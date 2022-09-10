Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022

Thời trang 10/09/2022 08:59

Phong cách thời trang năm 2022 từ dễ thương đến nóng nỏng, học cách phối đồ của người nổi tiếng sẽ khiến bạn có gu hơn!

Từ dễ thương ... 

Thời trang Cottage Core là chủ đề thời trang đề cập đến việc hòa hợp với thiên nhiên hoặc sự thoải mái khi mặc trong tự nhiên. Sự quyến rũ của thời trang Cottage Core là vintage và nữ tính.

Nếu bạn đang có kế hoạch đi du lịch ngắm nhìn thiên nhiên vào cuối tuần, hãy tham khảo mẹo phối đồ Cottage Core cao cấp của những người nổi tiếng đã đạt đến đỉnh cao quyền lực.

Hãy thử mặc áo crochet

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 1

Món đồ quan trọng của phong cách Cottage Core là áo cardigan cổ điển được làm bằng len móc (crochet) trông giống như nó được lấy ra từ tủ quần áo của bà ngoại.

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 2

Áo crochet thực tế là một chiếc áo len mang tới cảm giác ấm áp, được làm tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, và chiếc áo sẽ tăng gấp đôi vẻ đáng yêu khi được pha trộn nhiều màu sắc lại với nhau.

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 3

Mùa hè năm ngoái, xu hướng chủ yếu là mặc áo crochet top, nhưng khi thời tiết trở nên lạnh hơn, nếu bạn sử dụng chiếc áo như một chiếc áo khoác cardigan, thì trang phục của bạn sẽ phù hợp với thiên nhiên hơn rất nhiều.

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 4

Hãy thử mặc hoa văn Floral

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 5

Nếu bạn muốn có một chuyến đi du lịch đến vùng đồng quê xinh đẹp và muốn lưu lại những ký ức đẹp, hãy thử chuẩn bị những chiếc váy hoa.

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 6

Bối cảnh sẽ là màu xanh lá của cây và nếu bạn mặc các họa tiết hoa, nó sẽ rất hợp với nhau. Lúc này, nếu bạn muốn thêm cảm giác tự nhiên hơn thì bạn nên chọn những trang phục với họa tiết nhỏ và nhẹ nhàng hơn là họa tiết hoa văn to.

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 7

Hãy chọn một chiếc váy hoa nhỏ như Elsa Hosk để có vẻ ngoài tươi tắn, hoặc váy hoa maxi như Kendall Jenner để có vẻ ngoài lãng mạn hơn.

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 8

Sử dụng phụ kiện raffia

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 9

Nếu bạn muốn thử thách với phong cách thời trang Cottage Core nhưng cảm thấy quá khó, vậy bạn hãy thêm các phụ kiện raffia vào phong cách thường ngày của bạn.

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 10

Bởi vì nếu bạn sử dụng 1 chiếc túi hoặc mũ raffia, nó sẽ mang lại cảm giác như bạn đang du lịch dù bất kể bạn đang ở đâu. Nếu bạn đội một chiếc mũ raffia trong một bộ váy giản dị như Kim Na-young, nó có thể giúp bạn trông nữ tính hơn.

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 11

Và nếu bạn phối một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng như Marie Sinissina với một chiếc túi có giỏ raffia, sẽ mang lại cho bạn cảm giác về bầu không khí retro chỉ có ở phong cách thời trang Cottage Core.

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 12

… đến nóng bỏng

Trang phục “lớp da thứ hai” là một thuật ngữ chung để chỉ quần áo được may vừa vặn với làn da của bạn và giống như một lớp da thứ hai vậy.

Những bộ trang phục ma thuật này bắt đầu trở nên thịnh hành từ nhiều năm trước và bây giờ vẫn đang được mọi người yêu thích. Nó thoải mái và nhẹ nhàng như thể bạn đang không mặc gì cả, và một khi bạn đã mặc nó, bạn sẽ không thể dừng lại, giống như một chiếc Pringles (snack khoai tây dễ khiến mọi ngườinghiện) trong thế giới thời trang!

Chúng tôi sẽ chỉ mọi người các bí quyết tạo kiểu đa dạng của trang phục “lớp da thứ hai”. Bạn có có thể sử dụng làm áo, váy hoặc áo liền quần bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn muốn.

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 13

Điểm mạnh lớn nhất của trang phục “lớp da thứ hai” là những đường xếp nếp trên thân áo, nó sẽ che đi phần mỡ gồ ghề một cách kín đáo và tạo độ phồng tự nhiên cho ngực, eo và hông.

Bạn có thể nghĩ rằng đường cơ thể của mình sẽ bị lộ ra ngoài vì dáng áo bám chặt vào da, nhưng hoàn toàn không phải vậy đâu. Đặc biệt là những bộ đồ có pha thêm nhiều màu sắc! Hãy chọn một chiếc váy mini có họa tiết mạnh mẽ như của Jennie, hoặc chọn loại trang phục tách riêng hai phần như của Marta Sigang. Dù bạn chọn gì đi chăng nữa, bạn cũng sẽ hài lòng với trang phục của mình!

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 14

Nhà tạo mẫu Pernil Taybag đã mặc trang phục “lớp da thứ hai” khi cô mang bầu và thường xuyên chụp ảnh selfie với nó. Đến mức một bà bầu rất thích mặc, không phải đã đủ chứng minh rằng nó là một món đồ sành điệu, thoải mái, thực dụng và phù hợp với những người có gu kén chọn như cô ấy hay sao? Phần áp lực lên bụng giảm đi đáng kể, kết hợp một chiếc áo “lớp da thứ hai” với một chiếc quần thoải mái kéo dưới phần bụng căng phồng.

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 15

Nếu bạn đã quen với các kiểu trang phục “lớp da thứ hai” hãy thử một bộ jumpsuit táo bạo hơn. Bạn có thể mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi mặc thử nó, nhưng đáng ngạc nhiên là nó sẽ không gây cho bạn cảm giác quá nặng nề, và giúp bạn có thể nhận ra được rằng một bộ áo liền quần có thể mặc thoải mái như vậy.

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 16

Đối với lần mặc đầu tiên, bạn hãy tham khảo phong cách tương đối nhẹ nhàng của nhà tạo mẫu Emily Sindlev, cô ấy đã kết hợp với một chiếc áo oversize và giày thể thao. Nếu bạn sử dụng một chiếc túi và đôi giày có màu sắc nổi bật như cô ấy, bạn có thể sẽ rực rỡ hơn.

Học cách phối đồ cùng người nổi tiếng với xu hướng thời trang hè 2022 - Ảnh 17

Tuy nhiên, bạn có thể phá cách bằng bộ trang phục của Kylie Jenner, người vẫn chọn mốt khoe da thịt trần. Dù sao đi chăng nữa, trong một thế giới mà sự hài lòng của bản thân quan trọng hơn tất cả, thì sự phá cách táo bạo như thế này cũng là một khía cạnh rất dễ thương!

Theo W Korea

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