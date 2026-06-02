Thấy chồng lén lút mang que thử thai về nhà, tôi khóc lóc nghi anh ngoại tình, một người xuất hiện khiến tôi cúi đầu nín

Tâm sự 02/06/2026 22:45

Tôi bắt đầu khóc lóc làm lớn chuyện, tôi nói chồng ngoại tình phải không, giờ còn lén mua que thử thai cho nhân tình. Dù cho chồng có nói không phải tôi cũng một mực không tin. Bằng chứng đã rõ ràng thế này, anh còn chối cái gì?

Tôi có gia đình 2 năm nhưng vẫn chưa có tin con cái. Tôi mắc chứng buồng trứng đa nang, dạo gần đây lại bận rộn công tác triền miên chưa thể đi thăm khám thường xuyên. Nhưng tình cảm vợ chồng chúng tôi vẫn mặn nồng như trước, chồng và gia đình chồng không hề gây áp lực cho tôi.

Đến một hôm, trên đường đi làm gần về tới nhà thì tôi thấy chồng đi ra từ tiệm thuốc tây, cầm một túi đen cẩn thận nhét vào trong ba lô. Sau khi anh đi về thì tôi cũng ghé vào tiệm thuốc tây đó. Cô bán hàng khá quen với vợ chồng tôi, khi thấy tôi thì liền hỏi:

 

“Chồng em mới ra mua que thử thai cho em đó, có phải em sắp có tin vui rồi không?”.

Tôi nghe mà sững người, tôi vừa mới đến kỳ vào hôm qua, chồng tôi cũng biết thế mà? Nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh ậm ừ với cô bán hàng rồi nhanh chóng về nhà. Vừa đến nhà, tôi lao vào phòng lục ba lô của chồng, quả đúng là anh mua que thử thai về nhà! Chồng tôi đi ra từ toilet bất ngờ trước hành động của tôi.

Tôi bắt đầu khóc lóc làm lớn chuyện, tôi nói chồng ngoại tình phải không, giờ còn lén mua que thử thai cho nhân tình. Dù cho chồng có nói không phải tôi cũng một mực không tin. Bằng chứng đã rõ ràng thế này, anh còn chối cái gì?

Tôi làm ầm ĩ trong phòng ngủ của hai vợ chồng một hồi lâu thì có tiếng gõ cửa. Bố chồng của tôi bước vào, thấy tôi cầm trên tay que thử thai, còn khóc nức nở nhìn chồng. Ông đi tới lấy que thử thai từ trên tay tôi, không nói lời nào rồi đi thẳng ra ngoài.

Thấy chồng lén lút mang que thử thai về nhà, tôi khóc lóc nghi anh ngoại tình, một người xuất hiện khiến tôi cúi đầu nín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vẫn ngẩn người chẳng hiểu chuyện là thế nào thì nghe chồng nói:

“Em thật là, anh mua cái đó cho mẹ. Bố lớn tuổi nên ngại không dám đi mua. Em chưa gì đã ầm ĩ lên, làm bố cũng ngại theo rồi”.

Hóa ra mẹ chồng tôi có thai, chuyện này cũng sốc không khác gì lúc tôi nghi chồng ngoại tình. Mẹ chồng tôi năm nay đã 46 tuổi, bà ngại ngùng nhìn tôi rồi thừa nhận mình đang mang thai. Lúc biết tôi ghen tuông khi thấy chồng mua que thử thai thì bố mẹ chồng càng ngượng đỏ mặt.

Nhưng từ ngày mẹ chồng tôi sinh con thì trong nhà càng rối hơn. Tìm người giúp việc không ưng ý, tôi và chồng lại bận rộn. Bố chồng tôi trông vợ mới sinh đến mức tăng huyết áp. Chồng tôi thấy thế muốn tôi xin nghỉ việc một thời gian. Nhưng tôi không muốn, giờ tôi phải làm sao đây?

Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin tôi quay trở lại

Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin tôi quay trở lại

Tôi thở dài thấy đắng nghẹn trong lòng, đi vào phòng lấy tờ đơn ly hôn đã ký đưa cho chồng. 3 tháng sau đó, cuối cùng chồng cũng đồng ý ly hôn nhưng buộc tôi phải giữ kín chuyện anh ngoại tình. Tôi gật đầu ưng thuận.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Năm 4/6/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Kể từ ngày mai, thứ Năm 4/6/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà trong 33 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc sau ngày 4/6/2026

3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc sau ngày 4/6/2026

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 4/6/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/6/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Tử vi thứ Năm 4/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 4/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Danh tính 3 đối tượng dùng chất cấm sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ vừa bị bắt ở Bắc Ninh

Danh tính 3 đối tượng dùng chất cấm sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ vừa bị bắt ở Bắc Ninh

Đời sống 29 phút trước
Phát hiện nhiều bao tải chứa số tiền mặt lên tới 6,2 tỷ đồng đã được phát hiện chôn trên cánh đồng đay

Phát hiện nhiều bao tải chứa số tiền mặt lên tới 6,2 tỷ đồng đã được phát hiện chôn trên cánh đồng đay

Video 45 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc loại dung dịch vệ sinh không đạt chuẩn chất lượng

Nóng: Thu hồi toàn quốc loại dung dịch vệ sinh không đạt chuẩn chất lượng

Đời sống 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'ăn lộc trời cho', Thần Tài sát cánh, tiền tài dư dả, đổi đời thành tỷ phú

Qua đêm nay, 3 con giáp 'ăn lộc trời cho', Thần Tài sát cánh, tiền tài dư dả, đổi đời thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đang đi trên đường, người phụ nữ bị hố ga "nuốt chửng" khiến người xem sợ thót tim

Đang đi trên đường, người phụ nữ bị hố ga "nuốt chửng" khiến người xem sợ thót tim

Video 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tạm giữ điều tra mẹ kế trong vụ bé trai 11 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Tạm giữ điều tra mẹ kế trong vụ bé trai 11 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 3/6/2026: Tiếp tục xu hướng giảm, mất 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/6/2026: Tiếp tục xu hướng giảm, mất 2 triệu đồng/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 3/6/2026, 3 con giáp tài lộc như 'sa vào hũ vàng', công việc thuận lợi đủ đường, tình duyên lên hương viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Tư 3/6/2026, 3 con giáp tài lộc như 'sa vào hũ vàng', công việc thuận lợi đủ đường, tình duyên lên hương viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật trong nhà hàng, dẫn đến một nhân vật khiến cả nhà sốc

Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật trong nhà hàng, dẫn đến một nhân vật khiến cả nhà sốc

Đi đánh ghen cùng bạn thân, khi nhìn thấy người đàn ông trong khách sạn, tôi muốn xỉu tại chỗ

Đi đánh ghen cùng bạn thân, khi nhìn thấy người đàn ông trong khách sạn, tôi muốn xỉu tại chỗ

Nửa đêm chồng bỗng biến mất, tôi đi tìm thì phát hiện anh trong phòng chị dâu, đứng hình khi thấy việc anh đang làm

Nửa đêm chồng bỗng biến mất, tôi đi tìm thì phát hiện anh trong phòng chị dâu, đứng hình khi thấy việc anh đang làm

Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin tôi quay trở lại

Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin tôi quay trở lại

Bỏ vợ để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị cực sốc

Bỏ vợ để cưới osin, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị cực sốc

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi thấy kì lạ rồi chết sững khi biết bí mật phía sau

Thấy bố chồng đứng trước phòng chị giúp việc lau nước mắt, tôi thấy kì lạ rồi chết sững khi biết bí mật phía sau