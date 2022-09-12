Massage đơn giản trong 30 phút để loại bỏ da sần vỏ cam Cellulite và có được thân hình cân đối dễ dàng

Đây là bí quyết có làn da khỏe đẹp mà vô cùng đơn giản dành cho bạn.

Hãy nhớ cẩn thận. Việc xoa bóp sẽ không để lại bất kỳ vết thâm tím nào. Tránh những vùng như sau đầu gối và mặt trong của đùi.

Cách massage 1

Bước 1. Thoa hỗn hợp tẩy tế bào chết lên vùng da khô từ chân trở lên.

Bước 2. Dùng đầu ngón tay cái và các ngón tay vuốt lên da (gần giống như bạn đang tự véo mình) trong 10 phút.

Bước 3. Bây giờ hãy thoa dầu dưỡng và một chiếc cốc silicon. Di chuyển cốc theo chuyển động tròn từ chân của bạn lên trên (đảm bảo bạn thực hiện nhẹ nhàng để không đau và để không để lại vết thâm).

Bước 4. Sau khi massage bằng cốc, hãy lặp lại bước 2.

Thực hiện quy trình này 3 lần một tuần , mỗi vùng 10 phút .

Cách massage 2

Cách này có thể được gọi là massage cấp tốc, nhưng nó vẫn có hiệu quả. Như thường lệ, điều chính là bạn nên thực hành đều đặn.

Bước 1. Trước khi tắm, massage da bằng bàn chải khô. Tất cả các bước di chuyển nên được cường thực hiện độ cao. Di chuyển bàn chải theo chiều kim đồng hồ từ chân của bạn trở lên.

Bước 2. Sau khi tắm, thoa một ít dầu dưỡng và xoa đều các vùng da có vấn đề.

Nếu bạn thực hiện những cách massage này thường xuyên, bạn sẽ có được một cơ thể đẹp. Bên cạnh đó, nếu bạn thực hiện kết hợp cùng một lối sống lành mạnh, bạn sẽ sớm nhận thấy những thay đổi đáng kể.

Theo Brightside