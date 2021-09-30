3 dấu hiệu chứng tỏ người đàn ông này không hề yêu bạn, rời bỏ sớm bớt khổ sớm…

Nếu như gặp phải người đàn ông có 3 dấu hiệu dưới đây chứng tỏ rằng, anh ta không yêu thương gì bạn đâu cô gái ạ! biết sớm rời đi sớm cho đời đỡ khổ.

Đàn ông có thể chẳng yêu thương gì phụ nữ nhưng vẫn có thể lên giường với cô ta, mặc dù chẳng trân trọng gì nhưng miệng vẫn ba hoa rằng anh yêu em nhiều lắm. Nói thì ai chả nói được, quan trọng là xem anh ta làm được gì cho cuộc đời của bạn kìa.

Người đàn ông mà luôn xem bạn như cái thùng rác chứa đựng toàn những thứ bẩn thỉu, tanh hôi, không có bất kì một điều gì ở bạn là tốt, là đẹp, là đáng trân trọng cả. Thì điều này chứng tỏ rằng anh ta không hề yêu thương và xem gì trọng bạn.

Chỉ nhìn thấy mỗi khuyết điểm của bạn, khiến bạn luôn mặc cảm, tự ti và dần mất niềm tin vào bản thân

Nếu không tỉnh táo lại và bỏ đi mà tìm hạnh phúc mới, thì tôi chắc rằng ở bên cạnh thể loại đàn ông này không chóng thì chầy trái tim bạn sẽ đầy ắp những tổn thương, nỗi đau và sự tự ti về bản thân mình sao quá kém cỏi, vô dụng.

Đến đây thì chắc hẳn bạn đã biết mình nên làm gì khi lỡ yêu lầm phải một gã tồi như vậy rồi?

Miệng nói yêu thương nhưng chả bao giờ làm bất kì một điều gì cho bạn cả, luôn bỏ rơi bạn lúc khốn cùng, lực tận nhất...

Số lượng nữ cường nhân trong thiên hạ luôn tỉ lệ thuận với số lượng đàn ông tồi trong tình yêu, hôn nhân - Ảnh minh họa

Nếu lỡ yêu nhầm phải một kẻ miệng thì luôn nói yêu thương nhưng khi bạn ốm đau, gặp hoạn nạn... anh ta chả bao giờ quan tâm hay làm gì cho bạn cả, thì như vậy há chẳng phải còn thua cả một người dưng nước lã hay sao?

Nếu có mà cũng như không như thế, thì chẳng phải có thêm anh ta trong cuộc cũng chỉ khiến trái tim bạn thêm phần chật chội, bí bách, thêm thương tổn chất chồng hay sao?

Đời có bao nhiêu đâu mà ngược đãi bản thân mình vậy cô gái ơi, nếu gặp phải một kẻ không ra gì như vậy, thì hãy bỏ đi để làm lại may ra còn có cơ hội gặp được một ai đó xứng đáng hơn, hoặc chí ít thì cũng để bảo vệ cho trái tim không còn bị thương tổn thêm hơn nữa.

Bởi bạn sinh ra là để sống những tháng năm trọn vẹn, rực rỡ, đầy thị vị, ý nghĩa, chứ nào phải để chịu thương tổn chất chồng, nước mắt thành biển cả vì một gã đàn ông tồi?

Luôn khiến bạn khóc nhiều hơn cười

Ngày càng nhiều phụ nữ chọn độc thân không phài vì họ không có ai yêu, không ai theo đuổi. Mà là vì họ thà chọn một cuộc sống độc thân chất lượng cao, vẫn hơn đâm đầu vào một chuyện tình cảm, cuộc hôn nhân chất lượng thấp - Ảnh minh họa

Người đàn ông yêu thương bạn sẽ không khiến bạn phải khổ đau và rơi nước mắt, anh ấy sẽ làm những điều khiến bạn vui vẻ, hạnh phúc và cảm thấy an toàn.

Còn những kẻ chỉ yêu bạn bằng trót lưỡi đầu môi thì luôn làm mọi thứ khiến bạn cảm thấy khó chịu, tổn thương chồng chất, khổ đau bất tận. Khi cãi nhau hoặc anh ta cố cãi vã để dành phần thắng về mình hoặc sẽ im lặng để trả thù bạn, khi bạn bị ốm đau, hoạn nạn hay gặp bất kì một vấn đề trắc trở nào đó trong cuộc sống, anh ta xem như mình bị mù và điếc tạm thời để khỏi phải mất thời gian, sức lực, tiền bạc vào bạn…

Nếu ở bên cạnh một người mà khiến bạn đau đớn, khổ sở và tổn thương nhiều đến thế, thì tại sao không rời bỏ sớm để trái tim bớt mỏi mệt, đôi vai bớt nặng gánh, cuộc đời bớt nhọc nhằn hơn?