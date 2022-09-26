Cùng người nổi tiếng phối đồ với chiếc áo khoác sẽ trending trong mùa thu năm nay

Bella Hadid là bà hoàng của phong cách thời trang vintage, tấm hình diện trang phục thường ngày của cô cũng toát lên khí chất retro độc đáo của mình chỉ với một chiếc áo khoác bomber. Mẹo của cô chính là phối áo phông in hình vintage với quần denim dáng suông mang hơi hướng thập niên những năm 90 mạnh mẽ.

Sự kết hợp màu sắc của chiếc áo khoác màu kaki và áo phông màu đỏ cũng đóng một vai trò quan trọng. Lúc này, chỉ với một vài điểm khác biệt nhỏ vẻ ngoài của bạn sẽ sành điệu hơn ngay lập tức, hãy thử kết hợp với một đôi giày da thay vì giày thể thao để hoàn thiện hơn phong cách của mình.

Xu hướng của gen Z ngày nay là thích phong cách oversized với phần trên và dưới rộng thùng thình. Phong cách áo khoác bomber cũng được giới trẻ ưa chuộng. Phong cách thường ngày của Kim Kardashian là một ví dụ rất điển hình.

Ảnh: @kimkadashian

Bằng cách phối một chiếc quần hàng hiệu có tông màu tương tự với một chiếc áo bomber kaki, cô ấy đã thể hiện rõ phong cách quân đội sành điệu của mình. Bạn nên chọn áo hoodie bên trong và áo bomber bên ngoài sao cho có độ dài phù hợp, để làm cho tỷ lệ trông đẹp hơn!

Pernille Teisbaek

Nếu bạn đã sở hữu một một chiếc áo khoác da bomber thì sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Áo khoác da bomber là món đồ nổi tiếng được các tín đồ thời trang yêu thích, bởi không chỉ Pernille Teisbaek mà Hailey Bieber cũng thường xuyên diện chiếc áo này trong thời trang đời thường của mình.

Ảnh: @pernilleteisbaek

Bạn muốn mặc một chiếc áo bomber da khiến mình cá tính hơn nhưng lại thấy nó nặng nề và dày dặn quá? Bạn có thể cách điệu bằng cách đeo thêm các phụ kiện như một chiếc mũ bóng như Pernille Teisbaek để giảm trọng lượng và cân bằng lại bộ trang phục.

Emily Sindrev

Phối áo khoác bomber với váy đã tạo ra một phong cách tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng. Emily Sindrev đã thể hiện sự kết hợp ăn ý bất ngờ của mình trong chiếc váy lụa hồng xinh xắn và áo khoác bomber.

Ảnh: @emilisidlev

Điểm nhấn của bộ trang phục có một không hai này của cô ấy là gì? Đó chính là đôi ủng trắng với chiếc đế màu vàng! Khi mọi người chỉ nghĩ đến việc kết hợp với những đôi giày tối màu, cô ấy đã tạo nên sự độc đáo cho tổng thể trang phục bằng đôi giày sáng màu. Cô đã thể hiện gu ăn mặc của mình như một stylist chuyên nghiệp.

Hailey Bieber

Với sự thịnh hành liên tục của phong cách thể thao, quần legging hiện nay đã trở thành sản phẩm ổn định mà nhiều người lựa chọn. Nếu vậy, đâu sẽ là món đồ phù hợp để mặc cùng với chiếc quần legging thoải mái trong mùa thu này? Chắc chắn là một chiếc áo khoác bomber!

Ảnh: Hailey Bieber

Nếu bạn đang tìm kiếm một biểu tượng phong cách tốt để tham khảo vào thời điểm này, đừng ngần ngại tìm hiểu phong cách hàng ngày của Hailey Bieber nhé!

Cô ấy thường tạo điểm nhấn cho bản thân khi phối hợp chiếc áo khoác da bomber với chiếc quần legging làm nổi bật cơ thể của mình. Cô ấy còn thể hiện sự tinh tế của mình khi kết hợp với một đôi tất trắng.

Theo W Korea