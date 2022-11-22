Làm thon gọn mặt tại nhà chỉ với 1 nguyên liệu

Di truyền là yếu tố đầu tiền và khá phổ biến khi nhắc đến một biểu hiện hay bệnh lý nào đó. Khuôn mặt có nhiều mỡ thừa cũng không ngoại lệ. Ngay khi chào đời cấu trúc bộ mã đã phát tín hiệu và cho ra hình ảnh như vậy.

Mỡ tích tụ vùng mặt có thể do rất nhiều nguyên nhân. Phần lớn nguyên nhân được ghi nhận là di truyền. Bên cạnh đó thói quen sinh hoạt cũng có thể là một nguyên nhân khiến bạn cần phải giảm mỡ mặt.

Chế độ ăn uống không đảm bảo nhóm dinh dưỡng là nguyên nhân dẫn đến cơ thể mất cân đối. Không riêng vùng mặt mà các bộ phận khác cũng đối diện với nguy cơ tích tụ mỡ thừa.

Do đó nếu trong gia đình từng có người bị béo mặt và phần lớn các thành viên cũng xuất hiện thì sẽ có khả năng di truyền cho đời sau. Thêm vào đó, có thể tính di truyền không liên tục nên thường ít được chú ý.

Thêm vào đó nếu cơ thể liên tục nạp vào chất béo không lành mạnh thì bạn sẽ cảm thấy kích thước khuôn mặt có sự thay đổi rõ rệt. Những món ăn vặt hoặc thức ăn chiên rán cần được chuyển hóa đồng thời cơ thể cần đủ chất xơ để xử lý vấn để này.

3. Tips làm thon gọn mặt với muối

Xông hơi với muối giảm béo mặt

Muối chống thâm quầng và săn bọng mắt. Kali, magie và canxi có trong muối làm da săn chắc. Kết hợp muối và nước nóng giúp lỗ chân lông giãn nở để tiếp nhận phương thức giảm mỡ mặt bằng muối tận sâu bên trong.

Muối chống thâm quầng và săn bọng mắt. Kali, magie và canxi có trong muối làm da săn chắc. Kết hợp muối và nước nóng giúp lỗ chân lông giãn nở để tiếp nhận phương thức giảm mỡ mặt bằng muối tận sâu bên trong. Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Muối

Nước nóng 60 đến 70 độ C hoặc các máy xông hơi nước dành riêng cho mặt

Chậu nhỏ đựng hỗn hợp muối và nước nóng

Khăn sạch, mềm mịn

Cách thực hiện

Rửa mặt bằng nước ấm trước khi thực hiện để cho hiệu quả tốt nhất

Hòa muối và nước nóng 60 đến 70 độ C vào một chậu nhỏ. Dùng khăn ấm trùm lên đầu và cổ. Hơ mặt lên chậu nước còn nóng sao cho lượng hơi nước bốc hơi lên mặt vừa đủ ấm chứ không nóng quá. Cách làm này sẽ kích thích tuần hoàn máu dưới da. Đặc biệt là giúp các sợi nguyên bào Collagen phát triển giúp săn chắc da tốt hơn.

Nếu bạn không muốn trùm khăn lên đầu để giữ nhiệt và hơi nước thì có thể bỏ muối vào máy xông hơi. Với hình thức này bạn chỉ việc hơ mặt dưới làn hơi nước bốc lên với nhiệt độ vừa phải được tạo ra từ máy xông hơi nước thôi nhé.

Liệu pháp này không chỉ làm thon gọn da mặt mà còn giúp tinh thần sảng khoái. Bạn có thể thực hiện làm thon gọn mặt bằng muối bằng cách xông hơi từ 3 đến 4 lần/tuần.

Mát xa mặt bằng muối

Muối hỗ trợ da mặt đào thải vi khuẩn và khói bụi, vi khuẩn hiệu quả. Đặc biệt là hạn chế nước tích tụ dưới da mặt. Muối kích thích tuần hoàn giúp da khỏe mạnh và hồng hào. Sau liệu trình mát xa mặt bằng muối này bạn sẽ giảm được mỡ mặt và hạn chế lượng nước tích tụ dưới khuôn mặt đáng kể. Gương mặt sẽ thon gọn hơn sau khi mát xa mặt bằng muối 2 lần/tuần.

Muối hỗ trợ da mặt đào thải vi khuẩn và khói bụi, vi khuẩn hiệu quả. Đặc biệt là hạn chế nước tích tụ dưới da mặt. Muối kích thích tuần hoàn giúp da khỏe mạnh và hồng hào. Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Muối biển tươi hoặc muối i ốt

Túi để chứa muối

Cách thực hiện

Nếu dùng muối biển tươi bạn phải tiến hành xay hoặc giã nhuyễn những hạt muối còn sống. Nếu là muối I ốt thì có thể sử dụng ngay.

Rửa ướt mặt với nước ấm và cho lượng muối vừa đủ lên để mát xa đều. Mát xa đều trên khuôn mặt để muối được ngấm vào bên trong cấu trúc của làn da. Sau đó nằm thư giãn từ 15 đến 30 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Sau khi tác động trực tiếp một lượng muối lên mặt và rửa sạch bạn hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Có thể sử dụng thêm kem dưỡng ẩm cho da để tránh da quá khô.

Chườm muối nóng

Muối nóng kích thích lỗ chân lông giãn nở và đánh bay mỡ thừa nhanh chóng giúp da mặt săn chắc. Muối nóng kích thích sâu vào cấu trúc nền da, cải thiện tuần hoàn, tác động tốt đến cơ mặt. Da mặt giữ ẩm tốt với muối nóng nhưng không giữ nước quá nhiều.

Muối nóng kích thích lỗ chân lông giãn nở và đánh bay mỡ thừa nhanh chóng giúp da mặt săn chắc. Muối nóng kích thích sâu vào cấu trúc nền da, cải thiện tuần hoàn, tác động tốt đến cơ mặt. Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Muối

Chảo làm nóng muối

Vải mềm mịn để làm túi chứa muối

Cách thực hiện

Cho muối vào chảo, làm nóng

Đổ một lượng muối vừa phải vào trong túi đã làm để chứa muối, buộc chặt.

Chườm túi muối ấm đều lên mặt kèm mát xa và nghỉ ngơi. Làm mặt thon gọn bằng muối nóng sẽ hiệu quả khi bạn miết nhẹ túi muối lên khuôn mặt theo chiều từ dưới cằm lên gò má. Ở phần trán nên miết nhẹ túi muối từ phải sang trái theo chiều ngang.

Thực hiện khoảng 5 đến 10 phút muối sẽ nguội. Có thể hâm ấm muối và thực hiện trình tự này thêm một lần nữa. Với liệu pháp này thì chỉ nên thực hiện 1 tuần/lần.