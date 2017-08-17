Nước vo gạo chứa nhiều vitamin nhóm B giúp da bật tông nhanh nhóng, loại bỏ lớp sừng cứng để da mịn màng hơn. Dùng nước vo gạo để làm trắng hoặc trị mụn thì bạn nên lấy nước vo gạo lần 2 là tốt nhất. Sau đó, bạn để nước vo gạo trong khoảng 4-5 tiếng, rồi đổ phần nước trong bên trên, lấy phần tinh bột gạo lắng bên dưới.

Trị mụn bằng nha đam và nước vo gạo giúp bạn “đánh bật” mụn trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo an toàn cho da. Trong nha đam có nhiều thành phần dưỡng chất giúp loại bỏ tế bào chết, bã nhờn, bảo vệ da tránh những tác động của nắng mặt trời. Khi nha đam kết hợp với nước vo gạo sẽ tạo thành loại mặt nạ trị mụn hữu dụng, làn da khỏe mạnh, săn chắc, “triệt tiêu” nám và đẩy lùi quá trình lão hóa nhanh chóng.

Sau khi đã có được phần tinh bột gạo, bạn lấy nha đam gọt sạch vỏ, chỉ lấy phần thịt và mang đi xay nhuyễn. Tiếp theo, bạn trộn nha đam và tinh bột gạo theo tỉ lệ 1:2 thành hỗn hợp sền sệt. Bạn có thể cho thêm một vài giọt nước cốt chanh để làm tăng hiệu quả điều trị, làm trắng da nhanh hơn.

Trước khi đắp mặt nạ trị mụn từ nha đam và nước vo gạo, bạn cần làm sạch da bằng nước ấm, sau đó thoa đều hỗn hợp lên mặt. Nằm thư giãn khoảng 20 phút để các dưỡng chất thấm sâu vào da rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Cách này thực hiện từ 2-3 lần/tuần là phù hợp nhất. Bạn tuyệt đối không nên lạm dụng cách này quá mức, bởi vì trong nha có chứa chất chống oxy hóa và thành phần tẩy tế bào chết tự nhiên sẽ làm bào mòn da.

Hiệu quả đạt được sau khi thực hiện cách trị mụn bằng nha đam và nước vo gạo

Cách trị mụn bằng nha đam và nước vo gạo là liệu pháp làm đẹp từ thiên nhiên nên không có hiệu quả ngay tức thì như những phương pháp trị mụn bằng công nghệ hiện đại. Chỉ sau một thời gian kiên trì thực hiện đều đặn, 1 hoặc 2 tháng bạn mới thấy rõ hiệu quả cải thiện.

Làm giảm mụn nhanh chóng

Chất sát khuẩn và các amino axit trong nha đam sẽ nhanh chóng làm lành vết thương do mụn gây ra, làm khô miệng vết thương, đẩy nhân mụn lên trên bề mặt da một cách tự nhiên, tiêu diệt mụn hiệu quả, ngăn chặn không cho tái phát.

Làm trắng da

Vitamin nhóm B trong nước vo gạo và vitamin A, C, E, khoáng chất natri, kẽm, magie trong nha đam, giúp nuôi dưỡng da đồng thời tạo thành lớp hàng rào bảo vệ da vững chắc, hạn chế bị ảnh hưởng bởi tác động của ánh nắng mặt trời. Như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì thực hiện, làn da bật tông, trắng hồng rạng rỡ.

Giúp da khỏe mạnh, tăng sự đàn hồi

Nha đam chứa một lượng độ ẩm dồi dào cùng các dưỡng chất cần thiết tốt cho da. Trong quá trình đắp mặt nạ trị mụn bằng nha đam và nước vo gạo cũng sẽ cung cấp độ ẩm, giúp da luôn căng mịn. Hơn nữa, các dưỡng chất có trong nha đam cũng là chất xúc tác kích thích sản sinh các sợi collagen và elastine mới, giúp da luôn khỏe mạnh và có sự đàn hồi cao.

Hy vọng với những thông tin trên đã giải đáp cho các bạn những thắc mắc xoay quanh cách trị mụn bằng nha đam và nước vo gạo một cách rõ ràng. Đồng thời giúp các bạn có thêm bí quyết riêng trong việc làm đẹp tại nhà hiệu quả nhé.