Cơ thể luôn tỏa ra mùi hương tự nhiên - thơm như hoa nhờ bổ sung 6 thực phẩm vào thực đơn hàng ngày

Làm đẹp 09/04/2023 03:32

Muốn hạn chế được mùi mồ hôi và mùi hương khó chịu, cơ thể luôn "toát ra" mùi thơm tho thì hãy tham khảo những loại thực phẩm dưới đây nhé!

Sữa chua

Cùng là các sản phẩm được chế biến từ sữa nhưng sữa chua lại khác hẳn các loại sữa khác vì thành phần của chúng có chứa rất nhiều lợi khuẩn và các men tiêu hóa giúp hỗ trợ cho đường ruột. Chính nhờ vào các thành phần là các lợi khuẩn như vậy, nên việc sữa chua sẽ có thể làm giảm thiểu các hàng lượng nhân tố gây mùi cho cơ thể, nhất là ở khoang miệng và đường ruột.

Đặc biệt, trong sữa chua còn có các acid lactic và vitamin D sẽ giúp bảo vệ răng cũng như ngăn chặn các loại vi khuẩn trong khoang miệng hình thành và bám trụ ở đó. Từ đó, sữa chua giúp người ăn có được hơi thở không mùi và cảm giác tươi mát hơn khi ăn các loại thực phẩm khác.

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Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Trà xanh giàu chất chống oxy hoá là một loại đồ uống độc đáo có thể giúp ngăn ngừa hơi thở hôi, mùi cơ thể và mùi hôi từ bàn chân.

Trà xanh hỗ trợ giải độc bằng cách hỗ trợ sản xuất glutathione, một chất chống oxy hóa có tác dụng vận chuyển loại bỏ độc tố độc hại ra khỏi cơ thể. Các chất độc càng ít, cơ thể bạn càng không có mùi hôi.

Các polyphenol trong trà xanh cũng giúp làm cho hơi thở thơm tho, dễ chịu vì nó phá hủy và loại bỏ các hợp chất gây hôi miệng.

Cam

Cam được sử dụng làm hương liệu chính của rất nhiều sản phẩm nước hoa, tinh dầu,… bởi mùi thơm nhẹ nhàng, thư giãn. Chính vì vậy mà đây được xem là thực phẩm không thể thiếu để cơ thể có mùi hương tự nhiên. Hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa có trong cam còn hỗ trợ rất tốt cho việc chống lão hóa và làm đẹp da. Không những vậy, cam rất nhanh được cơ thể hấp thụ. Do đó, thời gian khử mùi cơ thể của bạn diễn ra nhanh chóng hơn rất nhiều. 

Cơ thể luôn tỏa ra mùi hương tự nhiên - thơm như hoa nhờ bổ sung 6 thực phẩm vào thực đơn hàng ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quế

Ai cũng biết một điều rằng quế rất thơm, điều đặc biệt hơn nữa là hương thơm này có thể mang đến cảm giác dễ chịu mà bất cứ ai cũng muốn ngửi chứ không giống một số mùi hương khác, sẽ có người thích và cũng có người không thích. Trên thực tế, quế không chỉ đơn giản là một loại gia vị giúp các thức ăn ngon thêm hấp dẫn mà còn là một loại 'nước hoa khô' giúp con người trở nên "hấp dẫn đặc biệt" bằng cách tạo ra quanh họ một mùi thơm nhẹ nhàng và lưu lại khá lâu. Để có thể chứng thực được điều này, bạn hãy thử nhâm nhi ngay một vài lát quế nhỏ trong miệng nhé!

Cà chua

Cà chua chứa các chất có khả năng kháng khuẩn và sát trùng tự nhiên giúp giảm lượng vi khuẩn gây mùi trong cơ thể.

Ngoài ra, nhờ có chất làm se tự nhiên, cà chua giúp thu nhỏ lỗ chân lông và ngăn chặn các đường dẫn tiết ra mồ hôi, do đó kiểm soát quá mồ hôi rất tốt. Ngay cả việc uống nước cà chua cũng có thể giúp làm giảm nhiệt độ cơ thể của bạn, nhờ đó sẽ làm giảm mồ hôi.

Hoặc bạn cũng có thể dùng nước ép cà chua tươi xoa vào những bộ phận cơ thể ra nhiều mồ hôi và để trong 10-15 phút thì tắm, rửa lại sạch sẽ.

Dầu dừa

Đặc tính kháng sinh và tính khử mùi cao của dầu dừa có tác dụng ngăn chặn hiệu quả vi khuẩn phát triển. Điều này khiến dầu dừa được xem là một trong những thực phẩm hoàn hảo nhất giúp cơ thể tỏa hương thơm dễ chịu. Bên cạnh đó, dầu dừa còn kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp dạ dày khỏe mạnh. Khi dạ dày hoạt động tốt thì hơi thở của bạn cũng sẽ tự nhiên trở nên thơm tho hơn.

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