Sau đây là những điều bạn nên tránh khi mua sắm để nâng cấp tủ quần áo tiếp theo của mình.

Nhiều người thích mặc đồ bó sát, ôm sát cơ thể. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý những ảnh hưởng tiềm ẩn đến sức khỏe nếu bạn tin rằng quần áo bao gồm váy, quần, áo sơ mi hoặc thậm chí đồ lót đang khiến bạn khó chịu. Mặc quần áo chật có thể gây ra một tình trạng gọi là chứng dị cảm màng cứng, tức là dây thần kinh bị chèn ép, dẫn đến khó chịu, đau nhói và tê ở hai bên đùi.

2. Quần áo màu vàng

Ngoài thực tế là màu vàng đã trở nên cực kỳ hợp thời trong vài năm trở lại đây, nó còn tượng trưng cho hạnh phúc, ấm áp và ánh nắng mặt trời. Thật không may, thuốc nhuộm màu vàng trong quần áo có thể chứa một chất hóa học bị cấm từ lâu.

PCB11 là một dạng polychlorinated biphenyl (PCB) có thể gây kích ứng da, mụn trứng cá nặng, ung thư gan, ung thư túi mật, ung thư đường tiêu hóa và ung thư não. Cũng có những nghiên cứu cho thấy mối liên hệ có thể có giữa thuốc nhuộm và ung thư vú.

3. Quần jean skinny

Quần jean bó là một lựa chọn phong cách tuyệt vời, nhưng chúng cũng có thể gây hại cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là đối với những "bộ phận nhạy cảm của phụ nữ". Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2019, những phụ nữ thường xuyên mặc quần jean bó sát có nhiều khả năng mắc bệnh viêm âm hộ, một tình trạng mãn tính có biểu hiện là đau bộ phận sinh dục bên ngoài.

4. Quần áo không nhăn

Quần áo không có nếp nhăn là lựa chọn tiện lợi cho những ai muốn quần áo vừa vặn như mới lấy ra khỏi máy sấy. Tuy nhiên, luôn có một yếu tố nổi bật: hóa chất formaldehyde. Chuyên gia phát hiện ra rằng quần áo chống nhăn có chứa hàm lượng hóa chất này cao.

Mức độ hóa chất được tìm thấy trong nghiên cứu không có khả năng gây khó chịu cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, nó có thể dẫn đến viêm da ở những người bị dị ứng với nó, có thể được đặc trưng bởi phát ban, mụn nước và da bong tróc, khô, ngứa.

5. Đi giày mà không có tất

Có nhiều xu hướng cổ vũ cho việc không cần đi tất, nhưng tốt nhất bạn nên giữ nguyên truyền thống cũ là luôn đi tất với giày của mình. Là một rào cản giữa bàn chân và giày, chúng hấp thụ mồ hôi và giữ cho bàn chân khô ráo. Nếu không có chúng, ma sát giữa bàn chân và giày có thể gây ra tình trạng bệnh nấm da chân, là tình trạng viêm da do vi khuẩn gây ra khi cọ xát với các bề mặt ẩm ướt.

Theo Brightside