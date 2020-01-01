Mách bạn cách làm đẹp da mặt bằng mật ong 

Trong mật ong có chứa rất nhiều các thành phần dinh dưỡng có lợi cho da. Khi tác dụng lên da sẽ giúp da mặt mịn màng, trắng sáng hơn.

Dưới sự tác động của việc môi trường ngày càng ô nhiễm, thói quen ăn uống và sinh hoạt không khoa học đã khiến cho làn da của chị em phụ nữ bị tác động rất lớn. Điều này đòi hỏi việc chăm sóc da phải được thực hiện thường xuyên hơn và đảm bảo tính an toàn cao. Mật ong được coi là một sản phẩm làm đẹp vô cùng tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Bên cạnh việc dùng để chế biến các loại thực phẩm, đồ ăn, uống thì chúng cũng được sử dụng nhiều để làm đẹp. Cùng tham khảo cách làm đẹp da mặt bằng mật ong để áp dụng cho mình tại nhà mỗi ngày.

Chính vì những tác dụng như vậy mà nhiều chị em luôn tìm kiếm các cách làm đẹp da mặt hoặc cách làm trắng da toàn thân bằng mật ong để sử dụng hằng ngày cho mình.

Dùng mật ong làm đẹp còn giúp thông thoáng các lỗ chân lông, ức chế mụn đầu đen, làm mờ đi các vết sẹo cũng như sắc tố melanin từ đố giúp bật tông da.

Các chất chống oxy hóa có trong mật ong như chrysin, pinobanksin, vitamin C, catalase ngăn ngừa các tổn thương của da và làm chậm quá trình lão hóa.

Đối với những làn da bị mụn trứng cá, nhiễm trùng, nhờ có chất kháng khuẩn mà mật ong sẽ giúp giữ cho làn da luôn được tươi mới, mịn màng.

Nhiều chị em thắc mắc là rửa mặt bằng mật ong hàng ngày có tốt không để có thể sử dụng. Câu trả lời chắc chắn là có. Và hãy thực hiện theo cách thức sau đây:

Làm ướt da mặt bằng nước.

Lấy 1 lượng mật ong ra lòng bàn tay.

Xoa mật ong đều khắp mặt và massage nhẹ nhàng trong thời gian từ 2 đến 3 phút để các chất thấm vào da. Khi massage, hãy chú ý đến các vùng da bị khô, hay bong tróc và có nhiều vết thâm.

Cuối cùng rửa mặt lại bằng nước và dùng sữa rửa mặt như bình thường.

Rửa mặt bằng mật ong cho hiệu quả làm sáng da - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da bằng mật ong và muối

Bạn có thể tẩy da chết cực hiệu quả với sự kết hợp giữa mật ong và muối. Bởi trong muối có thành phần chất tẩy giúp loại bỏ tế bào chết trên da. Để làm hỗn hợp này, bạn chỉ cần chuẩn bị 1 thìa mật ong và 1 thìa muối biển. Muối biển bạn nên giã ra hoặc xay nhỏ, không nên để hạt quả to.

Trộn 2 nguyên liệu vào với nhau sau đó thoa đều lên mặt và massage nhẹ nhàng để giúp tẩy đi tế bào chết. Làm nhẹ nhàng theo vòng tròn để không làm tổn thương da. Thực hiện trong thời gian từ 4 đến 5 phút sau đó hãy rửa mặt bằng nước sạch.

Dùng mật ong và muối biển để tẩy da chết - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng da bằng mật ong và sữa tươi

Để làm trắng da bằng mật ong và sữa tươi, nguyên liệu cần thiết là: 1 thìa cafe mật ong và 2 thìa cafe sữa tươi không đường, thêm một vài giọt nước cốt chanh. Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị vào với nhau sau đó thoa đều lên mặt. Vì hỗn hợp này khá lỏng nên bạn cần phải bôi liên tục khi cảm thấy lớp mặt nạ trước đã khô. Thực hiện trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút và 2 lần/tuần sẽ cho hiệu quả rõ rệt.

Mật ong và sữa tươi là cặp đôi dưỡng trắng dành cho chị em - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm đẹp từ mật ong và nghệ

Mặt nạ mật ong và nghệ có tác dụng cực kỳ tốt trong việc chữa trị mụn. Để làm loại mặt nạ này, bạn chỉ cần chuẩn bị các loại nguyên liệu là:

1 thìa café tinh bột nghệ

1 thìa café mật ong

1 thìa café sữa chua

Sau khi đã có đầy đủ các loại nguyên liệu, bạn chỉ cần trộn đều chúng lại với nhau để tạo ra một hỗn hợp mịn. Trước khi đắp mặt nạ, nhớ rửa mặt thật sạch và lau khô. Dùng chổi phết đều mặt nạ lên mặt và thư giãn trong thời gian 20 phút. Cuối cùng rửa sạch mặt bằng nước ấm sau đó chuyển sang nước lạnh để lỗ chân lông se lại.

Bạn có thể thực hiện đắp mặt nạ tinh nghệ, mật ong, sữa chua 1 đến 2 lần/tuần. Mặt nạ này có tác dụng làm dịu da, giúp da không bị kích ứng, viêm nhiễm. Từ đó mang lại một làn da khỏe mạnh, rạng rỡ.

Mật ong và tinh nghệ cũng cho hiệu quả trắng da không kém - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm đẹp từ mật ong và trứng gà

Để thực hiện làm mặt nạ mật ong trứng gà, bạn cần chuẩn bị 1 lòng trắng trứng và 1 thìa café mật ong. Lòng trắng trứng sau khi đã được tách ra, bạn đánh bông lên cho đến khi chuyển sang màu trắng sữa, nổi bọt. Cho mật ong vào và tiếp tục đánh đều.

Sau khi hoàn thành, bạn thoa đều lên mặt và để thời gian từ 20 đến 30 phút. Đắp cho đến khi mặt nạ khô lại, cảm giác mặt hơi căng thì rửa, không cần phải đúng thời gian vì khi mặt nạ khô, dưỡng chất cũng đã thấm đủ vào da.

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Cách đắp mặt nạ mật ong và trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

Bôi mật ong lên mặt qua đêm

Bôi mật ong lên da và để qua đêm là cách làm đẹp cũng khá phổ biến. Cực kỳ đơn giản thôi, trước khi đi ngủ, bạn hãy làm sạch da mặt và thoa một lớp mỏng mật ong lên da. Nhớ là chỉ thoa thật mỏng để không bị bít lỗ chân lông. Cuối cùng là đi ngủ qua đêm sáng hôm sau rửa mặt bằng nước sạch.

Như vậy là có rất nhiều cách làm đẹp da mặt bằng mật ong mà bạn có thể sử dụng. Từ rửa mặt, đến đắp mặt nạ, tẩy da chết, sử dụng như kem dưỡng. Mỗi một loại lại đem đến hiệu quả khác nhau.