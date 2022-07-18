Kinh nghiệm mua máy may gia đình chính hãng giá rẻ?

Làm đẹp 18/07/2022 14:10

Kinh nghiệm mua máy may gia đình luôn là vấn đề mà nhiều chị em nội trợ tìm kiếm. Đối với những người phụ nữ chăm lo cho gia đình từ cái áo, tấm chăn thì máy may là dụng cụ không thể thiếu. Chính vì vậy nếu bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn loại máy may nào phù hợp cho gia đình thì hãy tham khảo ngay những bí kíp sau đây nhé.

1. Lựa chọn máy theo mục đích và nhu cầu sử dụng

Nếu chị em chỉ cần máy may để xử lý những kỹ thuật cơ bản như sửa lại quần áo bị bung chỉ, vá lại một số món đồ bị hư hỏng thì không nhất thiết phải sắm những dụng cụ đắt tiền. Khi đó một chiếc máy may có đầy đủ chức năng cơ bản là đã phù hợp.

Tuy nhiên nếu bạn đam mê may vá, thích làm những món đồ thủ công xinh xắn để trang trí trong nhà hay đem đi tặng thì nên mua máy may hiện đại hơn.

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2. Chức năng của máy

Hầu hết các máy may đã được tích hợp các tính năng hữu ích. Ví dụ ở các dòng máy điện tử, máy cao cấp thì người dùng sẽ được trải nghiệm tính năng may tự động theo cài đặt sẵn mà không cần đạp bàn. Ngoài ra bạn cũng có thể dễ dàng điều chỉnh tốc độ may, kiểu may, số mũi chỉ,... tùy ý để có được thành quả như mong muốn.

3. Kiểu dáng và kích thước của máy

Mỗi dòng máy sẽ có cấu tạo khác nhau dẫn đến sự khác biệt về kiểu dáng. Vậy nên chị em cần tìm hiểu và chọn loại máy phù hợp với cơ thể của mình nhất để tránh xảy ra tình trạng đau lưng, đau người cho phải điều chỉnh tư thế phù hợp với thiết bị.

Bên cạnh đó chiếc máy có kích thước phù hợp với căn phòng, vị trí đặt để cũng sẽ tạo cảm giác thuận mắt, không gây chập hẹp, tốn nhiều diện tích trong không gian ngôi nhà.

Kinh nghiệm mua máy may gia đình chính hãng giá rẻ? - Ảnh 2

4. Công suất và phụ kiện đi kèm

Quý khách nên chọn loại máy may đã được trang bị các phụ kiện như chân vịt các loại, bàn chải vệ sinh máy, ống chỉ, kim, dầu máy,... để thuận tiện nhất khi đưa vào sử dụng.

Công suất của máy càng lớn thì khả năng hoạt động của máy càng cao giúp đẩy nhanh quá trình khâu vá. Chính vì vậy giá thành của các dòng máy này sẽ có phần nhỉnh hơn các loại máy công suất thấp. Tuy nhiên trong phạm vi gia đình thì bạn nên dùng dòng máy có công suất 50W trở nên để duy trì sự ổn định trong quá trình sử dụng.

5. Chế độ bảo hành

Khi mua các sản phẩm đồ điện tử, thiết bị máy móc trong gia đình thì bạn cần đặc biệt quan tâm đến chế độ bảo hành. Thông thường đối với sản phẩm là máy may gia đình thì bạn nên chọn thiết bị có chế độ bảo hành ít nhất là 24 tháng. Đặc biệt với chị em phụ nữ không am hiểu nhiều về các vấn đề kỹ thuật thì bảo hành sẽ giúp ích rất nhiều trong trường hợp xảy ra các sự cố khi sử dụng.

Kinh nghiệm mua máy may gia đình chính hãng giá rẻ? - Ảnh 3

6. Chọn mua sản phẩm có giá thành phù hợp

Máy may gia đình có phân khúc giá thành rất đa dạng để cho bạn lựa chọn. Đối với các sản phẩm phổ thông thì mức giá sẽ chỉ dao động từ vài trăm đến 2 triệu đồng. Ở tầm trung với mức chi phí từ 2-5 triệu thì chị em đã có thể sở hữu sản phẩm đến từ các thương hiệu có tiếng với đầy đủ các tính năng tiện ích.

7. Ưu tiên chọn sản phẩm chất lượng và có thương hiệu

Khi chọn máy may gia đình bạn nên ưu tiên chọn các sản phẩm chất lượng và có thương hiệu uy tín trên thị trường để được đảm bảo mọi chính sách bảo hành, giá cả, chăm sóc khách hàng,... Máy may Brother và máy may Butterfly là 2 thương hiệu máy may gia đình đang được ưa chuộng nhất hiện nay.

Cửa hàng Máy may An Nhiên chuyên cung cấp các loại máy cơ, máy điện tử, máy may thêu điện tử và phần mềm thiết kế mẫu may với giá thành cực kỳ ưu đãi. Tiện lợi, nhỏ gọn, dễ dùng, phù hợp với nhiều mục đích và đối tượng sử dụng là những ưu điểm của máy may An Nhiên.

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