan hệ -> Thêm tình trạng mối quan hệ.

Bước 2: Lúc này, bạn hãy nhấn vào nút Trạng thái. Nó sẽ hiển thị mối quan hệ bên trong nó các tính trạng quan hệ như Độc thân, Đang hẹn hò, Đã đính hôn… Bạn chỉ cần chọn đúng tình trạng quan hệ của mình trong thời điểm hiện tại và nhấn Lưu là xong.

Thiết lập Rela cũng khá quan trọng nó cũng là một nơi để bạn thể hiện được tình trạng cá nhân của mình. Tuy nhiên hiện nay cũng có khá nhiều bạn không thiết lập Rela cho Facebook của mình với nhiều lý do.

Nhưng không sao nếu bạn cần có thể xem lại bài viết này để biết cách thiết lập.

Hy vọng chia sẻ của tôi đã giúp bạn hiểu hơn về rela là gì rồi nhé !