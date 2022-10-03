Hiểu rõ 3 điều này đốt mỡ hiệu quả không cần tập luyện cực khổ

Sự đốt cháy mỡ dư thừa trong cơ thể được thực hiện nhờ não bộ phát tín hiệu đến các tế bào mỡ, ép chúng phải giải phóng năng lượng vào máu. Khi đó phần năng lượng này được chuyển đến cơ bắp, phổi và tim. Tại đây mỡ sẽ được phá vỡ và phần còn lại sẽ được đào thải ra bên ngoài môi trường qua đường bài tiết hoặc qua hơi thở. Chính vì thế có thể trong khi tập luyện, chúng ta đang thở ra mỡ đó.

Nguyên lý đốt mỡ của cơ thể rất đơn giản, nó bắt đầu diễn ra khi cơ thể bạn vận động thường xuyên, đều đặn và khi bạn ngừng bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có thể giảm cân nếu bạn nắm rõ được nguyên lý đốt mỡ của cơ thể bằng việc áp dụng chế độ ăn khoa học và tập luyện theo một lịch trình cụ thể.

Sự đốt cháy mỡ dư thừa trong cơ thể được thực hiện nhờ não bộ phát tín hiệu đến các tế bào mỡ, ép chúng phải giải phóng năng lượng vào máu.

Các bộ phận sẽ dần quen với nguyên lý đốt mỡ của cơ thể này và trực tiếp lấy năng lượng từ thức ăn chứ không phải từ việc tích mỡ. Từ đó, quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ được thay đổi tích cực, điều này rất tốt cho sức khỏe của bạn. Nó không chỉ làm giảm bệnh tật và kéo dài tuổi thọ mà còn cho bạn một vóc dáng khỏe khoắn, thon gọn bao người mơ ước.

Ảnh minh họa: Internet

1.Thực hiện chế độ ăn nhiều protein

Bổ sung nhiều thực phẩm giàu protein trong chế độ ăn uống hằng ngày là một cách hiệu quả để giảm sự thèm ăn và đốt cháy calo nhiều hơn.

Bổ sung nhiều thực phẩm giàu protein trong chế độ ăn uống hằng ngày là một cách hiệu quả để giảm sự thèm ăn và đốt cháy calo nhiều hơn. Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn nhiều protein tốt có liên quan đến việc giảm nguy cơ béo bụng. Một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chế độ ăn giàu protein có thể giúp duy trì khối lượng cơ và sự trao đổi chất trong suốt quá trình đốt cháy calo giảm cân.

Tăng lượng protein bổ sung trong chế độ ăn cũng có thể làm tăng cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và giảm lượng calo cần thiết để hỗ trợ giảm cân. Hãy đưa ra một vài khẩu phần chứa thực phẩm giàu protein vào chế độ ăn uống mỗi ngày để giúp tăng cường việc đốt cháy calo. Một số loại thực phẩm giàu protein nên được bổ sung vào chế độ ăn bao gồm thịt, hải sản, trứng, các loại đậu và các sản phẩm từ sữa.

2. Ngủ nhiều hơn

Đi ngủ sớm hơn một chút hoặc đặt đồng hồ báo thức muộn hơn một chút có thể giúp tăng cường đốt cháy calo giảm cân và ngăn ngừa tăng cân.

Đi ngủ sớm hơn một chút hoặc đặt đồng hồ báo thức muộn hơn một chút có thể giúp tăng cường đốt cháy calo giảm cân và ngăn ngừa tăng cân. Ảnh minh họa: Internet

Một số nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc ngủ đủ giấc và việc giảm cân. Một nghiên cứu trên 68.183 phụ nữ cho thấy những người ngủ từ 5 tiếng trở xuống mỗi đêm trong vòng 16 năm có nhiều khả năng tăng cân hơn những người ngủ lâu hơn 7 tiếng mỗi đêm.

Một nghiên cứu khác cho thấy chất lượng giấc ngủ tốt và thời gian ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm làm tăng tỷ lệ giảm cân thành công lên đến 33% ở 245 phụ nữ tham gia chương trình giảm cân kéo dài 6 tháng.

3. Bổ sung thêm giấm vào chế độ ăn

Giấm nổi tiếng với đặc tính tăng cường sức khỏe. Ngoài một số tác dụng tiềm tàng đối với sức khỏe tim mạch và kiểm soát lượng đường trong máu, việc tăng lượng giấm ăn có thể giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo.

Đi ngủ sớm hơn một chút hoặc đặt đồng hồ báo thức muộn hơn một chút có thể giúp tăng cường đốt cháy calo giảm cân và ngăn ngừa tăng cân. Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ 1-2 muỗng canh (15–30 ml) giấm hàng ngày trong vòng 12 tuần sẽ làm giảm trọng lượng cơ thể, mỡ bụng và vòng eo trung bình của mọi người.

Bên cạnh đó, giấm cũng đã được chứng minh là giúp tăng cường cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn. Một nghiên cứu nhỏ khác trên 11 người cho thấy rằng thêm giấm vào chế độ ăn uống làm giảm lượng calo tiêu thụ hàng ngày lên đến 275 calo.

Có nhiều cách để bổ sung giấm vào chế độ ăn uống hằng ngày. Nhiều người pha loãng giấm táo với nước và uống nó như một loại nước giải khát vài lần mỗi ngày trong bữa ăn. Tuy nhiên, nếu không quen với việc uống giấm, bạn cũng có thể dùng nó để làm nước chấm, hoặc nước sốt trong nhiều món ăn như salad.