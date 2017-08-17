Nha đam trị mụn thâm giúp da trắng hồng căng mịn màng nhanh chóng

Ngoài nhóm vitamin và khoáng chất, nha đam còn chứa nhiều thành phần khác như: Lignin, Anthraquinones complex, Sapomins, Amino acid... Trên thực tế, đây mới là các dưỡng chất có tác dụng điều trị mụn thâm hiệu quả. Các chất này kích thích hệ thống tuần hoàn máu, tái tạo lại cấu trúc dưới da, làm giảm thiểu sự phá hủy của các vết thương lở loét do mụn gây ra.

Trong nha đam chứa hàm lượng lớn các vitamin C, E, A, nhóm B, axit folic, nguyên tố vi lượng như kẽm, magie, mangan, natri… có tác dụng sát khuẩn, làm dịu da và nhanh lành các tổn thương do mụn gây ra, nhất là loại trừ mụn thâm, để da luôn trắng hồng, không bị thâm nám.

Đồng thời làm giảm đau, trị viêm da, ngăn ngừa tối đa sự xâm nhập của các độc tố, vi khuẩn và thúc đẩy sự hấp thụ các chất, kìm hãm sự lão hóa của tế bào, tăng độ thẩm mỹ của da.

Đặc biệt, độ pH trong gel nha đam cũng gần giống với độ pH của da, giúp điều hòa tính axit trong da và se khít lỗ chân lông hiệu quả. Đồng thời, kích thích sự tổng hợp collagen và sợi elastin ngăn chặn sự hủy hoại của da khi bị lão hóa.

Hướng dẫn sử dụng nha đam trị mụn thâm hiệu quả

Muốn “loại bỏ” tình trạng mụn thâm, bạn nên lấy gel nha thoa lên mặt hàng ngày, các các phần dược tính trong nha đam sẽ thẩm thấu sâu vào dưới da, tái tạo cấu trúc tế bào, làm sáng da, đều màu và hết thâm.

Hàng ngày, bạn lấy 1 lá nha đam rửa sạch, bỏ hết phần vỏ chỉ lấy phần thịt. Sau đó dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn và dùng rây lọc để tách lấy phần gel. Tiếp theo, pha gel nha đam với nước lọc theo tỷ lệ 1: ½. Chỉ cần làm sạch da mặt là bạn có thể thoa gel nha đam trị mụn thâm lên da. Để khoảng 20 phút khi lớp gel đã khô, bạn rửa sạch bằng mát.

Bạn nên thực hiện vào buổi tối là tốt nhất bởi vì lúc này da được thư giãn, không bị tác động bởi ánh nắng mặt trời khiến da đen sạm.

Để làm tăng hiệu quả điều trị, khi sử dụng nha đam trị mụn thâm bạn nên kết hợp uống nước nha đam hàng ngày, làm mát cơ thể, đào thải độc tố ra ngoài một cách tự nhiên.

Vì vậy, thay vì “truy tìm” những loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn nên sử dụng nha đam vừa có thể làm đẹp lại còn hết mụn nhanh chóng để “sở hữu” được một làn da mềm mịn và trắng hồng tự nhiên, không còn “hình bóng” mụn thâm.

Mặc dù nha đam trị mụn thâm tốt nhưng nếu không biết sử dụng đúng cách thì có thể làm bít tắc lỗ chân lông, khiến mụn mọc lên nhiều hơn, hoặc nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm thì sẽ dễ bị dị ứng. Các chuyên gia da liễu khuyến cáo, tốt nhất bạn nên sử dụng nha đam pha loãng với nước rồi hãy thoa lên mặt, để tránh tình trạng dị ứng, nóng rát da mặt.

Khi sử dụng nha đam trị mụn thâm bạn nên chọn nguyên liệu tươi bởi khi còn tươi là lúc nguồn dinh dưỡng dồi dào và tốt nhất. Và để có làn da đẹp, da không bị mụn thâm trở lại bạn nên kết hợp đắp mặt nạ dưỡng da và có chế độ làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý. Không nên thức khuya, sử dụng chất kích thích như cà phê, rượu… sẽ ảnh hưởng xấu đến làn da của bạn.