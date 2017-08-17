Bên cạnh đó, phần gel này còn kích thích sự tổng hợp collagen giúp da săn chắc, khỏe đẹp và có sự đàn hồi tốt, nâng cao tính thẩm mỹ của làn da.

Gel nha đam chứa các hoạt chất cần thiết nhẹ nhàng làm sạch lớp dầu thừa, tẩy sạch tế bào chết, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, từ đó điều trị mụn đầu đen hiệu quả. Lớp gel nha đam khi thoa lên vùng da mụn tạo thành một lớp mặt nạ “hút mụn” để “kéo” nhân mụn ra khỏi làn da.

Nha đam có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu như chanh, rau diếp cá để điều trị hết mụn đầu đen trong thời gian ngắn nhất.

Rau diếp cá kết hợp với nha đam trị mụn đầu đen nhanh chóng và an toàn cho da

Rau diếp cá kết hợp với nha đam là hỗn hợp có công dụng điều trị mụn tuyệt vời. Tính kháng khuẩn cao của rau diếp cá ngăn ngừa mụn hình thành, còn gel nha đam bổ sung các dưỡng chất cần thiết để nuôi dưỡng làn da, làm mờ vết thâm do mụn để lại hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

Rau diếp cá.

Nha đam.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn rửa sạch nha đam và rau diếp cá, sau đó để ráo.

Bước 2: Cắt bỏ phần vỏ nha đam chỉ lấy phần thịt.

Bước 3: Lấy phần thịt nha đam và rau diếp cá cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Bước 4: Dùng rây lọc, tách bỏ phần bỏ, chỉ lấy phần dung dịch.

Bước 5: Sau khi rửa mặt sạch sẽ thì tiến hành thoa dung dịch nha đam và rau diếp cá lên vùng mụn.

Bước 6: Thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Kiên trì thực hiện cách này từ 2-3 lần/ngày, làn da của bạn sẽ nhanh chóng hết mụn đầu đen trong thời gian ngắn.

Nước cốt chanh và nha đam trị mụn đầu đen giúp làn da hoàn toàn “lột xác”

Nước chanh chứa nhiều vitamin C và lượng axit Citric tự nhiên, giúp làm sạch tế bào chết để da bật tông nhanh chóng. Khi chanh kết hợp với nha đam sẽ tạo ra loại mặt nạ lột mụn hiệu quả, lấy đi nhân mụn và làm se khít lỗ chân lông

Nguyên liệu cần có:

Chanh: 1 quả.

Nha đam: ½ lá.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn rửa sạch lá nha đam, gọt bỏ phần bỏ vỏ xanh chỉ lấy phần thịt.

Bước 2: Vắt lấy nước cốt chanh.

Bước 3: Lấy 1 thìa cà phê nước cốt chanh trộn với 2 thìa gel nha đam thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 4: Làm sạch da mặt bằng nước ấm. Sau đó thoa hỗn hợp lên mặt.

Bước 5: Thư giãn khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện cách này 2-3 lần/tuần là phù hợp nhất. Tuy nhiên, trong chanh có tính axit nhẹ, vì thế bạn không nên làm dụng cách này, thực hiện quá nhiều lần trên tuần sẽ làm mỏng da.

Các cách sử dụng nha đam trị mụn đầu đen rất đơn giản mà cho hiệu quả tốt, có thể thực hiện ngay tại nhà. Tuy nhiên, vì những cách này sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên nên phải kiên trì thực hiện đều đặn và liên tục để có thể duy trì kết quả dài lâu và mụn không có cơ hội tái phát. So với các công nghệ trị mụn hiện đại thì trị mụn bằng nha đam có phần bị “lép vế”, nhưng những cách này lại rất an toàn và vô cùng tiết kiệm chi phí điều trị. Về lâu dài các chị em có thể áp dụng các cách này vì ngoài trị mụn đầu đen còn giúp làm sáng, tăng độ đàn hồi và da căng mịn hơn rất nhiều.