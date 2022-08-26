Vùng mắt là nơi dễ bị lão hoá nhưng thường xuyên bị các chị em lãng quên, bỏ túi 3 tips để đôi mắt luôn tươi tắn nhé

Làm đẹp 26/08/2022 14:59

3 cách đơn giản để bảo vệ đôi mắt tránh khỏi tình trạng lão hoá

1. Thường xuyên chống nắng cho vùng da quanh mắt

Việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời đóng một vai trò lớn trong quá trình lão hóa da và có thể khiến da dưới mắt bạn trở nên tối hơn.

Vùng mắt là nơi dễ bị lão hoá nhưng thường xuyên bị các chị em lãng quên, bỏ túi 3 tips để đôi mắt luôn tươi tắn nhé - Ảnh 1

Kem chống nắng thực sự là một phần không thể thiếu trong bất kỳ quy trình chăm sóc da nào và nên được áp dụng mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Kem chống nắng thực sự là một phần không thể thiếu trong bất kỳ quy trình chăm sóc da nào và nên được áp dụng mỗi ngày. Ngay cả khi ngoài trời có vẻ mây mù, tia UVA vẫn có thể tồn tại và gây hại cho làn da bạn. Nên thoa cho cả vùng mí mắt trên của bạn. Đây là một trong những vùng thường bị bỏ qua khi bôi kem chống nắng.

Nếu bạn phải trang điểm thường xuyên, việc sử dụng kèm kem chống nắng có thể khiến da bức bối. Bạn có thể sử dụng kính râm để cho vùng da này. Điều này có thể giúp bảo vệ cho vùng da xung quanh mắt khỏi các tia UVA và UVB không mong muốn.

2. Tăng cường dưỡng ẩm 

Có lẽ không cần phải giải thích thêm vì dưỡng ẩm là bước quan trọng nhất trong việc chăm sóc da mắt. Nếu bạn muốn chống lão hóa cho vùng da này hiệu quả, hãy bắt đầu bằng việc dưỡng ẩm từ năm 20 tuổi trở lên, tăng cường vào những năm 25 và tuyệt đối không được quên khi bạn trên 3o tuổi.

Bạn không nên sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm thông thường cho mặt (nếu như không nắm chắc về thành phần có phù hợp cho vùng da nhạy cảm hay không) thì tốt nhất nên lựa chọn loại kem/serum chuyên dụng cho mắt. Và quan trọng bạn hãy chọn loại kem chất lượng cao, uy tín và có bảng thành phần rõ ràng để tránh kích ứng cho da. Thậm chí kem dưỡng mắt không chỉ dưỡng ẩm mà còn hỗ trợ giảm thiểu các quầng thâm rất tốt cho da.

3. Cho mắt có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn

Mắt làm việc căng thẳng, tập trung trong thời gian dài có thể khiến rơi vào tình trạng mỏi mệt, nhức mắt, mờ mắt. Đặc biệt là khi thức khuya hoặc làm việc trên máy tính nhiều giờ liền. Cách chăm sóc mắt đơn gảin nhất giúp mắt tránh bị lão hóa đó là cho mắt nghỉ ngơi hợp lý.

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Từ khóa:   Dưỡng mắt Lão hoá mắt #Bí kíp làm đẹp

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