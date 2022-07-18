Sở hữu ngay túi đựng laptop xịn - bền - giá hợp lý khi tìm đến Gubag

Sự ra đời của Gubag ban đầu chỉ đơn giản là để thỏa mãn được nhu cầu cá nhân của nhà sáng lập: Tự tay sản xuất ra được chiếc túi xách, balo với những tính năng tiện lợi, phục vụ được tối đa cho nhu cầu công việc hàng ngày.

Với tinh thần cầu tiến, luôn tìm tòi và nâng cấp, Gubag đã tối ưu dịch vụ và sản phẩm của mình ngày càng tốt hơn. Từ đó, Gubag được đông đảo khách hàng ủng hộ mỗi ngày và dần có được vị trí vững chắc trong ngành.

2. Sản xuất ra những sản phẩm xịn - bền - giá hợp lý là kim chỉ nam của Gubag

Thấu hiểu tâm tư của đại đa số khách hàng, Gubag hiểu rẳng, để sản xuất ra những chiếc balo, túi đựng laptop được nhiều người đón nhận thì chất lượng cần được đặt lên hàng đầu. Theo sau đó là mức giá cũng cần phải chăng để nhiều người có khả năng mua.

Sản phẩm “xịn"

Xịn từ chất liệu, từng chi tiết nhỏ như: Vải, da, khóa kéo, khóa bấm… Tất cả đều được Gubag nhập từ những nguồn uy tín, đích thân Gubag kiểm tra chất lượng.

Các chi tiết được thiết kế và gia công ở mức hoàn thiện tối đa

Sản phẩm “bền”

Sản phẩm có bền hay không sẽ phụ thuộc vào chất liệu và phần lớn ảnh hưởng khá nhiều do quá trình gia công. Đội ngũ sản xuất túi đựng laptop Gubag có tay nghề tốt, tinh thần trách nhiệm cao, luôn chỉn chu trong những sản phẩm mình tạo ra.

Gia công tỉ mỉ, đường may chắc chắn, chính xác vị trí và kích thước, cho ra những sản phẩm đúng theo công năng mô tả của thiết kế.

Sản phẩm “giá hợp lý"

Để biết được sản phẩm có thực sự rẻ hay không, chúng ta có thể lấy số tiền mua túi xách chia cho số lần sử dụng. Theo đó, sản phẩm chất lượng tốt dùng được nhiều lần từ 1-3 năm sẽ rẻ hơn nhiều so với những sản phẩm tuy giá mua thì rẻ nhưng chỉ dùng được vài lần đã hỏng.

Gubag đã nghiên cứu rất kỹ để đưa ra mức giá phải chăng, hợp lý với chất liệu và thiết kế của túi đựng laptop. Khách hàng sẽ cảm thấy số tiền mình bỏ ra để mua túi thật xứng đáng vì sau đó có thể dùng rất nhiều lần.

3. Danh mục sản phẩm túi đựng laptop nam nữ tại Gubag

Gubag phân loại danh mục sản phẩm túi đựng laptop khá đa dạng, với nhiều dòng cụ thể, sản xuất chủ yếu phục vụ nhu cầu của từng nhóm khách hàng khác nhau:

Túi đựng laptop unisex dùng được cho cả nam và nữ

Các sản phẩm unisex (phi giới tính) là thiết kế được nhiều người ưa dùng. Bởi sự tiện dụng, dễ dàng dùng trong mọi trường hợp.

Túi/Cặp đựng laptop dành cho dân công sở

Phần lớn khách hàng của Gubag là những người đã đi làm, dân công sở. Nhu cầu sử dụng túi đựng laptop cũng chuyên biệt hơn, kèm theo đó là những tính năng tiện ích như: Đựng được nhiều đồ dùng hơn, có thể xách tay hoặc đeo chéo, có đai cài quai vali mang đi công tác dễ dàng, màu sắc nhã nhặn, thanh lịch dễ kết hợp với quần áo công sở, …

Túi đựng tối ưu cho Macbook

Những người hâm mộ hệ điều hành macOS thường có “gu" riêng biệt và đồng bộ trong hầu hết đồ dùng của mình. Bởi vậy, họ muốn sở hữu chiếc túi đựng laptop tối ưu riêng cho chiếc macbook là điều dễ hiểu.

Thông thường những chiếc túi tối ưu cho macbook sẽ có ngăn đựng sạc, chuột, bàn phím. Màu sắc đơn giản, gần giống với màu macbook. Và vì giá trị của macbook khá cao nên túi đựng có thể làm từ những chất liệu cao cấp như: Da Pu, vải chống nước, chống sốc, chống xước cực tốt.

Túi chống sốc đựng được mọi dòng laptop

Với phân loại này thì thiết kế cần đa dạng, nắm bắt theo xu hướng, cập nhật những mẫu mới nhất, phù hợp với thị hiếu khách hàng.

Đội ngũ nghiên cứu sản phẩm của Gubag đã luôn làm việc liên tục để thiết kế ra những mẫu túi chống sốc đựng laptop đẹp, nhiều người yêu thích.

Mẫu túi chống sốc laptop bán rất chạy tại Gubag

Từ một thương hiệu nhỏ, Gubag đã ngày càng lớn mạnh hơn, tạo được vị trí vững chắc cho mình trong ngành sản xuất túi xách, balo. Đi theo triết lý kinh doanh tận tâm, Gubag tự tin sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm túi đựng laptop xịn - bền - rẻ. Tham khảo ngay những mẫu túi xách đựng laptop tại Gubag.vn.