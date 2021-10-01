2 lợi ích bất ngờ từ nha đam khiến hàng triệu người sốc vì không thể tin được

Ngoài được dùng để chế biến các món ăn thơm ngon tròn vị, bổ dưỡng ra, thì nha đam còn có 2 lợi ích thần thánh khiến hàng triệu người bất ngờ khi biết được điều này…

Nha đam được biết đến là loại dược liệu không chỉ dưỡng tóc cực kì hiệu quả, mà nó còn giúp chị em trị mụn một cách rất vi diệu ngay tại nhà. 1. Nước nha đam giúp dưỡng ẩm sâu cho tóc ngay từ bên trong, giúp tóc chắc khỏe và suôn mượt hơn.

Dưỡng tóc bằng nha đam - Ảnh minh họa Giúp tóc suôn mượt... Ảnh minh họa Từ gốc đến tận ngọn - Ảnh minh họa Công thức dưỡng tóc với nha đam: Trộn ¼ cốc gel nha đam với 1 cốc nước và 1 muỗng canh dưỡng tóc để tạo thành hỗn hợp nước dưỡng tóc nha đam. Cách dưỡng tóc: Gội đầu bằng dầu gội như bình thường, sau đó vắt kiệt nước trên tóc rồi đổ nước nha đam lên. Để dưỡng chất nha đam trên tóc trong vòng 5 phút cho tinh chất ngấm sâu vào bên trong tóc sau đó xả lại bằng nước thường

2. Ngoài các công thức trị mụn khác, thì trị mụn bằng nha đam cũng là một trong những công thức an toàn cho da và rất hiệu quả. Nha đam giúp da sạch mụn... Ảnh minh họa Chống lại vi khuẩn gây hại cho da... Ảnh minh họa Và giúp cấp ẩm cho da suốt cả ngày dài... Ảnh minh họa Công thức trị mụn bằng nha đam Lấy ¼ cốc nước gel nha đam và cho một muỗng canh dầu tầm xuân cho vào máy xay sinh tố. Chú ý không sử dụng dầu trong nước nha đam nếu bạn bị mụn trứng cá do nấm. Cách trị mụn bằng nước nha đam: Sau khi xay xong thì đổ tất cả vào bình xịt và xịt lên mặt hay những nơi có mụn suốt cả ngày. Gel nha đam không chỉ giúp sạch mụn, chống lại vi khuẩn gây mụn mà còn cung cấp đủ lượng nước cho da suốt cả ngày dài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-loi-ich-bat-ngo-tu-nha-dam-khien-hang-trieu-nguoi-soc-vi-khong-the-tin-duoc-427809.html