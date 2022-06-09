Mẹo chữa ngay những nốt mụn chi chít do để tóc mái vào mùa hè

Thời tiết nóng nực kèm thêm việc để tóc mái khiến vùng trán dễ nổi mụn. Để tránh hiện tượng này cần tìm ra nguyên nhân và khắc phục nó.

Tóc mái giúp chị em "hack tuổi" mang lại diện mạo trẻ trung, tươi tắn nhưng thường gây ra hiện tượng mọc mụn trên trán khiến chị em vô cùng phiền lòng. Vấn đề này sẽ được khắc phục khi dùng đúng phương pháp giúphạn chế tình trạng lên mụn ở trán cho tín đồ tóc mái. Đầu tiên hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân gây mụn. Nguyên nhân Những người để tóc mái, nhất là tình trạng tóc mái dễ bết, rít vào những ngày hè oi bức dễ khiến da nhiễm khuẩn, bít tắc chân lông và nổi mụn vùng trán. Do dầu, bụi bẩn, một số chất ô nhiễm trên tóc mái chạm vào da kèm thêm việc trang điểm, hóa chất khi làm tóc và các phương pháp làm đẹp khác khiến lỗ chân lông bít tắt nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến da khiến vùng trán thi nhau nổi mụn.

Ngoài ra, một số yếu tố như đội mũ, sản phẩm giúp tạo kiểu tóc, dầu xả hoặc dầu bóng, làm sạch da hằng ngày chưa đúng cũng là nguyên nhân gây mụn hoặc làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Giải pháp Các chuyên gia khuyên phái đẹp nên sử dụng sản phẩm có thành phần axit salicylic hoặc chất làm sạch chứa benzoyl peroxide ngày một lần. Nhiều người có thói quen chỉ rửa mặt với nước sạch mà quên nước tẩy trang và sữa rửa mặt. Trong khi việc làm sạch da đúng cách sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu và vi khuẩn. Ngoài ra, các bác sĩ nhấn mạnh bạn nên tránh xa những sản phẩm có thành phần gây mụn. Một số sản phẩm điển hình như dầu tóc, sáp và pomade, đặc biệt tránh dùng các loại dầu dừa hoặc sản phẩm tạo kiểu chứa sodium laureth sulfate.

Và ĐỪNG QUÊN tẩy tế bào chết 1-2 lần/ tuần giúp làm sạch lỗ chân lông và loại bỏ da chết. Hãy nhớ luôn giữ cho da được sạch sẽ và thông thoáng, làm sạch da kỹ lưỡng, đúng cách. Làm sạch những vật dụng tiếp xúc với da như nón bảo hiểm, khăn, khẩu trang,... . Thay chăn ga, vỏ gối thường xuyên. Bổ sung nhiều trái cây, rau củ có lợi trong các bữa ăn hằng ngày cũng hạn chế tình trạng nổi mụn.Nếu bạn dễ tiết nhiều dầu, hãy tăng tần suất gội đầu trong tuần. Bên cạnh đó, khi tập luyện bạn nên vén gọn tóc mái giúp mồ hôi và dầu không chạm vào da. Dù bạn đã quen để tóc mái nhưng nếu mái quá dày khiến bạn chật vật khi vào hè thì bạn có thể suy nghĩ đến mái thưa như các cô nàng xứ Hàn cũng giúp bạn trẻ ra vài tuổi lại thông thoáng không bị bí bách.

Học hỏi 5 bí kíp make up "hack tuổi" của Bae Suzy 'tình đầu quốc dân' xứ Hàn Nhan sắc "tình đầu quốc dân" suốt hơn 10 năm hoạt động gần như bất biến thậm chí ngày càng thăng hạng. Suzy luôn khiến công chúng xao xuyến bởi vẻ đẹp rạng ngời, tươi trẻ nhờ vào 5 bước makeup "hack tuổi" này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/meo-chua-ngay-nhung-not-mun-chi-chit-do-de-toc-mai-vao-mua-he-474170.html