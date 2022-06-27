Bật mí 4 cách sử dụng serum để giúp chữa lành da mụn, giải phóng lỗ chân lông

Mụn trứng cá, mặc dù là một bệnh về da thông thường, nhưng có thể để lại sẹo và biến đổi màu trở thành mụn thâm. Serum sẽ là một sự thay thế tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp chăm sóc da . Bởi serum là sản phẩm chăm sóc da có dạng lỏng, dễ thấm sâu vào trong da, phù hợp để cấp ẩm và đặc trị mụn. Theo thời gian sử dụng đúng cách, bạn sẽ nhanh chóng có một làn da mềm mịn, tươi trẻ.

1. Khi da bạn bị khô và thô ráp nghiêm trọng, thoa kem dưỡng ẩm là chưa đủ. Bạn nên áp dụng các loại serum dưỡng ẩm cho da mặt để làn da khô ráp của bạn trở lại đầy sức sống.

Serum có khả năng chăm sóc da chuyên sâu và toàn diện hơn các sản phẩm khác. Đặc biệt, đây là sản phẩm sử dụng hiệu quả đối với mọi lứa tuổi. Tuy serum được phân riêng biệt, nhưng nhìn chung chúng có những tác dụng cụ thể như sau:

2. Hấp thụ nhanh chóng vào da và thấm sâu vào lỗ chân lông, giúp làm sáng da và làm mờ vết thâm mụn, chống lão hóa.

3. Phù hợp với mọi loại da và không làm bít lỗ chân lông, khắc phục nhược điểm của kem dưỡng, gel hay lotion dưỡng da.

4. Serum bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia UV có thể gây lão hóa sớm và nếp nhăn. Hơn nữa, nó giúp giảm thiểu hiệu quả của các nếp nhăn.

Lựa chọn serum phù hợp cho da mụn

Cách tốt nhất để chọn ra một loại serum phù hợp với làn da của mình là xem xét các vấn đề về da mà bạn đang cố giải quyết và xem xét loại da của bản thân để đưa ra quyết định hợp lý.

Thông thường các dòng serum trị mụn được sử dụng để điều trị tình trạng mụn đang gặp và ngăn ngừa sự quay trở lại của chúng. Serum trị mụn được xây dựng với kết cấu dạng nước thay vì nhờn, và với các phân tử rất nhỏ để có thể dễ dàng len lỏi vào sâu bên trong các ổ mụn và kích hoạt hoạt động của các hoạt chất mạnh mẽ. Từ đó làm thông thoáng lỗ chân lông, kiềm dầu, giảm thiểu tình trạng kích ứng, mẩn đỏ. Ngoài ra, nhóm serum này còn có thể hỗ trợ làm mờ sẹo mụn cũng như loại bỏ da chết nhẹ nhàng.

Để cải thiện tình trạng mụn, bạn có thể lựa chọn những loại serum chứa các chất như: Salicylic acid, AHA, BHA, glycolic acid, citric acid, kẽm, chiết xuất thực vật từ cây trà, cỏ xạ hương, dưa leo, trà xanh… . Hoặc bạn có thể nhờ các bạn tư vấn viên hỗ trợ khi mua hàng để tìm được loại serum đặc trị cho da mụn.