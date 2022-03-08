Mách bạn loại cây giúp trẻ hóa và thanh lọc cơ thể, chị em ùn ùn kéo nhau mua

Nha đam chứa 98% nước và hơn 200 chất dinh dưỡng thiết yếu. Trong số đó, nổi bật là axit glutamic, axit aspartic, axit amin, axit folic và axit béo và một số vitamin như A, C, E, B12. Ngoài ra, nó còn chứa khoảng 20 khoáng chất khác như canxi, magiê, natri, sắt, kali và nhôm.

Công dụng và đặc tính của nha đam

Ảnh minh họa

Được coi như là một loại cây thần kỳ, có rất nhiều nghiên cứu cho thấy vô số lợi ích của cây nha đam như: