Nha đam trị mụn thâm giúp da trắng hồng căng mịn màng nhanh chóng

Làm đẹp 17/08/2017 10:33

Nha đam còn có tên gọi khác là Lô Hội, chứa nhiều dưỡng chất tự nhiên có khả năng hỗ trợ điều trị mụn nhanh chóng. Đặc biệt, nha đam trị mụn thâm rất tốt, giúp da đều màu, trắng hồng chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì áp dụng.

Trong nha đam chứa hàm lượng lớn các vitamin C, E, A, nhóm B, axit folic, nguyên tố vi lượng như kẽm, magie, mangan, natri… có tác dụng sát khuẩn, làm dịu da và nhanh lành các tổn thương do mụn gây ra, nhất là loại trừ mụn thâm, để da luôn trắng hồng, không bị thâm nám.

Tại sao nha đam trị mụn thâm hiệu quả?

Ngoài nhóm vitamin và khoáng chất, nha đam còn chứa nhiều thành phần khác như: Lignin, Anthraquinones complex, Sapomins, Amino acid... Trên thực tế, đây mới là các dưỡng chất có tác dụng điều trị mụn thâm hiệu quả. Các chất này kích thích hệ thống tuần hoàn máu, tái tạo lại cấu trúc dưới da, làm giảm thiểu sự phá hủy của các vết thương lở loét do mụn gây ra.

Nha đam trị mụn thâm hiệu quả.
Nha đam trị mụn thâm hiệu quả. Ảnh internet

Đồng thời làm giảm đau, trị viêm da, ngăn ngừa tối đa sự xâm nhập của các độc tố, vi khuẩn và thúc đẩy sự hấp thụ các chất, kìm hãm sự lão hóa của tế bào, tăng độ thẩm mỹ của da.

Đặc biệt, độ pH trong gel nha đam cũng gần giống với độ pH của da, giúp điều hòa tính axit trong da và se khít lỗ chân lông hiệu quả. Đồng thời, kích thích sự tổng hợp collagen và sợi elastin ngăn chặn sự hủy hoại của da khi bị lão hóa.

Hướng dẫn sử dụng nha đam trị mụn thâm hiệu quả

Muốn “loại bỏ” tình trạng mụn thâm, bạn nên lấy gel nha thoa lên mặt hàng ngày, các các phần dược tính trong nha đam sẽ thẩm thấu sâu vào dưới da, tái tạo cấu trúc tế bào, làm sáng da, đều màu và hết thâm.  

Rửa mặt thật sạch trước khi thoa gel nha đam lên mặt để trị mụn thâm.
Rửa mặt thật sạch trước khi thoa gel nha đam lên mặt để trị mụn thâm. Ảnh internet

Hàng ngày, bạn lấy 1 lá nha đam rửa sạch, bỏ hết phần vỏ chỉ lấy phần thịt. Sau đó dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn và dùng rây lọc để tách lấy phần gel. Tiếp theo, pha gel nha đam với nước lọc theo tỷ lệ 1: ½. Chỉ cần làm sạch da mặt là bạn có thể thoa gel nha đam trị mụn thâm lên da. Để khoảng 20 phút khi lớp gel đã khô, bạn rửa sạch bằng mát.

Bạn nên thực hiện vào buổi tối là tốt nhất bởi vì lúc này da được thư giãn, không bị tác động bởi ánh nắng mặt trời khiến da đen sạm.

Để làm tăng hiệu quả điều trị, khi sử dụng nha đam trị mụn thâm bạn nên kết hợp uống nước nha đam hàng ngày, làm mát cơ thể, đào thải độc tố ra ngoài một cách tự nhiên.

Vì vậy, thay vì “truy tìm” những loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn nên sử dụng nha đam vừa có thể làm đẹp lại còn hết mụn nhanh chóng để “sở hữu” được một làn da mềm mịn và trắng hồng tự nhiên, không còn “hình bóng” mụn thâm.

Thoa gel nha đam lên mặt giúp da bạn sáng, tạm biệt mụn thâm nhanh chóng.
Thoa gel nha đam lên mặt giúp da bạn sáng, tạm biệt mụn thâm nhanh chóng. Ảnh internet

Mặc dù nha đam trị mụn thâm tốt nhưng nếu không biết sử dụng đúng cách thì có thể làm bít tắc lỗ chân lông, khiến mụn mọc lên nhiều hơn, hoặc nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm thì sẽ dễ bị dị ứng. Các chuyên gia da liễu khuyến cáo, tốt nhất bạn nên sử dụng nha đam pha loãng với nước rồi hãy thoa lên mặt, để tránh tình trạng dị ứng, nóng rát da mặt.

Khi sử dụng nha đam trị mụn thâm bạn nên chọn nguyên liệu tươi bởi khi còn tươi là lúc nguồn dinh dưỡng dồi dào và tốt nhất. Và để có làn da đẹp, da không bị mụn thâm trở lại bạn nên kết hợp đắp mặt nạ dưỡng da và có chế độ làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý. Không nên thức khuya, sử dụng chất kích thích như cà phê, rượu… sẽ ảnh hưởng xấu đến làn da của bạn.

Trị mụn bằng nha đam ngâm giấm – Bí quyết “dọn” sạch mụn da trắng như trứng gà bóc

Trị mụn bằng nha đam ngâm giấm – Bí quyết “dọn” sạch mụn da trắng như trứng gà bóc

Trị mụn bằng nha đam ngâm giấm giúp bạn “dọn” sạch mụn một cách nhanh chóng và an toàn. Với các thành phần “dược tính” tự nhiên sẽ thẩm thấu sâu vào da, điều trị ngọn nguồn nguyên nhân sinh ra mụn, hạn chế tình trạng tái phát, giúp da sáng và khỏe đẹp hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   nha đam trị mụn nha đam

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 37 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 37 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới