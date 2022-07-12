Khách “chật kín” ngày Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Buôn Ma Thuột ra mắt diện mạo mới

Nhân dịp chi nhánh khai trương, rất đông khách hàng đã sắp xếp thời gian đến tham dự buổi lễ và trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp cao cấp với ưu đãi cực “khủng”.

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm dịch vụ chất lượng xứng tầm trong không gian sang trọng, đẳng cấp, SeoulSpa.Vn Buôn Ma Thuột chính thức thay đổi diện mạo mới ngày 10/07/2022. Không gian mới với hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nội thất cùng nhiều liệu trình làm đẹp chất lượng đón đầu xu hướng, đảm bảo mang đến sự hài lòng 100% cho khách hàng.

SeoulSpa.Vn Buôn Ma Thuột tưng bừng khai trương cơ sở mới hoành tráng

Trong ngày khai trương, khách hàng vô cùng “mãn nhãn” với cơ sở hạ tầng SeoupSpa.Vn Buôn Ma Thuột. Các không gian từ sảnh tiếp khách cho đến các phòng dịch vụ đều được trang bị nội thất hiện đại, sang trọng và vô cùng khang trang.

Không chỉ là không gian làm đẹp rộng rãi, cao cấp, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Buôn Ma Thuột còn trang bị những dịch vụ làm đẹp dẫn đầu xu hướng. Một số dịch vụ mới ứng dụng công nghệ tiên tiến như: Chăm sóc da Luxury tinh chất nhau thai cừu Đông Trùng Hạ Thảo, trị thâm laser, Giảm béo ESonic, Giảm béo Slim Lipo Pro Vip…

Tất cả các dịch vụ điều trị, chăm sóc da đều được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm lâu năm thăm khám và tư vấn liệu trình phù hợp và hiệu quả nhất.

Rất đông khách hàng đến trải nghiệm và hài lòng với dịch vụ làm đẹp tại SeoulSpa.Vn Buôn Ma Thuột

Một số trải lòng “chân thật” của khách hàng trong ngày khai trương

Chị Lê Diệu Anh - Là một trong những khách hàng quen thuộc của SeoulSpa.Vn từ khi đang còn ở cơ sở cũ có chia sẻ: “Mình điều trị mụn ở SeoulSpa.Vn từ lâu và đạt được hiệu quả, nhân viên lại rất nhiệt tình tư vấn, thăm khám và điều trị. Giờ khi hết mụn mình chuyển qua chăm sóc da ở đây luôn. SeoulSpa.Vn chuyển qua cơ sở mới này rộng lớn, khang trang và đầu tư nhiều máy móc, công nghệ hiện đại hơn. Chắc chắn mình vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ SeoulSpa.Vn”.

Nhiều khách hàng đến tham dự ngày khai trương và có những trải lòng ưng ý

Hay như một khách hàng khác lần đầu đến trải nghiệm dịch vụ tại SeoulSpa.Vn Buôn Ma Thuột là chị Trần Minh Ly có chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi đến tham dự lễ khai trương của Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn mà thấy quá hoành tráng luôn. Ấn tượng đầu tiên của tôi là không gian quá sang trọng, rộng lớn và đầy đủ tiện nghi, hiện đại; đội ngũ nhân viên tư vấn với thái độ niềm nở, thân thiện, chu đáo; Bác sĩ thì cực kỳ tận tình. Tôi đã trải nghiệm một số dịch vụ ở đây với giá quá hời, thời gian tới, tôi sẽ còn ghé đến đây làm đẹp nữa”.

Chương trình ưu đãi “cực sốc” ngày khai trương vẫn còn diễn ra

Trong ngày khai trương, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn đã diễn ra chương trình ưu đãi “Trải nghiệm dịch vụ lần đầu từ 168k” đối với các dịch vụ như: Giảm béo Esonic, tắm trắng phiến hồng hoa, trị mụn laser E2X Đông Trùng Hạ Thảo, Siêu trị nám Noãn Hoàng Cá Tuyết. Bên cạnh đó còn rất nhiều dịch vụ giảm giá sâu lên đến 100% cực HOT.

Ngoài ra, một số khách hàng tham gia chương trình “Bốc thăm may mắn” diễn ra trong ngày khai trương trúng được nhiều giải thưởng hấp dẫn như: Chuyến du lịch đảo Phú Quốc 3N2Đ + Thẻ làm đẹp trị giá 50.000.000đ dành cho 2 người; 1 ghế massage Cao Cấp S-Lux SM7 trị giá lên đến 35.000.000đ; 1 chỉ vàng 999 + thẻ làm đẹp 10.000.000đ; Và vô vàn thẻ làm đẹp 5.000.000đ cùng nhiều quà tặng của SeoulSpa.Vn.

Không gian làm đẹp cực kỳ sang trọng, hiện đại ở SeoulSpa.Vn Buôn Ma Thuột

Tin vui dành cho khách hàng đang muốn đến Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Buôn Ma Thuột điều trị và chăm sóc da, giảm béo là chương trình “trải nghiệm lần đầu các dịch vụ từ 168k” vẫn đang còn diễn ra đến hết ngày 20/07/2022. Đừng chần chờ nữa mà hãy nhanh chân đến ngày SeoulSpa.Vn Buôn Ma thuột để được làm đẹp với mức giá cực hời.