Tìm hiểu kiểu giày sẽ chiếm lĩnh mùa thu này

Thời trang 19/09/2022 12:03

Sức hấp dẫn của đôi giày bệt với mũi bằng và tròn.

Xu hướng giày sẽ làm mưa làm gió trong mùa thu năm nay chính là những đôi giày bệt với phần mũi bằng và tròn. Từ những đôi giày có phong cách ba lê xinh xắn, đến những đôi giày lười có thiết kế độc đáo, đủ tất cả các loại!

Không ngoa khi nói rằng những đôi giày với kiểu dáng như vậy đang được các tín đồ thời trang yêu thích bởi sự vừa vặn thoải mái, không gây mỏi chân, hợp thời trang bất kể thời gian và địa điểm và phù hợp với bất kỳ trang phục nào.

Món đồ thời trang này đang ở giai đoạn hoàn thiện, vì vậy nếu bạn chuẩn bị mua sắm giày vào mùa thu này, hãy thử phong cách này nhé.

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Ảnh: @anoukyve

Nếu bạn đi một đôi giày bệt với kiểu cách đơn giản thì trang phục này không phải rất chuẩn sao? Đôi giày bệt với hai tông màu chủ đạo là đen trắng, kết hợp với một chiếc áo len và quần jean trắng, phong cách này rất phù hợp vào mùa thu, vừa giản dị nhưng vẫn rất sành điệu.

Tìm hiểu kiểu giày sẽ chiếm lĩnh mùa thu này - Ảnh 2
Ảnh: @ngoldenberg

Lý do khiến chiếc áo len và quần ống rộng của Natasha Goldenberg trở nổi bật hơn đó là bởi vì đôi giày đã thầm lặng hỗ trợ bộ trang phục thêm phần nổi bật. Nếu bạn đang tìm một đôi giày bệt để đi lâu không bị mỏi hay chán vì lỗi thời, bạn hãy thử chọn những đôi giày đen không có bất kỳ hoạ tiết nào.

Tìm hiểu kiểu giày sẽ chiếm lĩnh mùa thu này - Ảnh 3
Ảnh: @leiasfez

Vào những ngày bạn muốn ghi điểm với đối phương bằng một đôi giày thay vì trang phục, hãy thử đi những đôi giày bệt được trang trí bằng pha lê như Leia Spez để thay đổi tâm trạng cũng như phong cách của mình.

Các viên đá pha lê lấp lánh sẽ là những hoạ tiết dễ chịu để làm sáng đôi giày của bạn và các bước đi của bạn sẽ trở nên thanh thoát hơn.

Tìm hiểu kiểu giày sẽ chiếm lĩnh mùa thu này - Ảnh 4
Ảnh: @alexachung

Alexa Chung đã thể hiện phong cách xu hướng ngày nay bằng cách phối tất cùng màu với đôi giày bệt màu đen. Tất nhiên, áo gile len phối cùng vòng cổ ngọc trai và túi tote vintage là một sự kết hợp độc đáo, phong cách này sẽ tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo của bạn!

Tìm hiểu kiểu giày sẽ chiếm lĩnh mùa thu này - Ảnh 5
Ảnh: @lizagysevskaya

Vào những ngày bạn muốn ăn mặc chỉn chu bằng một chiếc đầm dài đến chân, các chi tiết trên chiếc đầm và giày dép sẽ giúp bạn tạo điểm nhấn với đối phương. Những chiếc đầm với hoạ tiết rực rỡ cùng với vớ dài trùng màu với màu đầm và đôi giày bệt được trang trí bằng những viên pha lê nổi bật, đây là một sự phối hợp bất khả chiến bại!

Với sự thoải mái, đa dạng mẫu mã, cực kỳ dễ phối đồ thì kiểu giày này được dự đoán sẽ gây nên cơn sốt vào hè năm nay. Các tín đồ thời trang nhất định không được bỏ qua kiểu giày này, nó sẽ giúp bạn nâng tầm phong cách của bản thân đấy!

Theo W Korea

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