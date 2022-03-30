Phục hồi cấp tốc làn da sần sùi, hỗ trợ trẻ hóa và giảm mụn trứng cá bằng công thức mặt nạ từ cà phê cực đơn giản

Người ta phát hiện ra rằng các chất chống oxy hóa như caffein và axit chlorogenic có nhiều trong cà phê giúp làn da khỏe mạnh, chẳng hạn như cải thiện mụn trứng cá, quầng thâm và khiến da mịn màng hơn.

Trong một chương trình tin tức truyền hình gần đây của Mỹ, Nora Tobin, một chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, đã lập luận rằng chất chống oxy hóa trong cà phê có liên quan đến việc cải thiện chất lượng da. Trong bài viết của mình, anh ấy đã giới thiệu cách sử dụng cà phê để làm giảm mụn trứng cá, quầng thâm và chứng sần vỏ cam (cellulite).

Đầu tiên, anh khuyên những người bị mụn trứng cá nên thường xuyên tẩy da chết và đắp mặt nạ từ bột cà phê. Tinh chất từ cà phê có thể giúp làm thông thoáng lỗ chân lông do bụi gây ra và hạn chế các loại mụn ẩn, mụn trứng cá. Cà phê cũng có thể giúp cải thiện quầng thâm dưới mắt đối với những người thường xuyên thức khuya. Anh ấy khuyên nên thoa sản phẩm tẩy da chết bằng bột cà phê thường xuyên nhưng không nên chà xát quá mạnh.

Công thức làm mặt nạ vô cùng đơn giản, được chuyên gia đề nghị như sau: trộn đều 1 thìa bột cà phê và 1 thìa mật ong và thêm một vài giọt dầu vitamin E. Để mặt nạ trong 15 phút trước khi rửa sạch. Caffeine trong cà phê làm giãn nở mạch máu và tăng lưu lượng máu, giúp làn da tươi trẻ hơn.

Ngoài ra, cà phê có thể loại bỏ chứng da sần vỏ cam (cellulite) khá hiệu quả. Tobin cho biết chất tẩy tế bào chết từ cà phê loại bỏ tế bào da chết và làm cho da mịn màng. Ông nhấn mạnh rằng việc tẩy tế bào chết bằng cà phê có thể làm sáng da.

Những lưu ý khi đắp mặt nạ bằng cà phê như sau:

Hãy đảm bảo bản thân không bị dị ứng với cà phê hay các nguyên liệu khác trước khi sử dụng.

Dùng bột cà phê nguyên chất (không có lẫn tạp chất hay các thành phần khác) hoặc tự xay cà phê tại nhà để làm mặt nạ.

Nên sử dụng kem dưỡng ẩm sau khi đắp mặt nạ và kem chống nắng trước khi ra ngoài.

Duy trì đắp mặt nạ hoặc tẩy tế bào chết từ 1 – 3 lần/ tuần.

Tùy vào nhu cầu sử dụng cũng như loại da mà bạn có thể áp dụng một trong những cách đắp mặt nạ cà phê ở trên hoặc tự tạo cho mình một công thức yêu thích. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các biện pháp làm đẹp tự nhiên tuy khá an toàn, lành tính, không tốn kém nhưng lại có hiệu quả chậm nên hãy thật kiên trì để có được kết quả như mong muốn.

Theo Segye