Gel nha đam trị mụn giúp trẻ hóa làn da “thổi bay” mụn nhanh chóng

Làm đẹp 17/08/2017 13:56

Gel nha đam trị mụn được nhiều chị em lựa chọn để “dọn dẹp” các nốt mụn một cách an toàn, không để lại vết thâm hay sẹo rỗ trên mặt. Đây cũng là một loại gel trị mụn từ thiên nhiên có nhiều công dụng hữu ích không chỉ làm sạch mụn mà còn giúp da bật tông, trắng hồng rạng rỡ, cung cấp độ ẩm tăng sự đàn hồi cho da.

Các trường hợp nên sử dụng gel nha đam trị mụn

Gel nha đam lành tính, chứa nhiều dưỡng chất tốt như vitamin A, E, C… và các khoáng chất như natri, kẽm, sắt, magie, lignin, aminoaxit… giúp tiêu diệt vi khuẩn, ngăn không cho mụn mới hình thành và tái phát.

Trường hợp mụn nhẹ nên sử dụng gel <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/nha-dam-tri-mun.topic'>nha đam trị mụn</a>.
Trường hợp mụn nhẹ nên sử dụng gel nha đam trị mụn. Ảnh internet

Tuy nhiên, hàm lượng dược tính trong gel nha đam rất nhẹ không thể chữa trị mụn triệt để. Nếu bạn kiên trì áp dụng hàng ngày cũng cho kết quả cải thiện nhưng khá thấp, chưa được như mong đợi. Các chuyên gia da liễu khuyến cáo, những trường hợp mụn nhẹ, mới hình thành có thể sử dụng gel nha đam trị mụn. Nhưng đối với tình trạng mụn nặng, xuất hiện sẹo rỗ nhẹ thì nên sử dụng các phương pháp trị mụn hiện đại để chiếu xạ trực tiếp, triệt tiêu nhân mụn và vi khuẩn, đồng thời làm giảm thâm nám rõ rệt. Mức nhiệt lượng tỏa ra từ các tia chiếu xạ của công nghệ trị mụn hiện đại sẽ kích thích collagen và sợi elastin làm đầy vùng da bị sẹo rỗ hiệu quả.

Vì vậy, để nhanh chóng tiêu diệt mụn, bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu để được soi da xác định cấp độ mụn để có phương pháp điều trị phù hợp.

Hướng dẫn dùng gel nha đam trị mụn đúng cách

Để làm gel nha đam trị mụn bạn nên chọn lá nha đam tươi, to bản chứa nhiều dưỡng chất. Bởi vì không riêng gì nha đam mà đối với các loại hoa quả khác như dưa leo, cà chua… khi tươi là lúc nguồn dinh dưỡng dồi dào và tốt nhất. Sau đó, bạn gọt bỏ vỏ nha đam, chỉ lấy phần thịt và mang đi xay nhuyễn. Tiếp theo, bạn lấy rây lọc để loại bỏ phần bã, chỉ lấy phần gel.

Chỉ lấy phần thịt bên trong để xay nhuyễn.
Chỉ lấy phần thịt bên trong để xay nhuyễn. Ảnh internet

Tuy nhiên, gel nha đam nguyên chất thoa trực tiếp lên mặt dễ gây dị ứng cho da. Nên bạn cần pha loãng gel nha đam với nước lọc theo tỉ lệ 1: ½. Sau khi làm sạch da bằng nước ấm thì bạn thoa gel nha đam trị mụn lên da mặt. Thư giãn khoảng 20 phút, khi gel nha đam khô thì bạn rửa sạch bằng nước lạnh.

Cách này bạn cần kiên trì thực hiện từ 2-3 lần/tuần. Các dưỡng chất trong gel nha đam từ từ phát huy tác dụng để trị mụn và làm đẹp da hiệu quả.

Lưu ý: Gel nha đam lành tính nhưng đối với da nhạy cảm vẫn có thể xảy ra dị ứng. Vì vậy, trước khi thoa gel nha đam trị mụn lên mặt, bạn cần thử lên tay trước nếu không có phản ứng gì xảy ra có thể thoa lên mặt.

Những điều bạn nên biết khi sử dụng gel nha đam trị mụn

 

Thử gel nha đam trị mụn lên tay trước khi thoa lên mặt.
Thử gel nha đam trị mụn lên tay trước khi thoa lên mặt. Ảnh internet

  • Gel nha đam là nguyên liệu từ thiên nhiên, có thành phần dược tính thấp nên đòi hỏi sự kiên trì thực hiện của bạn khá cao. Có thể 1 tháng hoặc 2 tháng gel nha đam trị mới có kết quả cải thiện như mong muốn.
  • Để nhanh hết mụn, sở hữu làn da đẹp trong quá trình sử dụng gel nha đam trị mụn bạn cần phải kết hợp với chế độ làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý. Không nên thức khuya, sử dụng chất kích thích như cà phê, rượu, hút thuốc lá… gây ảnh hưởng xấu, làm thiếu tính thẩm mỹ của da.  
  • Không nên để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời bởi vì khi sử dụng gel nha đam trị mụn da của chúng ta dễ bắt nắng hơn bình thường. Theo các chuyên gia, thời gian sử dụng gel nha đam trị mụn tốt nhất là vào ban đêm vì lúc này da được thư giãn không phải tiếp xúc với ánh nắng và không khí ô nhiễm.
  • Trước khi dùng gel nha đam thoa lên vùng da mụn bạn cần vệ sinh da cẩn thận. Da mặt sạch giúp dưỡng chất hấp thụ tốt hơn, hiệu quả dùng gel nha đam trị mụn cũng cao hơn.

Rửa mặt thật sạch trước khi thoa gel nha đam lên mặt để các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da.
Rửa mặt thật sạch trước khi thoa gel nha đam lên mặt để các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da. Ảnh internet

 

Cách đắp mặt nạ nha đam trị mụn giúp bạn “xua đuổi” mụn cực kì đơn giản

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