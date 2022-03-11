Bác sĩ da liễu Debra Jaliman, tác giả của tờ Skin Rules cho biết: "Tôi khuyên bạn nên sử dụng các loại carbohydrate phức hợp như yến mạch vì chúng có chỉ số đường huyết thấp."

Theo "đường huyết thấp" có nghĩa là thực phẩm không làm tăng lượng đường trong máu của bạn như bánh mì tinh luyện, gạo và mì ống. Jaliman nói: "Thực phẩm có hàm lượng đường huyết cao được biết là gây ra mụn trứng cá và nếp nhăn."

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Yến mạch cũng có một chất hóa học thực vật tự nhiên giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào da và làm dịu kích ứng da.

2. Cam