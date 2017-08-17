Trị mụn bằng nha đam ngâm giấm – Bí quyết “dọn” sạch mụn da trắng như trứng gà bóc

Làm đẹp 17/08/2017 10:24

Trị mụn bằng nha đam ngâm giấm giúp bạn “dọn” sạch mụn một cách nhanh chóng và an toàn. Với các thành phần “dược tính” tự nhiên sẽ thẩm thấu sâu vào da, điều trị ngọn nguồn nguyên nhân sinh ra mụn, hạn chế tình trạng tái phát, giúp da sáng và khỏe đẹp hơn.

Tại sao trị mụn bằng nha đam ngâm giấm nhanh chóng giúp bạn “dọn” sạch “ổ” mụn?

Từ xa xưa, nha đam và giấm đã được các chị em dùng để làm đẹp Mỗi loại có công dụng làm đẹp khác nhau. Tuy nhiên, khi kết hợp lại, nha đam và giấm có công dụng vô cùng hiệu quả trong việc điều trị mụn, làm đầy sẹo rỗ và giúp da trắng hồng tự nhiên.

Tẩy sạch tế bào chết

Để điều trị mụn hiệu quả, điều đầu tiên các bạn cần phải làm sạch da, tẩy tế bào chết giúp da thông thoáng. Trong giấm có tính axit nhẹ, nha đam chứa thành phần chất chống oxy hóa cao, nhanh chóng tẩy sạch tế bào chết nhưng không làm bào mòn da.

Làm sạch lớp dầu thừa

 

Nha đam có tác dụng làm sạch dầu thừa trên da hiệu quả.
Nha đam có tác dụng làm sạch dầu thừa trên da hiệu quả. Ảnh internet

Dung dịch nha đam ngâm giấm được dùng như một loại “nước hoa hồng” tự nhiên lấy đi lớp dầu thừa, làm sạch lỗ chân lông, không cho vi khuẩn gây mụn. Hơn nữa, tinh chất hoa hồng tự nhiên này có nhiều dưỡng chất đặc biệt như: vitamin A, E, C, Natri, Kẽm, Magie... cung cấp làm đẹp da; chất kháng khuẩn cao tiêu diệt vi khuẩn, triệt tiêu nguồn gốc gây nên mụn.

Hết thâm nám và làm đầy sẹo rỗ nhẹ

Nha đam có chứa đến 200 loại dưỡng chất khi kết hợp cùng giấm sẽ tạo nên công thức “đánh bật” mụn nhanh chóng. Đồng thời, các dưỡng chất có trong nha đam và giấm nuôi dưỡng từ sâu bên trong giúp da bật tông hiệu quả. Đồng thời, các dưỡng chất này là chất xúc tác để kích thích các sợi collagen và elastine tăng sinh, giúp da có sự đàn hồi tốt hơn, lấp đầy phần da bị rỗ trở nền phẳng và đều màu.

Chính vì có những công dụng hiệu quả như trên nên cách trị mụn bằng nha đam ngâm giấm được ứng dụng khá rộng rãi trong dân gian, trở thành bí quyết nhỏ làm đẹp da không lo sự “tấn công” của mụn.

Cách trị mụn bằng nha đam ngâm giấm được thực hiện như thế nào?

Để có được loại dung dịch nha đam ngâm giấm hiệu quả và đảm bảo an toàn cho làn da thì bạn nên tự mình làm. Cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

  • Nha đam: 4-5 lá to.
  • Muối biển: 2 thìa.
  • Giấm: 1 lít.
  • Bình thủy tinh: 1 bình.

Cách trị mụn bằng nha đam ngâm giấm
Cách trị mụn bằng nha đam ngâm giấm "thổi bay" mụn hiệu quả. Ảnh internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn rửa sạch nha đam và ngâm với nước muối. Sau khoảng 15 phút thì vớt ra để ráo.

Bước 2: Bạn gọt bỏ 2 viền gai hai bên, không cần lột vỏ xanh.

Bước 3: Cắt nha đam thành những khúc nhỏ từ 2-3 cm. Sau đó cho vào bình thủy tinh.

Bước 4: Đổ giấm ngập nha đam đậy nắp kín để ngâm.

Sau khoảng 1 tháng ngâm, bạn có thể lấy dung dịch này ra sử dụng được. Trước khi thoa dung dịch nha đam ngâm giấm lên mặt, bạn nên vệ sinh làm da sạch sẽ để các dưỡng chất dễ thẩm thấu vào da.

Thực hiện trị mụn bằng nha đam ngâm giấm để có kết quả điều trị mụn tốt nhất.
Thực hiện trị mụn bằng nha đam ngâm giấm đều đặn để có kết quả điều trị mụn tốt nhất. Ảnh internet

Thực hiện cách trị mụn bằng nha đam ngâm giấm từ 2-3 lần/tuần, sau khoảng 1 tháng kiên trì áp dụng, làn da sẽ có sự thay đổi rõ rệt, các nốt mụn giảm hẳn, vết thâm mờ dần, da cũng sáng màu hơn.

Dung dịch nha đam ngâm giấm để được từ 2-6 tháng. Sau khoảng thời gian này, bạn không nên sử dụng dung dịch nha đam ngâm giấm cũ, cần thay bằng dung dịch mới để đảm bảo hiệu quả trị mụn tốt nhất.

Lưu ý: Bạn nên thực hiện cách trị mụn bằng nha đam ngâm giấm vào buổi tối trước khi đi ngủ để da không bị bắt nắng. Nếu bạn thoa nha đam và giấm vào ban ngày, sau đó đi ra ngoài luôn da dễ bị bắt nắng, đen sạm nhanh chóng. 

Tại sao cách làm đẹp da mặt từ nha đam giúp bạn sở hữu làn da đẹp không tì vết?

Tại sao cách làm đẹp da mặt từ nha đam giúp bạn sở hữu làn da đẹp không tì vết?

Cách làm đẹp da mặt từ nha đam mang đến làn da đẹp mịn màng, luôn tươi trẻ khiến người đối điện rất khó đoán ra độ tuổi thật của bạn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khá nhiều chị em thắc mắc tại sao cách làm đẹp da mặt từ nha đam lại có công dụng “thần kì” như vậy. Để giải đáp điều này bạn hãy theo dõi bài viết sau đây nhé!

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