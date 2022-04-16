Không gì hoàn hảo hơn một nụ hôn nồng cháy với đôi môi quyến rũ, chị em bỏ túi ngay 6 bí kíp thần tốc giúp đôi môi thêm căng mọng

Làm đẹp 16/04/2022 17:33

Bạn có muốn sở hữu một đôi môi căng mọng, đầy đặn để luôn sẵn sàng cho những nụ hôn nồng cháy? Chúng tôi có một số mẹo có thể giúp bạn trong bài viết này!

Một làn môi dày và căng mọng đang là một xu thế khiến phái đẹp thế giới chao đảo bởi sự quyến rũ và nóng bỏng của nó. Tuy nhiên, những cô nàng có làn môi mỏng cũng đừng vội buồn nhé. Bởi có rất nhiều mẹo “bơm” môi tự nhiên, không gây đau đớn và cực kỳ dễ làm mà ai cũng có thể thực hiện được.

Không gì hoàn hảo hơn một nụ hôn nồng cháy với đôi môi quyến rũ, chị em bỏ túi ngay 6 bí kíp thần tốc giúp đôi môi thêm căng mọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Tẩy da chết cho môi 

Một bước quan trọng, cách làm môi hết nhăn nhất định bạn phải thực hiện luôn đó chính là tẩy trang và tẩy da chết trên vùng da này thường xuyên. Sau một ngày trang điểm với các loại son, ánh nắng, bụi bẩn tích tụ trên môi thì điều tiên quyết phải làm là tẩy sạch môi.

Không gì hoàn hảo hơn một nụ hôn nồng cháy với đôi môi quyến rũ, chị em bỏ túi ngay 6 bí kíp thần tốc giúp đôi môi thêm căng mọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách tẩy tế bào chết đơn giản được đông đảo chị em áp dụng là tẩy tế bào chết bằng bàn chải đánh răng. Không những loại bỏ các tế bào chết trên môi, giúp làn môi được mềm mịn và hồng hào; việc tác động lực của bản chải sẽ kích thích tuần hoàn máu dưới môi, giúp làn môi được căng mọng và tạo cảm giác môi dày hơn. 

Không gì hoàn hảo hơn một nụ hôn nồng cháy với đôi môi quyến rũ, chị em bỏ túi ngay 6 bí kíp thần tốc giúp đôi môi thêm căng mọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hỗn hợp cà phê kết hợp với quế xay nhuyễn đắp lên môi sẽ đẩy thông máu và giảm nếp nhăn hiệu quả trên môi.

Axit Malic có trong nha đam khi bạn rửa sạch và xát nhẹ lên vùng môi sẽ làm căng nếp nhăn môi tuyệt vời. Nếu có sẵn vitamin E thì bạn nên mix cùng và sử dụng đều đặn 2-3 lần/tuần để triệt bỏ hoàn toàn tế bảo chết khiến đôi môi căng mịn hơn.

2. Kẻ viền môi 

Có thể nói kẻ viền môi chính là một thủ thuật vô cùng quen thuộc mà bao Phái đẹp lựa chọn để 'hack' dáng đôi môi thêm đầy đặn. Tuy nhiên, việc vẽ viền môi sao cho tự nhiên đôi khi lại khá khó khăn với nhiều cô nàng. 

Không gì hoàn hảo hơn một nụ hôn nồng cháy với đôi môi quyến rũ, chị em bỏ túi ngay 6 bí kíp thần tốc giúp đôi môi thêm căng mọng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sử dụng một ít kem che khuyết điểm và phấn phủ để làm mờ đường viền môi, từ đó sẽ giúp bạn dễ dàng tạo dáng đôi môi hơn.

Nếu bạn vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, đừng bắt đầu tạo dáng môi vội nhé! Thay vào đó, hãy bắt đầu với một đường kẻ cao hơn viền môi một chút để bạn có thể hiểu hơn về dáng môi của bạn, và hãy kẻ từ phần khóe miệng đến giữa môi. Sau đó, bạn có thể sử dụng một tông son sáng hơn màu viền một chút để tô cho môi, nhằm tạo hiệu ứng đôi môi đầy đặn.

3. Sử dụng son có gam màu sáng hoặc son bóng 

Nếu bạn không biết makeup cho môi để tạo độ dày tự nhiên thì nên tránh xa những màu son tối. Bởi đây là những màu son “phản chủ” cho những cô nàng môi mỏng, khiến đôi môi trông nhỏ hơn. Vì vậy, tùy vào làn da và khuôn mặt cũng như sở thích, bạn có thể chọn những màu môi yêu thích. Đặc biệt, màu son thiên nude là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn – màu son này sẽ làm đôi môi của bạn trông đầy đặn và căng mọng hơn.

