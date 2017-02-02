Bạn sẽ đông lạnh nha đam ngay lập tức sau khi đọc bài viết này

Làm đẹp 02/02/2017 08:12

Điều gì xảy ra khi bạn đông lạnh nha đam? Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé.

Theo Boldsky, nha đam được nhiều người coi là 1 ‘siêu thực phẩm’ vì những lợi ích sức khỏe của nó. Loài cây quen thuộc, dễ kiếm tại nhiều gia đình này có vô số công dụng tuyệt vời. Tuy nhiên, có lẽ bạn chưa biết rằng khi đông lạnh, nha đam mới có thể phát huy hết lợi ích thần kỳ của nó.

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Đông lạnh nha đam có tác dụng gì? Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn để nha đam ngoài nắng, gió hoặc bụi trong thời gian dài, nó sẽ bị mất công dụng. Theo nghiên cứu, cách tốt nhất để bảo quản thực phẩm này là đông lạnh. Bằng cách này, bạn có thể gặt hái tối đa những lợi ích sức khỏe của nha đam. Để làm điều này, trước tiên bạn cần gọt bỏ lớp vỏ ngoài bằng dao. Sau khi gọt vỏ, hãy dùng thìa múc lớp thịt trong suốt bên trong rồi đặt vào 1 hộp nhựa. Sau đó, đặt hộp vào ngăn đá để dùng dần.

Sau đây là những lợi ích của nha đam đông lạnh mà có thể bạn không biết:

Trị bỏng nhẹ

Nha đam chứa các hợp chất kháng khuẩn giúp tăng tốc quá trình chữa lành vết thương, đồng thời giúp hình thành tế bào mới ở khu vực bỏng. Tuy nhiên, nó chỉ có thể giúp trị các vết bỏng nhẹ. Nếu bị bỏng nặng, hãy đi khám ngay lập tức.

Giảm chứng ợ nóng

Bạn có thể dùng nha đam đông lạnh để giảm chứng ợ nóng. Nó chứa đặc tính kháng viêm, nhiều vitamin, khoáng chất và amino axit. Nha đam đông lạnh giúp kích thích tiêu hóa, thải độc khỏi cơ thể, do đó giảm ợ nóng.

Ngừa nhiễm trùng vết thương

Nha đam giàu tính kháng khuẩn, giúp tăng cường tuần hoàn máu ở các mạch máu của da. Nó giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại đồng thời ngăn viêm nhiễm ở vết thương.

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Ảnh minh họa: Boldsky

Trị giãn tĩnh mạch

Nha đam có khả năng làm giảm đau, biến nó thành liệu pháp tốt nhất để trị chứng giãn tĩnh mạch.

Giảm phồng rộp

Loại cây này chứa các dưỡng chất thực vật giúp trung hòa phản ứng với nhiệt của da. Do đó, bạn có thể dùng nha đam để giảm kích ứng và phồng rộp trên da.

Loại bỏ nấm ngứa

Nha đam giàu vitamin và dưỡng chất giúp trị nấm hiệu quả. Hơn nữa, nó không có tác dụng phụ. Bạn có thể thoa nha đam đông lạnh trực tiếp lên khu vực bị ảnh hưởng để giảm ngứa.

Trị các vấn đề về da

Nha đam có đặc tính kháng viêm và là 1 trong những liệu pháp tốt nhất để trị cháy nắng và các vấn đề khác về da. Nó chứa 2 hormone là auxin và gibberellins, giúp giảm viêm ngứa và chữa lành da.

Giữ dưỡng ẩm da

Nha đam chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin C và E giúp duy trì độ săn chắc, đàn hồi của da, đồng thời giúp da dưỡng ẩm.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo)

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