Ai cũng muốn có làn da mịn màng, rạng rỡ. Những gì bạn ăn có thể đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu đó.
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Để có thể ngăn ngừa quá trình lão hóa tấn công, bạn có thể:
- Hãy chọn những món chứa nhiều chất dinh dưỡng tự nhiên, như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, cá và các loại protein nạc khác.
- Thay đổi mọi thứ. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để bạn nhận được tất cả các loại vitamin và khoáng chất cần thiết.
- Suy nghĩ thoải mái hơn. Ngủ, tập thể dục và dùng kem chống nắng điều độ dù bạn có bận rộn.
Chuyên gia dinh dưỡng Elisa Zied, tác giả của trang Younger Next Week cho biết: "Tất cả những điều này sẽ giúp bạn trông trẻ trung hơn."
Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu cụ thể về những thứ cần đưa vào danh sách làm đẹp của mình chưa? Bảy loại thực phẩm này là một lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu.
1. Yến mạch
Bác sĩ da liễu Debra Jaliman, tác giả của tờ Skin Rules cho biết: "Tôi khuyên bạn nên sử dụng các loại carbohydrate phức hợp như yến mạch vì chúng có chỉ số đường huyết thấp."
Theo "đường huyết thấp" có nghĩa là thực phẩm không làm tăng lượng đường trong máu của bạn như bánh mì tinh luyện, gạo và mì ống. Jaliman nói: "Thực phẩm có hàm lượng đường huyết cao được biết là gây ra mụn trứng cá và nếp nhăn."
Yến mạch cũng có một chất hóa học thực vật tự nhiên giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào da và làm dịu kích ứng da.
2. Cam
Cam chứa nhiều nước, vì vậy chúng giúp cung cấp nước cho da và các tế bào của bạn. Một quả cam lớn là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, giúp tạo ra collagen và giúp giữ cho làn da của bạn mềm mại.
Nói chung, rau và trái cây rất tốt cho làn da của bạn. Bổ sung nhiều hơn để bạn nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn nhé.
3. Bơ
Bơ chứa đầy một loại chất béo lành mạnh, chất béo không bão hòa đơn, giúp làn da của bạn luôn đủ nước. Chất béo lành mạnh đó cũng có thể giúp bạn hấp thụ một số vitamin và chất dinh dưỡng mà làn da của bạn cần.
Hãy thử thay nước xốt salad nhiều chất béo và mayo bằng quả bơ. Nó sẽ mang lại cho bạn nhiều hương vị và kết cấu tốt cho sức khỏe, làn da của bạn.
4. Thịt bò nạc
Thịt bò nạc, chẳng hạn như thịt thăn, là một cách tuyệt vời để có được protein chất lượng cao. Protein sẽ giúp xây dựng collagen cho da của bạn. Bạn có thể thưởng thức các loại protein nạc khác nhau vào những ngày khác.
Khi bạn nấu thịt bò, hãy lật nó thường xuyên. Nấu thịt ở nhiệt độ siêu cao cho đến khi giòn và cháy khét sẽ tạo ra các chất hóa học làm mất tác dụng của tất cả các đặc tính chống lão hóa của thịt bò.
5. Cải bắp tí hon
Đây là một nguồn tuyệt vời của vitamin A và C có lợi cho da.
Vitamin C của chúng thúc đẩy collagen. Và trong khi bạn vẫn cần sử dụng biện pháp chống nắng, vitamin A và folate từ cải bắp tí hon có thể giúp ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời.
Nếu bạn nhớ đến cải cải bắp tí hon với nỗi sợ hãi vì bạn đã luộc chúng lúc không biếp nấu món gì, giờ đây bạn có thể xào chúng với một giọt dầu ô liu và thấy chúng ngon hơn nhiều.
6. Cá hồi
Loại cá này là một trong những nguồn thực phẩm tốt nhất để cung cấp chất béo omega-3 lành mạnh trong chế độ ăn uống của bạn. Một số nghiên cứu đã gợi ý rằng omega-3, đặc biệt là từ cá, có thể ngăn các tế bào ung thư da phát triển và lây lan.
Cố gắng ăn ít nhất hai khẩu phần cá mỗi tuần. Thưởng thức nó bằng cách nướng với một món ăn kèm ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt hoặc salad lúa mạch.
7. Nho
Chất Resveratrol chiết xuất từ vỏ nho có tác dụng chống lại chứng viêm. Nhiều người nghĩ rằng nho làm chậm quá trình lão hóa, nhưng ngoài ra nó có thể chống lại tác động của tia UV và tác hại của ánh nắng mặt trời. Nhưng dù vậy bạn vẫn cần sử dụng kem chống nắng mỗi ngày nhé.
Theo Webmd