Không gì hoàn hảo hơn một nụ hôn nồng cháy với đôi môi quyến rũ, chị em bỏ túi ngay 6 bí kíp thần tốc giúp đôi môi thêm căng mọng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Son bóng cũng là một gợi ý tuyệt vời dành cho các cô nàng không thích trang điểm viền môi quá cầu kỳ và yêu thích môi đầy tự nhiên. Cụ thể hơn, lớp bóng từ loại son này sẽ dễ dàng bắt sáng, từ đó tạo hiệu ứng căng mọng cho đôi môi. Tuy nhiên, để son bóng có thể phát huy tốt khả năng làm đẹp của mình, bạn hãy chú ý tẩy da chết và dưỡng môi kỹ lưỡng nhé. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện đánh khối nhẹ ở phần môi dưới, nhân trung và khóe miệng hai bên để gia tăng hiệu ứng làm đầy môi.

4. Đừng quên chống nắng cho môi

Môi là bộ phận nhạy cảm với thời tiết, ánh nắng mặt trời. Do đó, chống nắng cho môi luôn cần thiết nếu bạn muốn sở hữu bờ môi căng mọng và hồng hào. 

Mùa đông bạn chỉ cần các sản phẩm son dưỡng ẩm để đôi môi không bị khô, bong tróc, nứt nẻ. Vào mùa hè ngoài việc dưỡng ẩm bạn còn phải chú ý tới việc chống nắng cho đôi môi nữa.

Không gì hoàn hảo hơn một nụ hôn nồng cháy với đôi môi quyến rũ, chị em bỏ túi ngay 6 bí kíp thần tốc giúp đôi môi thêm căng mọng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ là “kẻ thù số 1” của làn da, tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng gây nên tình trạng môi thâm sỉn, khô nứt nẻ và hình thành các nếp nhăn trên đôi môi.

Đặc biệt với những phụ nữ làm việc và phải tiếp xúc thường xuyên môi trường nhiều nắng gió, bụi bặm thì điều đầu tiên không thể không làm là phải sử dụng kem chống nắng có chứa nhiều SPF 50 chống tia UVA và UVB.

5. Massage môi thường xuyên

Massage môi không chỉ là phương pháp làm môi bớt thâm mà nó còn có tác dụng đẩy mạnh quá trình lưu thông mạch máu dưới môi, giảm tình trạng bong tróc và là cách làm môi hết nhăn hoàn hảo.

Không chỉ thế, khi massage thường xuyên sẽ thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào niêm mạc môi mới cũng như hấp thụ tốt các dưỡng chất trong quá trình bạn chăm sóc môi. Với cách làm này, bạn nên sử dụng thường xuyên mỗi tối trước khi đi ngủ khoảng 2-3 phút.

Không gì hoàn hảo hơn một nụ hôn nồng cháy với đôi môi quyến rũ, chị em bỏ túi ngay 6 bí kíp thần tốc giúp đôi môi thêm căng mọng - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể dùng thêm mật ong và đặt nhẹ 2 ngón tay xoa đều và di chuyển hình tròn lên hết toàn bộ vùng môi. Sau 1 tuần áp dụng, bạn sẽ nhận thấy nếp nhăn mờ dần và môi cũng hồng hào.

Việc sử dụng các nguyên liệu có tính nhiệt cao để massage môi như bột quế, bột gừng, tinh dầu bạc hà sẽ kích thích sự 'sưng phồng' ở các tế bào môi, giúp làn môi được căng đầy tự nhiên chỉ sau phút.

6. Điều quan trọng nhất giúp làn môi luôn căng mọng - phải uống đủ nước và không được liếm môi

Chiếm 70% – 75% trọng lượng cơ thể, nước là nguồn năng lượng không thể thiếu của mỗi con người. Nên đáp ứng đủ 2,5l nước/ngày là việc nhất định phải thực hiện để tăng cường sức khỏe cũng như cải thiện làn da và môi cho chính bạn.

Không gì hoàn hảo hơn một nụ hôn nồng cháy với đôi môi quyến rũ, chị em bỏ túi ngay 6 bí kíp thần tốc giúp đôi môi thêm căng mọng - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Nếu cơ thể thiếu nước thì ngoài gây nên tình trạng mệt nhọc, uể oải của cơ thể thì nó cũng tác động sâu và trực tiếp đến đôi môi nhạy cảm của chính bạn.

Vì vậy, bổ sung nước sẽ giúp da và môi điều hòa được độ ẩm, tươi trẻ và sức sống tràn đầy. Để hạn chế tối ưu sự hình thành các nếp nhăn trên da và đặc biệt ở đôi môi, bạn nên kết hợp uống nước với các sản phẩm detox. Nhất là vào mùa hè, cơ thể càng cần cung cấp nhiều nước hơn, bạn nên tăng cường bổ sung nước và các chất khoáng thường xuyên.

Một lưu ý đặc biệt, chị em cần phải tránh ngay là tuyệt đối không được cắn và liếm môi vào mùa đông. Nó làm giảm độ ầm, tăng sự nứt và là điều kiện cho các nếp nhăn kéo đến ngày càng nhiều cho đôi môi của bạn mà thôi.

Theo Step to Health

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