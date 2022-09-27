Sự trở lại rực rỡ của phong cách thời trang phương Tây, có rất nhiều gợi ý hay ho chị em có thể áp dụng

Điểm khác biệt lớn nhất so với thời xưa đó là xu hướng phong cách phương Tây ngày nay không nhất thiết phải là mũ cao bồi hoặc bốt có mũi nhọn và tự trang trí, mà đó là phong cách Y2K thể hiện cá tính riêng của mỗi người.

Ngày càng có nhiều người ưa chuộng những đôi bốt tây vốn rất thịnh hành vào đầu những năm 2000. Những ngày này, ở trên đường phố chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng xu hướng thời trang phương tây với phong cách đa dạng hơn nhiều so với trước đây dường như đang đạt đến đỉnh cao của xu hướng.

Phong cách đường phố thực tế của các cô gái, nhẹ nhàng bỏ qua những khuôn mẫu rập khuôn và tận hưởng xu hướng phương Tây theo phong cách riêng của họ.

Ảnh: Gigi Hadid

Tìm hiểu rồi mới biết rằng Gigi Hadid là một trong những người nổi tiếng thích mặc đồ theo kiểu tây hơn bất cứ ai. Trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy của mình, cô ấy thường thích phong cách trung tính.

Cô đã thể hiện vẻ ngoài giản dị theo phong cách phương Tây với một chiếc áo khoác da, quần denim và đôi giày tây màu đỏ tía. Kính râm gọng tròn với thiết kế cổ điển cũng góp phần tạo nên điểm nhấn của phong cách này!

Camille Charriere

Ảnh: Camille Charriere

Việc sử dụng chất liệu da từ đầu đến chân là một chìa khóa quan trọng để hoàn thiện một phong cách tây sành điệu. Sự kết hợp giữa áo da có họa tiết da rắn bên ngoài và quần da được làm từ chất liệu vải bóng bóng sẽ khiến phong cách của bạn độc đáo hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, túi, giày và đồ trang sức kết hợp với nhau nên được chọn thiết kế tối giản nhất để không bị mất cân bằng.

Madeleine Rose

Ảnh: Madeleine Rose

Madeleine Rose đã cho thấy một phong cách phối đồ thông minh, vừa làm nổi bật thân hình chai Coca của mình vừa duy trì được bản sắc của thời trang phương Tây bằng cách kết hợp áo sơ mi denim và quần denim dáng ôm.

Cô ấy đã chứng minh một cách rõ ràng rằng denim với họa tiết vintage là một điểm nhấn không thể thiếu trong thời trang phương Tây!

Sofia Sanchez de Betak

Ảnh: Sofia Sanchez de Betak

Một chiếc áo choàng đan len với chi tiết tua rua dài quá khổ, một chiếc váy denim và đôi bốt tây màu đỏ đậm. Tại thời điểm này, có cảm giác như các Avengers đều đã tập hợp lại trên người cô ấy.

Sofia Sanchez de Betak đã đạt đến đỉnh cao của sự sành điệu, với chiếc túi đeo vai nạm đinh. Tập trung mọi ánh nhìn của người xem vào vẻ hoàn hảo của cô chính là vũ khí tối cao của cô ấy.

Gilda Ambrosio

Ảnh: Gilda Ambrosio

Bạn có thể lựa chọn phối đồ phong cách phương Tây hướng đến sự giản dị và sành điệu, có thể là làm tan chảy trái tim nhiều người như Gilda Ambrosio.

Chiếc áo khoác kích thước lớn, chiếc váy ngắn và áo phông màu tím có màu tương phản nhau giúp làm bổ sung sự hài hòa hoàn hảo, và đôi bốt in hình da động vật bắt mắt mang đậm nét phong cách phương Tây.

Khi chụp hình nếu bạn thả lỏng người ra thì bạn sẽ có được những tấm hình ảnh phóng khoáng như cô ấy và bạn có thể trông ngầu hơn nhiều!

Theo W Korea