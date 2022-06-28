Hiệu quả trị nám tuyệt vời từ cà tím chưa chắc các nàng đã biết

Làm đẹp 28/06/2022 23:43

Không chỉ là thực phẩm có hương vị thơm ngon, quả cà tím còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, có tác dụng chữa bệnh và còn có công dụng làm đẹp da.

Không chỉ chỉ hữu ích cho sức khỏe, cà tím được dùng đắp mặt nạ giúp sáng da, xóa mờ thâm mụn hiệu quả. Không những vậy, việc kiên trì áp dụng đắp mặt nạ cà tím còn được nhiều chị em review có khả năng làm mờ tàn nhang và cải thiện thâm nám. Nếu đang có ý định chữa tàn nhang, trị nám bằng cà tím, đừng bỏ lỡ những thông tin quan trọng vừa hiệu quả lại vừa tiết kiệm chi phí này.

Hiệu quả trị nám tuyệt vời từ cà tím chưa chắc các nàng đã biết - Ảnh 1

 

Các công thức làm đẹp da với cà tím

1. Cà tím ngâm giấm: làm mờ nám hiệu quả

Nguyên liệu: 

- 2 quả cà tím

- 1 bát giấm gạo

Thực hiện: 

  • Dùng nước ấm làm sạch da rồi lấy các lát cà tím ngâm giấm vừa chuẩn bị chà nhẹ lên mặt theo chiều kim đồng hồ. 
  • Massage thật kỹ những vùng sạm màu, chứa nhiều nám, đốm đen. 
  • Thư giãn chừng 30 phút
  • Rồi rửa sạch

2. Cà tím và chanh tươi: sạch nám, loại bỏ đốm nâu, giúp da căng mịn

Hiệu quả trị nám tuyệt vời từ cà tím chưa chắc các nàng đã biết - Ảnh 2

Thực hiện:

  • Rửa sạch cà tím, sau đó thái thành miếng nhỏ rồi cho vào máy xay. Vắt chanh tươi lấy nước, cho vào xay cùng cà tím cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất.
  • Làm sạch da, để khô tự nhiên. Thoa đều hỗn hợp lên da mặt, chờ khoảng 15 – 20 phút cho dưỡng chất thấm sâu qua da.
  • Sau khoảng thời gian nằm thư giãn, rửa sạch lại mặt với nước mát.

3. Cà tím và sữa chua không đường: sạch nám, da sáng đều màu, trắng hồng tự nhiên 

Sữa chua vốn nổi tiếng là “bạn thân” của mọi loại da, hấp thu qua đường tiêu hóa hay trực tiếp trên da đều mang lại hiệu quả tích cực.

Nguyên liệu: 

- 2 quả cà tím

- 1/2 hộp sữa chua không đường.

Hiệu quả trị nám tuyệt vời từ cà tím chưa chắc các nàng đã biết - Ảnh 3

Thực hiện: 

  • Rửa sạch cà tím. Có thể dùng máy ép hoặc máy xay, gạn lại phần nhân và lấy nước cà tím.
  • Trộn đều nước cà tím với sữa chua không đường cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất.
  • Làm sạch da mặt và chờ cho khô. Thoa đều hỗn hợp vừa chuẩn bị lên toàn bộ khu vực da mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng bằng tay trong vòng 2 – 3 phút.
  • Thư giãn cùng lớp mặt nạ trong 20 phút, chờ cho dưỡng chất thấm sâu.
  • Rửa sạch lại mặt bằng nước mát.
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