Tiết lộ 3 loại mặt nạ nha đam trị mụn hiệu quả “một đi không trở lại”

Làm đẹp 17/08/2017 10:34

Nha đam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp, được các chuyên gia da liễu đánh giá cao. Không chỉ làm trắng da, se khít lỗ chân lông mà mặt nạ nha đam trị mụn cũng rất hiệu quả. Nếu bạn kiên trì đắp mặt nạ đều đặn từ 2-3 lần/tuần, mụn sẽ nhanh chóng “ra đi” và hạn chế tái phát.

Nha đam là loại thực vật lành tính có khả năng làm mát da, giúp cơ thể đào thải độc tố ra ngoài. Vì vậy, các dưỡng chất có trong nha đam hầu hết đều xuất hiện trong thành phần của các loại kem trị mụn, sữa rửa mặt sữa dưỡng thể…

Hiện nay xu hướng làm đẹp từ thiên nhiên “lên ngôi” được nhiều chị em yêu thích, đảm bảo tính thân thiện với làn da. Nha đam chứa hơn 200 thành phần dưỡng chất có lợi cho sức khỏe và làm đẹp. Các thành phần chính dùng để trị mụn đó là: hợp chất anthraquinon, glycosid, aloezin, lignin, chất hữu cơ, các vitamin (B1, B2, B5, B6, B12, C, A, E), các nguyên tố khoáng vi lượng (Na, K, Ca, P, Cu, Fe, Zn, Mg, Mn, Cr), các axit (axit béo, axit salicylic, axit amino)… Vì vậy, chỉ sau thời gian ngắn kiên trì sử dụng mặt nạ nha đam trị mụn bạn sẽ thấy làn da sáng đều màu, có độ đàn hồi cao và đặc biệt là sạch mụn hiệu quả.

Dưới đây là 3 loại mặt nạ nha đam trị mụn vô cùng hiệu quả, bạn hãy áp dụng ngay nhé!

Mật ong kết hợp với nha đam – Loại mặt trị mụn làm sạch nhờn, có tính sát khuẩn cao

Nguyên liệu cần có:

  • Nha đam: 100g.
  • Mật ong: 10g.
  • Nước sạch.

Mật ong kết hợp với nha đam – Loại mặt trị mụn làm sạch nhờn, có tính sát khuẩn cao
Mật ong kết hợp với nha đam – Loại mặt trị mụn làm sạch nhờn, có tính sát khuẩn cao. Ảnh internet

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch nha đam, lột sạch vỏ (để da không bị dị ứng với vỏ nha đam).

Bước 2: Dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn nha đam.

Bước 3: Trộn nha đam với mật ong thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 4: Làm sạch da mặt bằng nước ấm, sau đó thoa hỗn hợp mặt nạ nha đam trị mụn kết hợp với mật ong lên mặt.

Bước 5: Sau khoảng 20 phút, bạn rửa sạch lớp mặt nạ bằng nước ấm và rửa lại một lần nữa bằng nước mát.

Loại mặt nạ này có công dụng làm sạch nhờn giúp lỗ chân lông thông thoáng, không cho vi khuẩn có nơi ẩn nấp gây ra mụn. Ngoài ra, trong mật ong có tính sát khuẩn cao, nhanh chóng làm giảm đau, hết sưng đỏ, giúp da dễ chịu hơn, các nốt mụn nhanh chóng xẹp xuống.

Sữa chua và nha đam – Loại mặt nạ trị mụn làm mờ vết thâm, tăng sức đề kháng cho da

Nguyên liệu cần có:

  • Nha đam tươi: 100g.
  • Sữa chua không đường: 1 hũ.

Sữa chua và nha đam – Loại mặt nạ trị mụn làm mờ vết thâm, tăng sức đề kháng cho da
Sữa chua và nha đam – Loại mặt nạ trị mụn làm mờ vết thâm, tăng sức đề kháng cho da. Ảnh internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Nha đam rửa sạch và gọt bỏ vỏ, chỉ lấy phần thịt bên trong.

Bước 2: Lấy nha đam xay nhuyễn, rồi trộn đều với sữa chua theo tỷ lệ 1:2.

Bước 3: Rửa mặt sạch sẽ để làm sạch lớp dầu nhờn, bụi bẩn trên da, sau đó thoa mặt nạ trị mụn nha đam và sữa chua lên.

Bước 4: Thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Các vi khuẩn lên men tự nhiên trong sữa chua sẽ ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn gây mụn trên da, nuôi dưỡng tế bào, làm mờ vết thâm. Đồng thời, axit lactic trong sữa chua sẽ giúp da căng mịn, tăng sức đề kháng giúp da chống lại các tác hại từ môi trường.

Nước vo gạo và nha đam – Loại mặt nạ trị mụn giúp sáng da, đẩy lùi quá trình lão hóa

Nguyên liệu:

  • Nước vo gạo.
  • Nha đam.

Nước vo gạo và nha đam – Loại mặt nạ trị mụn giúp sáng da, đẩy lùi quá trình lão hóa
Nước vo gạo và nha đam – Loại mặt nạ trị mụn giúp sáng da, đẩy lùi quá trình lão hóa. Ảnh internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Nước vo gạo để trong 4 tiếng, lắng phần tinh bột gạo xuống dưới.

Bước 2: Đổ phần nước trong đi, chỉ lấy phần tinh bột gạo.

Bước 3: Nha đam rửa sạch, bỏ vỏ chỉ lấy phần thịt bên trong.

Bước 4: Lấy thịt nha đam mang đi xay nhuyễn.

Bước 5: Trộn đều phần tinh bột gạo với nha đam theo tỉ lệ 1:1.

Bước 6: Làm sạch da, thoa đều hỗn hợp lên mặt, để khoảng 20 phút, khi mặt nạ khô thì rửa sạch bằng nước mát.

Ngoài việc trị mụn hiệu quả, loại mặt nạ nha đam trị mụn kết hợp với nước vo gạo còn dưỡng trắng da rất tốt. Các vitamin nhóm B, E, Protein và các axit béo không no trong nước vo gạo tạo thành lớp màng bảo vệ da ngăn cản không cho tia UVB, UVA xâm hại da. 

Nha đam trị mụn thâm giúp da trắng hồng căng mịn màng nhanh chóng

Nha đam trị mụn thâm giúp da trắng hồng căng mịn màng nhanh chóng

Nha đam còn có tên gọi khác là Lô Hội, chứa nhiều dưỡng chất tự nhiên có khả năng hỗ trợ điều trị mụn nhanh chóng. Đặc biệt, nha đam trị mụn thâm rất tốt, giúp da đều màu, trắng hồng chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì áp dụng.

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