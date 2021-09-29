5 kiểu đàn ông phụ nữ dính vào muôn đời khổ, tránh xa cho đỡ cực thân

Phụ nữ yêu 29/09/2021 11:19

Trái tim đàn bà chỉ nên mở cửa đúng hai 2, một lần đón người vào và lần cuối cùng để tống tiễn kẻ không xứng đáng ra đi. Nếu lỡ xấu số gặp phải 5 kiểu đàn ông này, hãy tống tiễn anh ta ra khỏi cuộc đời bạn sớm chừng nào thì càng bớt khổ chừng nấy…

Trái tim đàn bà chỉ nên mở cửa đúng hai 2, một lần đón người vào và lần cuối cùng để tống tiễn kẻ không xứng đáng ra đi. Nếu lỡ xấu số gặp phải 5 kiểu đàn ông này, hãy tống tiễn anh ta ra khỏi cuộc đời bạn sớm chừng nào thì càng bớt khổ chừng nấy…

5 kiểu đàn ông phụ nữ dính vào muôn đời khổ, tránh xa cho đỡ cực thân - Ảnh 1
Thân phụ nữ sinh ra đã khổ... yêu đương, trao thân gửi phận nhầm người thì cuộc đời giống như bỏ đi... Ảnh minh họa

Là một đứa trẻ to xác mãi không chịu lớn

Có khá nhiều “cậu bé” núp trong hình hài một người đàn ông to xác, tính cách, suy nghĩ, lời nói, hành động...chẳng khác gì đứa trẻ lên 3. Vừa chẳng biết chiều vợ, lại càng không biết thương yêu là gì. Người phụ nữ nào xấu số vớ phải kiểu đàn ông này, thì xem như đời rớt xuống 18 tầng địa ngục rồi.

Gia trưởng, bảo thủ

5 kiểu đàn ông phụ nữ dính vào muôn đời khổ, tránh xa cho đỡ cực thân - Ảnh 2
Trong mọi cuộc tranh cãi với người đàn ông gia trưởng, bảo thủ phụ nữ luôn là người thua cuộc - Ảnh minh họa

Sống với người đàn ông có tính gia trưởng, bảo thủ thì người vợ luôn là người phải chịu đựng vô vàn sự ấm ức, thiệt thòi. Bởi chỉ có anh ta là đúng, là phải, là số một còn bạn làm gì cũng không đúng, làm gì cũng không vừa mắt. Bạn thử nghĩ xem, sống trong một gia đình mà chồng chúa vợ tôi như thế, thì liệu rằng bạn có hạnh phúc được không? và sức chịu đựng của bạn sẽ kéo dài được trong khoảng bao xa?

Vũ phu, chuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ

Có nhiều người phụ nữ từ nhỏ đến lớn bố mẹ còn chưa búng lấy một cái, thế mà chỉ cần lỡ lấy nhầm phải một kẻ vũ phu thì xem như nát đòn, hở ra là bị đánh, hở tí là bị đập đến bầm dập hết cả thân mình.

Ở trong một gia đình như vậy không những bạn không được hạnh phúc, mà ngay cả những đứa con sống trong gia đình có bố mẹ như vậy cũng sẽ không được hạnh phúc và rất có thể sẽ bị méo mó về mặt nhân cách đạo đức và tổn thương rất nặng về mặt tâm hồn.

Loại đàn ông ái kỷ, chỉ biết mình mà không bao giờ biết người

5 kiểu đàn ông phụ nữ dính vào muôn đời khổ, tránh xa cho đỡ cực thân - Ảnh 3
Phụ nữ xấu số yêu và lấy phải người đàn ông ái kỉ, thì xem như đời rớt xuống 18 tầng địa ngục, khổ đến độ nhắm mắt xuôi tay rồi mà còn chưa hết khổ... Ảnh minh họa

Còn gì đau khổ hơn khi ở bên cạnh một kẻ chỉ biết mình không biết người, chỉ yêu mỗi bản thân còn người khác muốn sống chết ra sao thì cũng mặc kệ.

Nếu bạn lấy phải một người chồng kiểu này, thì viễn cảnh tương lai của bạn sẽ là: buồn tự sớt, nước mắt rớt tự lau, ốm đau tự mình lê lết đi mua thuốc, khổ đau, bất hạnh gì cũng phải tự mình gồng gánh hết. 

Nếu lấy chồng mà có cũng như không như vậy, thì thà rằng ở một mình vẫn hơn?

Cãi nhau luôn dành phần thắng

Loại đàn ông hèn hạ nhất chính là khi cả hai xảy ra cãi vã, anh ta luôn dành phần thắng, thua với bạn. Tôi nghĩ rất có thể anh ta vẫn thừa biết rằng, nếu thắng trong cuộc tranh cãi thì sẽ thua trong chuyện tình yêu. 

Thế nhưng vì sự hèn hạ của bản thân, nên anh ta thà hơn thua với bạn, cãi thắng để khiến bạn đau khổ, hơn là giả thua để bạn được vui.

Nếu gặp phải một trong năm loại đàn ông này, thì đàn bà mau mau chóng chóng nghĩ cách rời đi cho sớm để đời bớt khổ sớm, chứ dính vào thì đảm bảo rằng, đời đen còn hơn cả đêm 30 tết…

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Từ khóa:   #phụ nữ bất hạnh phụ nữ khổ tâm sự khi yêu

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