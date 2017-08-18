Hướng dẫn thực hiện cách dùng nha đam trị mụn và vết thâm hiệu quả nhất hiện nay

Làm đẹp 18/08/2017 15:56

Hiện nay, xu hướng làm đẹp từ thiên nhiên đang được ưa chuộng, thay vì đi đến các spa hoặc thẩm mỹ viện, nhiều chị em đã lựa chọn cách dùng nha đam trị mụn và vết thâm để có thể thực hiện tại nhà và tiết kiệm tối đa chi phí. Đây có phải là một lựa chọn sáng suốt, bài viết này sẽ cung cấp thêm thông tin cho các chị em cùng biết nhé!

Mụn và vết thâm khiến cho làn da của phái đẹp kém sắc, thiếu tính thẩm mỹ. Vì vậy khi mới hình thành mụn, các chị em cần can thiệp ngay vì lúc này mức độ tổn thương đang ở cấp độ nhẹ. Chứa các thành phần dược tính tốt nên nha đam có khả năng điều trị làm “bật gốc” từng “chân” mụn, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người thực hiện.

Vì vậy, bạn hãy áp dụng ngay 4 cách dùng nha đam trị mụn và vết thâm sau đây nhé!

Cách dùng nha đam trị mụn và vết thâm kết hợp với dầu dừa để dưỡng ẩm, se khít lỗ chân lông

Nha đam và dầu dừa là 2 nguyên liệu làm đẹp hiệu quả, không chỉ trị được mụn mà còn nhanh chóng xóa mờ vết thâm “gan lì” trên da. Bởi vì chứa nhiều chất dưỡng ẩm, tính sát khuẩn cao và các dưỡng chất cần thiết nên hỗn hợp này còn có thể làm mềm da và phục hồi vùng da bị tổn thương do mụn gây nên đồng thời giúp đều màu da và se khít lỗ chân lông.

Cách dùng nha đam trị mụn và vết thâm kết hợp với dầu dừa để dưỡng ẩm, se khít lỗ chân lông
Cách dùng nha đam trị mụn và vết thâm kết hợp với dầu dừa để dưỡng ẩm, se khít lỗ chân lông. Ảnh internet

Nguyên liệu:

  • 1 lá nha đam.
  • 4 thìa dầu dừa nguyên chất.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn rửa sạch lá nha đam, gọt bỏ vỏ, chỉ lấy phần thịt, sau đó rửa sạch phần thịt lại một lần nữa.

Bước 2: Cắt thịt nha đam thành từng khúc, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Bước 3: Lấy dầu dừa trộn với nha đam theo tỉ lệ 1:1.

Cách dùng:

Bước 1: Bạn làm sạch da mặt bằng nước ấm để lấy đi các chất bụi bẩn, chất dầu nhờn bám dính trên da.

Bước 2: Lau khô da, sau đó thoa hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng.

Bước 3: Nằm thư giãn khoảng 20 phút, rồi bạn rửa sạch bằng nước mát.

Bạn cứ kiên trì thực hiện từ 2-3 lần/tuần, sau khoảng 1 tháng, các nốt mụn sẽ giảm sưng và xẹp xuống, vết thâm mờ dần.

Cách dùng nha đam trị mụn và vết thâm kết hợp với đu đủ, trà xanh cải thiện làn da khô sạm

Đủ đủ và trà xanh cũng chứa nhiều dưỡng chất như vitamin A, C, E… cùng chất chống oxy hóa cao có công dụng làm đẹp hiệu quả. Hai nguyên liệu này kết hợp cùng với nha đam sẽ nhanh chóng cung cấp đầy đủ dưỡng chất để cải thiện làn da khô sạm, tăng tính đàn hồi, da khỏe mạnh để loại bỏ mụn và vết thâm.

ách dùng nha đam trị mụn và vết thâm kết hợp với đu đủ, trà xanh cải thiện làn da khô sạm
Cách dùng nha đam trị mụn và vết thâm kết hợp với đu đủ, trà xanh cải thiện làn da khô sạm. Ảnh internet

Nguyên liệu:

  • ¼ quả đu đủ.
  • 1 lá nha đam.
  • 4 thìa cà phê nước trà xanh.

Cách làm:

Bước 1:  Đu đủ và nha đam gọt bỏ vỏ chỉ lấy phần thịt bên trong và cắt thành hạt lựu.

Bước 2: Bạn cho nha đam, nước trà xanh và đu đủ vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Như vậy là bạn đã thu được hỗn hợp mặt nạ trị mụn từ nha đam hiệu quả rồi.

Cách dùng:

Bước 1: Bạn nên dùng sữa rửa mặt để làm sạch da. Khi da sạch, các dưỡng chất trong hỗn hợp trị mụn dễ thấm đều qua da và phát huy tối đa công dụng trị mụn.

Bước 2: Thoa đều hỗn hợp lên vùng da mụn và giữ nguyên khoảng 15-20 phút. Cuối dùng rửa sạch bằng nước mát.

Hai ngày bạn đắp mặt nạ lần 1 lần, sau 1 tuần sẽ giảm đau, hết sưng, đồng thời vết thâm cũng mờ dần.

Cách dùng nha đam trị mụn và vết thâm kết hợp với chanh, sữa ấm làm láng mịn bề mặt da

Chanh chứa vitamin C, axit Citric giúp bề mặt da láng mịn, đẩy lùi quá trình lão hóa nhanh chóng và se cồi mụn. Còn sữa ấm giúp làm sạch sâu các lỗ chân lông và làm mềm da giúp loại trừ mụn quay trở lại.

Cách dùng nha đam trị mụn và vết thâm kết hợp với chanh, sữa ấm làm láng mịn bề mặt da
Cách dùng nha đam trị mụn và vết thâm kết hợp với chanh, sữa ấm làm láng mịn bề mặt da. Ảnh internet

Nguyên liệu:

  • 10ml nước cốt chanh.
  • 120ml sữa ấm 40 độ C.
  • Nha đam 1 lá.

Cách thực hiện:

Nha đam chỉ lấy phần thịt xay nhuyễn, trộn với nước cốt chanh và sữa ấm thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó làm sạch da, thoa đều hỗn hợp này lên, khoảng 20 phút sau rửa sạch bằng nước ấm. Sau 1 tháng thực hiện, bạn sẽ thấy kết quả cải thiện, mụn giảm hẳn, vết thâm mờ dần, đồng thời da sáng và láng mịn hơn trông thấy.

Gel nha đam có tác dụng gì? Có tốt cho sức khỏe và làn da không?

Gel nha đam có tác dụng gì? Có tốt cho sức khỏe và làn da không?

Mặc dù nha đam là loại nguyên liệu khá phổ biến, nhưng vẫn có nhiều chị em chưa hiểu hết về tác dụng của nha đam. Bài viết sau đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để các chị em biết rõ gel nha đam có tác dụng gì, có lợi ích như thế nào đối với sức khỏe và làn da của chúng ta nhé?

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