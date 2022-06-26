Mùa hè không còn là “ác mộng” với làn da khi biết đến các mẹo giúp da được chữa lành này

Làm đẹp 26/06/2022 02:19

Thời tiết thì đang vô cùng nắng nóng còn bạn thì cần bảo vệ, làm dịu cho làn da bị tổn thương vì tia UV? Đây chính là những giải pháp tốt nhất dành cho bạn lúc này.

Dùng xịt khoáng để hạ nhiệt làn da

Xịt khoáng được thiết kế dạng bình xịt phun sương. Thành phần chủ yếu là nước và khoáng chất cần thiết cho da, giúp da duy trì được độ ẩm cần thiết, hạn chế tác động từ môi trường như ô nhiễm, khói bụi.

Mùa hè không còn là “ác mộng” với làn da khi biết đến các mẹo giúp da được chữa lành này - Ảnh 1

 

Một số loại xịt khoáng với các thành phần Vitamin C, Arbutin, AHA và các khoáng chất giúp ngăn ngừa tia tử ngoại. Ngoài ra xịt khoáng có khả năng làm mát, các thành phần vi lượng trong sản phẩm sẽ nhanh chóng khôi phục và cải thiện thương tổn trên da. 

Đây cũng là lý do xịt khoáng là sự lựa chọn số 1 cho mùa hè nắng nóng.

 

Dùng sữa chua

Ưu điểm lớn nhất của sữa chua trong chăm sóc da chính là độ lành tính cao, thân thiện với môi trường, giảm nguy cơ kích ứng da mặt, nhất là sau một thời gian dài làn da phải “chiến đấu” với các tác nhân gây hại từ tia tử ngoại. 

Khi ăn sữa chua sẽ giúp làm đẹp da từ bên trong. Khi đắp trực tiếp sữa chua lên da, sản phẩm sẽ có tác dụng làm căng mịn, trẻ hóa làn da. Đồng thời, có tác dụng cấp ẩm cho da, ngăn ngừa tình trạng khô nẻ của da, bảo vệ da khỏi tia UV.

Mùa hè không còn là “ác mộng” với làn da khi biết đến các mẹo giúp da được chữa lành này - Ảnh 2

Làm mát da bằng đá lạnh

Chăm sóc da bằng đá lạnh đem lại hiệu quả khá tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí đáng kể với những công dụng của nó đem lại như làm sáng da, se khít lỗ chân lông, làm dịu da, kiềm dầu và đặc biệt là vị cứu tinh cho làn da cháy nắng.

Dùng gel lô hội

Trong gel lô hội có hai thành phần echinacea và calendula, giúp làm dịu da bị cháy nắng sau khi đi tắm biển hoặc đi ngoài nắng rất hiệu quả. Với thành phần chứa lượng lớn vitamin E, gel lô hội giúp se khít lỗ chân lông đồng thời duy trì độ ẩm cần thiết cho làn da của người dùng và đặc biệt an toàn cho làn da nhạy cảm.

Mùa hè không còn là “ác mộng” với làn da khi biết đến các mẹo giúp da được chữa lành này - Ảnh 3

Cân bằng độ ẩm cho da

Mùa hè có thể nói là ác mộng với làn da bởi hoạt động của tuyến bã nhờn tăng cao. Hơn nữa, thời tiết khí hậu nóng ẩm của Việt Nam sẽ khiến da mặt bạn luôn bóng dầu loang lổ.  Vì vậy, độ ẩm là yếu tố quan trọng, da thiếu ẩm sẽ trở nên khô ráp, sần sùi thậm chí là bóng dầu và mọc mụn. Bạn hãy nhớ cân bằng độ ẩm cho da đều đặn hằng ngày giúp duy trì một làn da căng mịn và tràn đầy sức sống.

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