Hãy thử 5 loại tẩy tế bào chết bằng cà phê tự nhiên này để có làn da mềm mại và dẻo dai

Làm đẹp 18/09/2022 16:11

Cà phê là một trong những thức uống được mọi người trên thế giới yêu thích. Hãy tưởng tượng một ngày không uống tách cà phê yêu quý của bạn, buổi sáng có lẽ sẽ thật uể oải, bạn sẽ cảm thấy lười biếng suốt cả ngày, bạn sẽ không đạt được năng suất trong công việc. Nhưng, bạn có biết rằng ngoài việc giữ cho bạn năng động và tập trung nhờ sự hiện diện của caffeine, cà phê còn có thể giúp làn da của bạn trở nên mềm mại, dẻo dai và tươi sáng hơn không? 

Hãy thử 5 loại tẩy tế bào chết bằng cà phê tự nhiên này để có làn da mềm mại và dẻo dai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cà phê dùng đẻ tẩy tế bào chết giúp làm sạch bụi bẩn và tế bào chết trên da. Tẩy da chết không chỉ giúp bạn có một làn da mềm mại và dẻo dai mà còn làm căng da và giảm những đốm đen không mong muốn. Hơn nữa, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, cà phê có thể ngăn ngừa nếp nhăn và đường nhăn do tia nắng mặt trời có hại gây ra. 

Nhiều chất chống oxy hóa có trong cà phê có thể ngăn chặn hoạt động nguy hiểm của các gốc tự do gây ra sự lão hóa trước khi trưởng thành từ các tế bào của chúng ta. Đây là lý do tại sao nhiều công ty mỹ phẩm cũng đang chuyển hướng sang sản phẩm có cà phê cho các giải pháp tự nhiên, không có tác dụng phụ. 

Dưới đây là 5 loại tẩy tế bào chết cà phê tự làm cho da và cơ thể:

1. Cà phê và bột quế

Cà phê là một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời giúp nhẹ nhàng loại bỏ các tế bào da chết và có thể mang lại cho bạn một làn da mềm mại và sáng ngay sau lần sử dụng đầu tiên. Hơn nữa, cà phê loại bỏ dầu thừa trên mặt và cơ thể, trong khi quế ngăn chặn tất cả các bệnh nhiễm trùng và kích ứng.

Hãy thử 5 loại tẩy tế bào chết bằng cà phê tự nhiên này để có làn da mềm mại và dẻo dai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

  • 1 tách cà phê xay
  • 2 thìa cà phê bột quế
  • 3 muỗng canh dầu dừa
  • 1 cốc đường

Cách làm:

Lấy một cái bát và đun nóng dầu dừa trong đó. Bây giờ, trộn tất cả các thành phần trong một cái bát và để nguội một lúc. Tuy nhiên, hãy để ý đến cà phê, vì nó có thể tan hoàn toàn trong dầu. Khi hỗn hợp nguội, đổ vào lọ đậy kín và thoa lên cơ thể khi tắm cách ngày.

2. Cà phê và nước hoa hồng 

Sử dụng nước hoa hồng trên da có rất nhiều lợi ích. Nước hoa hồng bao gồm các đặc tính chống viêm được biết đến để điều trị kích ứng da, mụn nhọt và viêm da. Hơn nữa, nước hoa hồng là một chất làm sạch da tuyệt vời giúp loại bỏ bụi bẩn và dầu thường làm tắc nghẽn lỗ chân lông của chúng ta.

Hãy thử 5 loại tẩy tế bào chết bằng cà phê tự nhiên này để có làn da mềm mại và dẻo dai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

  • 1 tách cà phê xay
  • 2 thìa nước hoa hồng

Cách làm:

Lấy một cái bát và trộn cả hai nguyên liệu trong đó. Thoa hỗn hợp lên mặt và toàn thân rồi massage theo chuyển động tròn. Đặt tẩy tế bào trên da không quá 20 phút và rửa sạch bằng nước ấm.

3. Cà phê và lô hội

Hãy thử 5 loại tẩy tế bào chết bằng cà phê tự nhiên này để có làn da mềm mại và dẻo dai - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lô hội có thể được sử dụng vào mùa đông cũng như mùa hè bởi mọi người thuộc mọi loại da. Nha đam chứa nhiều vitamin tổng hợp, bao gồm vitamin C, E và beta-carotene, được biết đến để nuôi dưỡng làn da của chúng ta và ngăn ngừa lão hóa sớm. Hơn nữa, nha đam giúp giữ ẩm cho làn da của chúng ta mà không làm cho da quá nhờn, đó là một điều tốt cho những người có làn da dầu.

Thành phần:

  • 1 tách bã cà phê
  • 5 thìa gel lô hội

Cách làm:

Lấy bát và trộn tất cả các thành phần trong đó. Bây giờ, thoa hỗn hợp cà phê này lên mặt hoặc cơ thể của bạn theo chuyển động tròn. Xoa bóp nó trong 10-15 phút. Hãy chắc chắn rằng bạn xoa bóp nó một cách mềm mại trên da. Để nó trong 15 phút và rửa sạch bằng nước ấm.

4. Cà phê và mật ong

Mật ong là một chất dưỡng ẩm da tuyệt vời, có tác dụng trên da khô và loang lổ. Hơn nữa, nó là đặc tính kháng khuẩn của nó giúp ngăn chặn tất cả các bệnh nhiễm trùng và kích ứng. Theo các chuyên gia làm đẹp, thoa mật ong lên mặt vào mùa đông có thể giữ nguyên độ ẩm trong da và giữ nước cho da.

Hãy thử 5 loại tẩy tế bào chết bằng cà phê tự nhiên này để có làn da mềm mại và dẻo dai - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

  • 4 thìa cà phê xay
  • 1 cốc sữa
  • 2 thìa mật ong

Cách làm:

Lấy một chiếc bát lớn và trộn tất cả các thành phần trong đó cho đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Đảm bảo không có vón cục trong hỗn hợp. Sử dụng hỗn hợp này trên mặt và cơ thể của bạn trong khi tắm. Giữ nó trong 10-15 phút và rửa sạch bằng nước ấm.

5. Cà phê và bơ hạt mỡ

Bơ hạt mỡ được cho là một siêu thực phẩm dành cho da. Nó chứa nhiều vitamin tổng hợp như vitamin A, E và F, các axit béo thiết yếu và các vi chất dinh dưỡng khác, tất cả đều quan trọng đối với việc sản xuất collagen. Hơn nữa, bơ hạt mỡ bảo vệ làn da của chúng ta khỏi các tia UV có hại.

Hãy thử 5 loại tẩy tế bào chết bằng cà phê tự nhiên này để có làn da mềm mại và dẻo dai - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Thành phần:

  • 4 thìa cà phê xay
  • 4 thìa cà phê bơ hạt mỡ
  • 1 thìa cà phê dầu dừa

Cách làm:

Lấy một cái bát và thêm dầu dừa đã đun chảy cùng với các thành phần khác vào đó. Trộn đều hỗn hợp cho đến khi bạn có được hỗn hợp sền sệt. Thoa hỗn hợp lên mặt và cơ thể và massage nhẹ nhàng trong khi tắm. Mát xa trong 10-15 phút và rửa sạch bằng nước ấm.

Điều tuyệt vời nhất của những cách tẩy tế bào chết bằng cà phê tự làm này là làn da của bạn không phải tiếp xúc với bất kỳ sản phẩm nào chứa nhiều hóa chất và hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, trước khi đưa bất kỳ thành phần mới nào vào quy trình chăm sóc da của bạn, hãy nhớ tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu.

Theo NDTV

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