Mách bạn loại cây giúp trẻ hóa và thanh lọc cơ thể, chị em ùn ùn kéo nhau mua

Được coi là loài cây thần kỳ từ hàng nghìn năm nay, nhiều người đã mê mẩn vì nhiều lợi ích mà nha đam mang lại cho sức khỏe.
- 2 lợi ích bất ngờ từ nha đam khiến hàng triệu người sốc vì không thể tin được
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Nha đam chứa 98% nước và hơn 200 chất dinh dưỡng thiết yếu. Trong số đó, nổi bật là axit glutamic, axit aspartic, axit amin, axit folic và axit béo và một số vitamin như A, C, E, B12. Ngoài ra, nó còn chứa khoảng 20 khoáng chất khác như canxi, magiê, natri, sắt, kali và nhôm.
Công dụng và đặc tính của nha đam
Được coi như là một loại cây thần kỳ, có rất nhiều nghiên cứu cho thấy vô số lợi ích của cây nha đam như:
- Giúp ích cho hệ tiêu hóa nhờ chứa nhiều vitamin B giúp kích thích chức năng tiêu hóa, hấp thụ và trao đổi chất. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ cho các trường hợp loét dạ dày hoặc tá tràng.
- Giảm táo bón nhờ khả năng kích thích bài tiết chất độc.
- Một trong những công dụng nổi tiếng nhất của nha đam là dưỡng ẩm da mặt, phù hợp với mọi loại da và có tác dụng phục hồi da nhanh chóng. Có những nghiên cứu đảm bảo rằng đây là một thành phần tuyệt vời để điều trị lão hóa da nhờ chức năng làm tăng sản xuất collagen và cải thiện độ đàn hồi của da.
- Dưỡng ẩm và phục hồi cơ thể, bên cạnh đó nha đam còn có tác dụng làm dịu tuyệt vời cho làn da bị cháy nắng. Nó cũng được khuyến khích trong điều trị sau khi tẩy lông hoặc cạo râu.
- Sức mạnh làm dịu cho da bị viêm và bệnh vẩy nến.
- Hiệu quả trong việc chữa lành các vết bỏng.
- Ngừa mụn trứng cá do có khả năng chống viêm.
- Làm giảm cảm giác khó chịu khi bị côn trùng cắn .
- Là một loại thực phẩm bổ sung nhờ có nhiều chất dinh dưỡng .
- Đẩy nhanh quá trình chữa bệnh.
- Cải thiện tình trạng viêm da, tiết bã nhờn, gàu. Đó là lý do tại sao có dầu gội lô hội.
- Chúng ta cũng có thể thêm gel nha đam nguyên chất vào dầu gội đầu thông thường để trị gàu.
- Có đặc tính kháng khuẩn, nhờ chất chống oxy hóa có chứa polyphenol và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.
- Nhiều nghiên cứu xác nhận rằng nha đam giúp làm giảm lượng đường trong máu.
- Kích thích khả năng tự vệ của cơ thể .
- Nha đam còn có thể loại bỏ độc tố trong cơ thể. Một số người thêm nha đam vào nước trái cây và sinh tố... để thải độc cho cơ thể.
- Khả năng chống sâu răng, bảo vệ răng khỏi vi trùng và vi khuẩn tấn công răng. Ngoài ra, nó còn làm giảm sự khó chịu của các vấn đề răng miệng khác như viêm lợi.
Lưu ý:
Mặc dù có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe nhưng nha đam không hoàn toàn vô hại. Theo cảnh báo của OCU (Tổ chức Người tiêu dùng ở Tây Ban Nha), việc sử dụng hoặc lạm dụng không đúng cách có thể gây ra các phản ứng bất lợi cho sức khỏe hoặc thậm chí là độc hại. Ngoài ra, một số người có thể dị ứng với loại gel này. Vì vậy, luôn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để xác định trường hợp nào thì việc sử dụng nha đam là có lợi.