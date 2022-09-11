Dẫu được ca ngợi về lợi ích thần kỳ dành cho da nhưng kiệu bạn có nên đưa retinol vào chu trình làm đẹp của mình không?

Làm đẹp 11/09/2022 06:42

Nếu bạn yêu thích tất cả thành phần làm đẹp, chắc chắn bạn phải cân nhắc việc đưa retinol vào chế độ chăm sóc da của mình. Nhưng bạn có nên không? Một số người đang sử dụng nó dưới dạng huyết thanh hoặc kem dưỡng và cũng mang lại có kết quả tuyệt vời. Tuy nhiên, hầu hết những người khác đều khá bối rối vì bôi retinol tại chỗ cũng có thể có một số tác dụng phụ nhất định.

Dẫu được ca ngợi về lợi ích thần kỳ dành cho da nhưng kiệu bạn có nên đưa retinol vào chu trình làm đẹp của mình không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, để giải đáp những thắc mắc này về ưu và nhược điểm của retinol, bạn hãy lắng nghe bác sĩ da liễu, tiến sĩ Jushya Bhatia Sarin chia sẻ rõ hơn về chủ đề cụ thể này nhé.

 

1. Lợi ích của Retinol 

Dẫu được ca ngợi về lợi ích thần kỳ dành cho da nhưng kiệu bạn có nên đưa retinol vào chu trình làm đẹp của mình không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi được hỏi về lợi ích của Retinol, tiến sĩ Jushya nói rằng có ít thứ trên da không được hưởng lợi từ retinol. "Nó đặc biệt hữu ích trong việc làm giảm nếp nhăn, điều trị mụn trứng cá, làm đều màu da và cấu trúc da, giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông hở, điều trị các dấu hiệu tổn thương do ánh nắng mặt trời và giảm tiết dầu trên da."

2. Tác dụng phụ của Retinol

Dẫu được ca ngợi về lợi ích thần kỳ dành cho da nhưng kiệu bạn có nên đưa retinol vào chu trình làm đẹp của mình không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ, hãy cùng đến với những tác dụng phụ của việc sử dụng Retinol. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là các tác dụng phụ chỉ là tạm thời và kéo dài từ sáu đến tám tuần. 

Theo bác sĩ Jushya, các tác dụng phụ thường gặp nhất là mẩn đỏ, da khô và bong tróc, ngứa và / hoặc cảm giác nóng rát. Các tác dụng phụ ít phổ biến hơn nhưng có liên quan là nổi mụn (tăng tạm thời số lượng mụn và mức độ nghiêm trọng của mụn) hoặc viêm da retinoid (một dạng phản ứng da nghiêm trọng hơn với Retinols).

3. Những lời khuyên khi bạn sử dụng Retinol

Retinols và retinoids giống nhau?

Dẫu được ca ngợi về lợi ích thần kỳ dành cho da nhưng kiệu bạn có nên đưa retinol vào chu trình làm đẹp của mình không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Retinols là dạng retinoids yếu nhất. Chúng đều là các dẫn xuất khác nhau của vitamin A. Có nhiều loại có tác dụng mạnh chỉ cần được sử dụng sau khi tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu. Tuy nhiên, Retinols an toàn hơn và có bán tại quầy mỹ phẩm.

Retinols làm cho da của bạn nhạy cảm với ánh nắng mặt trời

Trên thực tế, Retinols rất hữu ích trong việc điều trị làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, có thể là ở dạng nếp nhăn hoặc vết đen trên da. Tuy nhiên, vì một số dạng retinol có thể bị phân hủy bởi ánh nắng mặt trời, nên tốt nhất bạn nên sử dụng chúng vào ban đêm. Ngoài ra, vì da trở nên nhạy cảm một chút trong giai đoạn đầu sử dụng retinol, nên tốt nhất bạn nên thoa kem chống nắng nếu bạn đang sử dụng retinol hoặc loại khác.

Retinol không dành cho thanh thiếu niên?

Retinol là tác nhân tuyệt vời để kiểm soát dầu và điều trị mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Chúng không chỉ dùng để chống lão hóa. Nếu được sử dụng một cách thận trọng, nó sẽ làm cho da dễ thích nghi hơn với những thay đổi trên da ở tuổi thiếu niên.

Retinol làm thay đổi kết cấu da?

Dẫu được ca ngợi về lợi ích thần kỳ dành cho da nhưng kiệu bạn có nên đưa retinol vào chu trình làm đẹp của mình không? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Điều này không đúng. Sự gia tăng "doanh thu" của các tế bào da nhờ Retinol có thể khiến bạn tin rằng chúng làm mỏng đi, nhưng trên thực tế, chúng chỉ bình thường hóa quá trình luân chuyển tế bào da đã chậm lại theo tuổi tác.

Bạn có thể sử dụng Retinol như một phương pháp điều trị tại chỗ?

Retinol không có vai trò điều trị tại chỗ. Retinol cần được sử dụng như một lớp mỏng trên mặt và cổ để vừa có tác dụng trị mụn vừa có tác dụng chống lão hóa. Sử dụng Retinol tại một điểm có thể làm bỏng da.

Retinol gây bong tróc da

Dẫu được ca ngợi về lợi ích thần kỳ dành cho da nhưng kiệu bạn có nên đưa retinol vào chu trình làm đẹp của mình không? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Lạm dụng Retinol có thể khiến da bị bong tróc. Nó cũng có thể làm tăng độ nhạy cảm của da. Nếu bạn đang lột da bằng Retinol, bạn cần giảm lượng thoa và sử dụng kem dưỡng ẩm sau đó.

Bạn cần rửa sạch Retinol sau một thời gian thoa lên da?

"Tôi đã thấy một số người sử dụng Retinol như một liệu pháp 1 giờ hoặc 2 giờ, đó không phải là cách chính xác. Cách lý tưởng để sử dụng retinol là sử dụng một cách tiết kiệm qua đêm", Tiến sĩ Jushya chia sẻ.

Bạn không thể thoa Retinol quanh mắt?

Nếu được sử dụng với tỷ lệ chính xác, chẳng hạn như 0,1%, retinol là tác nhân tuyệt vời để ngăn ngừa và điều trị vết chân chim.

4. Độ tuổi có thể sử dụng retinol

Dẫu được ca ngợi về lợi ích thần kỳ dành cho da nhưng kiệu bạn có nên đưa retinol vào chu trình làm đẹp của mình không? - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Jushya Bhatia Sarin cho biết: "Thành thật mà nói, không có độ tuổi chính xác. Tuy nhiên, nếu chống lão hóa và ngăn ngừa nếp nhăn sâu là mục tiêu của bạn, thì giữa 20 tuổi là độ tuổi lý tưởng để bắt đầu sử dụng retinol".

Theo Indiatoday

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