Bật mí 3 cách trị nám, giúp da sáng hơn bằng lá tía tô mà trước giờ ít ai biết tới

Làm đẹp 24/06/2022 08:20

Sở hữu một làn da sáng mịn màng, đánh bay tàn nhang, mụn nhanh chóng mà không tốn kém là những điều bạn gái nào cũng mong muốn. Làm đẹp da mặt bằng lá tía tô là chính là phương pháp chăm sóc da đáp ứng tốt các tiêu chí trên.

Lá tía tô rất giàu vitamin, khoáng chất đem lại khả năng nuôi dưỡng, giúp da chống nắng, bảo vệ làn da khỏi những đốm tàn nhang, thâm nám xấu xí và phục hồi da cực hiệu quả. Tuy nhiên, đây là phương pháp hoàn toàn tự nhiên và an toàn nên các nàng hãy kiên nhẫn vì chúng sẽ cần thời gian để phát huy tác dụng. Đặc biệt, chúng không thể giải quyết hoàn toàn mà chỉ giúp xóa bỏ triệu chứng, nhất là với tình trạng tàn nhang lâu năm, lan rộng. Do vậy, chị em cần một giải pháp chuyên sâu và toàn diện hơn.

Một số công thức làm đẹp với lá tía tô

1. Trị nám với mặt nạ tía tô

Trị nám bằng lá tía tô là một phương pháp dân gian được nhiều người yêu thích. Với khả năng giảm sự tích tụ của melanin gây nám da, sạm da và tàn nhang. Đây là giải pháp trị nám đơn giản, dễ thực hiện mà lại có hiệu quả rất cao: lấy một nắm lá tía tô rửa sạch, để ráo nước. Tiếp đến, bạn giã nát hoặc xay mịn lá tía tô và lấy hỗn hợp vừa xay, giã đắp lên vùng da bị nám trong khoảng 15 phút. Sau đó, bạn chỉ cần rửa sạch lại với nước.

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Thực hiện đắp mặt nạ tía tô đều đặn từ 2-3 lần/ tuần, nám da sẽ được cải thiện đáng kể.

2. Mặt nạ lá tía tô kết hợp với chanh tươi

Chanh tươi cũng là một nguyên liệu vô cùng có ích trong chăm sóc da. Đặc biệt là việc làm sáng da, giảm thâm cho các vùng da bị nám, tàn nhang. Các chị em có thể thực hiện theo công thức dưới đây.

Bật mí 3 cách trị nám, giúp da sáng hơn bằng lá tía tô mà trước giờ ít ai biết tới - Ảnh 2

Rửa sạch lá tía tô với nước muối pha loãng rồi rửa lại với nước sạch. Xay hoặc giã nhuyễn lá tía tô. Vắt lấy 2 thìa nước cốt chanh tươi và trộn với phần lá tía tô đã xay nhuyễn. Rửa sạch da mặt với nước ấm. Đắp hỗn hợp vừa trộn lên da mặt, nhất là vùng da bị nám. Để nguyên lớp mặt nạ trong 10 phút rồi rửa lại với nước ấm. Rửa lại với nước lạnh để se khít lỗ chân lông. Thực hiện lặp lại mỗi tuần 2 – 3 lần.

3. Tía tô kết hợp với mật ong

Mật ong được mệnh danh là “thần dược” làm đẹp. Vậy nên khi kết hợp cùng tía tô sẽ giúp bạn cải thiện và nuôi dưỡng làn da hoàn hảo nhất.

Bật mí 3 cách trị nám, giúp da sáng hơn bằng lá tía tô mà trước giờ ít ai biết tới - Ảnh 3

Rửa sạch da mặt với nước ấm. Thực hiện đắp mặt nạ lá tía tô tương tự như cách làm trên. Sau 15 phút, rửa sạch da mặt với nước ấm và dùng khăn mềm để lau khô mặt. Bôi đều mật ong nguyên chất lên da mặt, nhất là tại vùng da bị nám. Thư giãn trong 10 phút, sau đó rửa lại da mặt với nước sạch. Thực hiện đều đặn hàng tuần để có được làn da sáng mịn, trắng hồng.

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