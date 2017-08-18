Gel nha đam có tác dụng gì? Có tốt cho sức khỏe và làn da không?

Làm đẹp 18/08/2017 15:53

Mặc dù nha đam là loại nguyên liệu khá phổ biến, nhưng vẫn có nhiều chị em chưa hiểu hết về tác dụng của nha đam. Bài viết sau đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để các chị em biết rõ gel nha đam có tác dụng gì, có lợi ích như thế nào đối với sức khỏe và làn da của chúng ta nhé?

Chăm sóc làn da, tăng độ đàn hồi, trị nám hiệu quả

Một trong những đáp án cho câu hỏi gel nha đam có tác dụng gì chính là làm đẹp da tuyệt vời. Bởi vì nha đam là thực vật lành tính, đảm bảo an toàn cao và phù hợp với nhiều loại da nếu như biết sử dụng đúng cách. Gel nha đam có khả năng thấm ướt, cung cấp độ ẩm cho da, tăng sự đàn hồi và giảm các nếp nhăn. Trong quá trình sử dụng loại gel này để chăm sóc da luôn có tác dụng làm se khít lỗ chân lông, giảm mụn nhanh chóng. Hơn nữa, các thành phần dưỡng chất trong gel nha đam có tác dụng kích thích sự tổng hợp collagen và sợi elastin, ngăn chặn sự hủy hoại của da khi bị lão hóa. Đồng thời tái tạo cấu trúc tế bào, giúp da khỏe mạnh, săn chắc, trắng hồng tự nhiên.

Gel nha đam có nhiều công dụng tốt cho <a target='_blank' href='http://www.phunuvagiadinh.vn/suc-khoe-5'><a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/suc-khoe-5'>sức khỏe</a></a> và sắc đẹp.
Gel nha đam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Ảnh internet

Khi bạn đi ngoài nắng, da sẽ trở nên bỏng rát và khó chịu, nhưng chỉ cần bôi một chút gel nha đam lên sẽ làm dịu da nhanh chóng. Gel nha đam có tính chất dịu mát và thanh nhiệt, chính nhờ đặc tính này, mà nhiều quý ông đã dùng nó như một loại gel và kem để làm giảm cảm giác đau rát sau mỗi lần cạo râu.

Đây cũng là một loại “thần dược” giúp phục hồi tóc hư tổn trở nên mềm mượt, óng ả, chắc khỏe hơn, giảm hẳn hiện tượng gãy rụng.

Tác dụng của gel nha đam trong y học và sức khỏe

Trong y học gel nha đam có tác dụng gì không? Theo các chuyên gia, gel nha đam có nhiều lợi ích là nguyên liệu tốt được sử dụng để làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cho con người. Đặc biệt, trong y học học, gel nha đam được sử dụng để chống mỏi mắt, nhuận trường, kháng khuẩn, viêm loét dạ dày, trị bệnh ngoài da…

Chống mỏi mắt:

 

Gel nha đam chống mỏi mắt.
Gel nha đam chống mỏi mắt. Ảnh internet

Nếu mỏi mắt, có quầng thâm, mi mắt nặng, bạn hãy đắp phần gel nha đam lên mắt, nằm thư giãn trong vòng 15 phút. Gel nha đam có tác dụng làm mắt dịu mát, dễ chịu, vùng thâm quanh mắt giảm hẳn, sử dụng mỗi tối trước khi đi ngủ là phù hợp nhất.

Kháng khuẩn:

Theo nghiên cứu gần đây đã chứng minh gel nha đam có tính sát khuẩn cao. Dùng để sát trùng, thanh nhiệt, thông tiểu, làm êm dịu vết thương khi bị phỏng nhẹ, khi bị côn trùng châm chích hay da bị chai cứng khi bị rám nắng.

Trị viêm loét dạ dày:

Gel nha đam có các chất calcium, potassium, sodium, phosphorus, magnesium, zine, copper, chromium… các chất này giúp tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi. Chất chống oxy hóa selenium, điều tiết tốc độ làm việc của dạ dày. Anthraquinones complex hỗ trợ cho việc hấp thụ từ dạ dày – ruột và có tác dụng làm giảm đau, trị viêm da, ngăn ngừa tối đa sự xâm nhập của các độc tố, vi khuẩn.

Phòng ngừa sỏi niệu:

Anthraquinon trong nha đam sẽ kết hợp các ion Calcium trong đường tiểu thành hợp chất tan được để tống ra ngoài theo nước tiểu, hạn chế nguy cơ bị sỏi niệu.

Thực phẩm tốt cho sức khỏe:

 

Chè nha đam tốt cho sức khỏe
Chè nha đam tốt cho sức khỏe. Ảnh internet

Lá nha đam tươi có thể dùng để ăn với đường hoặc nấu chè. Một số vùng còn dùng để nấu canh. Gel nha đam còn được làm chất đông kết cho rất nhiều món ăn. Phần thịt của nha đam có giá trị dinh dưỡng cao. Nên khi ăn chè nha đam có tác dụng mát gan, nhuận tràng và tăng cường sinh lực, giải độc, tiêu phong, giảm chứng mất ngủ, viêm khớp, bệnh hen suyễn, đồng thời làm giảm lượng đường trong cơ thể.

Do những đặc tính kì diệu tốt cho làn da và sức khỏe nên các nhà y dược học đã nghiên cứu và bào chế ra loại mỹ phẩm từ gel nha đam để dưỡng da. Bởi vì pH của gel nha đam gần giống với pH của da người giúp da tươi tắn và điều hòa được độ axit của da.

Ngoài ra, gel nha đam còn có nhiều công dụng khác nữa như: trị chứng nguyệt san bất thường, chống béo phì, trị bệnh xơ gan cổ chướng, tiểu đường và cao huyết áp…

Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp, các bạn đã biết được gel nha đam có tác dụng gì để có thể linh hoạt áp dụng chữa trị một số chứng bệnh hiệu quả và chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp tốt nhất cho mình.

 

Gel nha đam trị mụn giúp trẻ hóa làn da “thổi bay” mụn nhanh chóng

Gel nha đam trị mụn giúp trẻ hóa làn da “thổi bay” mụn nhanh chóng

Gel nha đam trị mụn được nhiều chị em lựa chọn để “dọn dẹp” các nốt mụn một cách an toàn, không để lại vết thâm hay sẹo rỗ trên mặt. Đây cũng là một loại gel trị mụn từ thiên nhiên có nhiều công dụng hữu ích không chỉ làm sạch mụn mà còn giúp da bật tông, trắng hồng rạng rỡ, cung cấp độ ẩm tăng sự đàn hồi cho da.

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