Cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn giúp bạn “xua đuổi” mụn cực kì đơn giản

Làm đẹp 17/08/2017 10:35

Cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn có tính tương thích cao với làn da, khá an toàn, giúp da giảm mụn hiệu quả, trắng hồng, xóa mờ vết thâm nhanh chóng. Tuy nhiên nếu bạn không biết sử dụng đúng cách cũng dễ xảy ra hiện tượng da mẩn đỏ, nổi mụn chi chít trên mặt. Nên bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về nguyên nhân gây ra mụn để thực hiện cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn đúng cách nhé!

Theo các chuyên gia da liễu mụn sinh ra chủ yếu bởi 2 nguyên nhân chính đó là: nội tiết tố và ngoại tiết tố.

Nội tiết tố:

Là do mất cân bằng về tâm sinh lý, gây rối loạn hormone khiến tuyến nhờn tiết ra nhiều, làm bít tắc lỗ chân lông nên hình thành mụn. Nhất là trong giai đoạn dậy thì, lớp dầu nhờn được bài tiết nhiều, quá tải so với bài tiết của lỗ chân lông. Bã nhờn sẽ ứ đọng gây sưng, lâu ngày tạo thành thành mụn.

Mụn hình thành chủ yếu do 2 nguyên nhân chính là nội tiết tố và ngoại tiết tố.
Mụn hình thành chủ yếu do 2 nguyên nhân chính là nội tiết tố và ngoại tiết tố. Ảnh internet

Yếu tố ngoại tiết tố:

Bụi bẩn, mồ hôi, tế bào da chết nếu bạn không vệ sinh sẽ ngăn cản quá trình bài tiết gây tắc nghẽn lỗ chân lông và tạo thành mụn trứng cá.

Sau khi nắm rõ được nguyên nhân gây ra mụn, bạn nên tìm hiểu thật kĩ về các bước sử dụng cách đắp mặt nha đam trị mụn để đảm bảo thực hiện đúng phương pháp, đạt hiệu quả chữa trị tốt nhất.

Hướng dẫn cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn đúng cách

Mặt nạ nha đam có khá nhiều loại như: nha đam kết hợp sữa chua, mật ong, nghệ hoặc chanh tươi… Tùy vào tính chất của làn da, bạn lựa chọn loại mặt nạ trị mụn cho phù hợp.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn kết hợp với mật ong đúng cách, chỉ sau thời gian ngắn da hết mụn, không còn vết thâm hay để lại sẹo rỗ trên mặt.

Cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn mang lại hiệu quả cải thiện cao cho người điều trị.
Cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn mang lại hiệu quả cải thiện cao cho người điều trị. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  • Mật ong: 2 thìa cà phê.
  • Gel nha đam: 2 thìa cà phê.
  • Nước lọc: 2 thìa cà phê.

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn không nên dùng nha đam nguyên chất thoa lên mặt bởi vì đối với làn da nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng nặng, gây phản ứng ngược, xuất hiện tình trạng “phát ban mụn trứng cá”. Thay vào đó, bạn nên pha loãng nha đam với nước lọc theo tỉ lệ 1:1, rồi trộn đều với mật ong tạo thành hỗn hợp đặc sệt có công dụng trị mụn tối ưu nhất.

Bước 1: Bạn vệ sinh da mặt bằng sữa rửa mặt nhẹ nhàng lấy đi các chất bụi bẩn bám dính trên da.

Bước 2: Lau khô da mặt và xông hơi bằng nước nóng cho thêm vài giọt tinh dầu mà bạn thích.

Bước 3: Bạn lau khô da mặt và thoa hỗn hợp lên các vùng da mụn.

Bước 4: Thư giãn khoảng 15 – 20 phút rồi rửa sạch bằng mát.

Kiên trì thực hiện cách này 2-3 lần/tuần, da của bạn có sự thay đổi rõ rệt, vết thương do mụn gây ra khô đầu miệng, hết mụn nhanh chóng, các vết thâm giảm rõ rệt.

Tại sao cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn kết hợp với mật ong hiệu quả cao?

 

Da hết mụn sau khi điều trị bằng mặt nạ nha đam.
Da hết mụn sau khi điều trị bằng mặt nạ nha đam. Ảnh internet

Cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn kết hợp với mật ong hiệu quả là do các thành phần dưỡng chất có trong nha đam và mật ong.

Mật ong có tính sát khuẩn, sát trùng da, chất chống oxy hóa cao cùng với độ ẩm và các nhóm vitamin, khoáng chất có trong nha đam để trị mụn hiệu quả. Đặc biệt, các chất Lignin, Anthraquinones complex, Sapomins, Acid Salicylic… có tác dụng trực tiếp đến da, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, nâng cao sự hấp thụ các chất, kìm hãm sự lão hóa của tế bào da, tiêu diệt mụn hiệu quả, làm tăng độ thẩm mỹ của da.

Cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn khá dễ thực hiện lại cho hiệu quả tốt. Vậy tại sao bạn không áp dụng ngay cách này mà phải đi đến các trung tâm thẩm mỹ, spa tốn rất nhiều chi phí để điều trị.

Tiết lộ 3 loại mặt nạ nha đam trị mụn hiệu quả “một đi không trở lại”

Tiết lộ 3 loại mặt nạ nha đam trị mụn hiệu quả “một đi không trở lại”

Nha đam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp, được các chuyên gia da liễu đánh giá cao. Không chỉ làm trắng da, se khít lỗ chân lông mà mặt nạ nha đam trị mụn cũng rất hiệu quả. Nếu bạn kiên trì đắp mặt nạ đều đặn từ 2-3 lần/tuần, mụn sẽ nhanh chóng “ra đi” và hạn chế tái phát.

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