Như da mặt và những phần da khác trên cơ thể, da đầu cũng liên tục sản sinh tế bào mới và mỗi lần tế bào mới được sản sinh ra sẽ di chuyển lên bề mặt da bên trên. Lớp tế bào cũ sẽ bị sừng hóa trở thành lớp tế bào chết và tự tróc ra khỏi da.

Tuy nhiên không phải lúc nào lớp tế bào chết cũng tự bong ra, phải có sự tác động để chúng bong ra khỏi da đầu. Và những lúc như vậy chúng ta sẽ cần đến sản phẩm chuyên dụng để tẩy đi lớp tế bào chết đó.

Khi lớp tế bào chết đóng quá dày trên đầu; dưỡng chất từ dầu gội, dầu xả,... sẽ không xuyên qua được lớp tế bào đó và đi sâu vào trong nuôi dưỡng nang tóc. Khiến quá trình lão hóa da đầu tăng nhanh, tóc bị khô xơ gãy rụng nhiều.

Nếu không tẩy tế bào chết thường xuyên thì lớp dầu thừa, bã nhờn trên da đầu cũng không được tẩy sạch, gây ra tình trạng tóc xẹp, bết dính ôm sát vào đầu.

Hiện tại, Dr.FORHAIR có 2 loại tẩy tế bào chết cực kỳ tiện lợi là Muối tẩy tế bào chết Folligen Sea Salt Scaler và Gel tẩy tế bào chết Phyto Fresh Scalp Scaler. Nên tẩy tế bào chết từ 1 - 2 lần/tuần.

Dr.FORHAIR là thương hiệu chăm sóc tóc và da đầu hàng đầu đến từ Hàn Quốc, đã có mặt trên thị trường gần 30 năm.

So sánh Muối tẩy tế bào chết Folligen Sea Salt Scaler và Gel tẩy tế bào chết Phyto Fresh Scalp Scaler

Hình dáng, texture, công dụng và mùi hương của 2 loại tẩy tế bào chết của Dr.FORHAIR

Muối tẩy Folligen Sea Salt Scaler

Muối tẩy tế bào chết Folligen Sea Salt Scaler phù hợp với mọi đối tượng, trừ những trường hợp da đầu quá nhạy cảm.

Folligen Sea Salt Scaler được chiết xuất từ 45% muối biển. Công dụng chính là làm sạch sâu, loại bỏ đi phần tế bào sừng chết bám dai dẳng trên da đầu.

Trong thành phần của Muối tẩy Folligen Sea Salt Scaler có chứa Biotin, Panthenol, Niacinamide, Asiaticoside và những hợp chất vitamin khác tốt cho nang tóc. Làm dịu da đầu, bảo vệ và tái tạo da đầu, an toàn khi sử dụng.

Chiết xuất từ thiên nhiên, trong quá trình tẩy tế bào chết cũng giúp làm dịu da đầu, giảm tình trạng khô xơ.

Sau khi sử dụng muối tẩy, cảm giác mà mọi người sẽ cảm nhận được ngay là da đầu thông thoáng, sạch sẽ, mái tóc phồng và bồng bềnh hơn bình thường.

Gel tẩy Phyto Fresh Scalp Scaler

Gel tẩy tế bào chết Phyto Fresh Scalp Scaler phù hợp với những người có tình trạng da đầu và tóc bết nhờn, hoặc da đầu nhạy cảm.

Phyto Fresh Scalp Scaler có texture là chất gel lỏng màu trắng đục, dùng được cho cả da đầu mỏng, dễ bị kích ứng, rát da.

Theo kiểm nghiệm tại Viện da liễu Hàn Quốc, Gel tẩy tế bào chết Phyto Fresh Scalp Scaler có hiệu quả giảm sừng da đầu 53.0%, hiệu quả làm sạch dầu thừa giảm bã nhờn 83.8% và hiệu quả làm sạch bụi mịn 84.4%.

Cũng như muối tẩy, bảng thành phần của gel tẩy đa phần được chiết xuất từ thiên nhiên đan xen giữa các chất làm sạch và vitamin, dưỡng chất, hoàn toàn an toàn.

2 combo kết hợp cùng Muối tẩy Folligen Sea Salt Scaler mà bạn phải có trong nhà tắm của mình

Combo làm sạch sâu nang tóc kết hợp Folligen Sea Salt Scaler và Folligen Plus Shampoo giúp tóc mọc nhanh từ Dr.FORHAIR

Muối tẩy Folligen Sea Salt Scaler có thể kết hợp với hầu hết các sản phẩm của Dr.FORHAIR, để tạo ra những combo phù hợp cho từng tình trạng tóc và da đầu.

Trong đó, bán chạy nhất là 2 combo: “Combo Hỗ trợ mọc tóc, Phồng tóc” và “Combo Trị gàu ngứa chuyên sâu”.

Combo Hỗ trợ mọc tóc, Phồng tóc

Combo Hỗ trợ mọc tóc, Phồng tóc bao gồm Muối tẩy Folligen Sea Salt Scaler và Dầu gội mọc tóc Folligen Plus.

Ở bước đầu tiên bạn sử dụng muối tẩy để tẩy đi phần tế bào chết, sau đó dùng Dầu gội Folligen Plus gội đầu như bình thường. Khi da đầu đã được tẩy tế bào chết thì dưỡng chất dễ dàng đi vào nuôi nang tóc bên trong, tóc nhanh mọc dài và bồng bềnh hơn.

Nếu bạn thắc mắc tại sao đã dùng dầu gội hỗ trợ mọc tóc mà tóc vẫn mãi chưa mọc hoặc mọc rất chậm, thì chính là do bạn chưa tẩy tế bào chết thường xuyên.

Combo Trị gàu ngứa chuyên sâu

Combo Trị gàu ngứa chuyên sâu gồm Muối tẩy Folligen Sea Salt Scaler và Dầu gội trị gàu Folligen Anti-Dandruff.

Ở bước đầu tiên bạn cũng sử dụng muối tẩy tẩy đi tế bào chết, sau đó dùng Dầu gội Folligen Anti-Dandruff gội đầu như bình thường.

Folligen Sea Salt Scaler ngoài khả năng tẩy tế bào chết thì còn giúp giảm gàu, nấm da đầu. Vì vậy khi kết hợp cùng Folligen Anti-Dandruff thì khả năng giảm gàu ngứa tăng lên rất nhiều. Dù bạn bị gàu nặng đến đâu khi kiên trì sử dụng combo này cũng sẽ thuyên giảm rõ rệt.

Combo hoàn hảo cùng Phyto Fresh Scalp Scaler, tạm biệt ngay mái tóc bết dầu hè này

Tạm biệt mái tóc bết dầu với Combo hoàn hảo nhất mùa hè này của Dr.FORHAIR kết hợp Phyto Fresh Scalp Scaler x Phyto Fresh Shampoo x Phyto Fresh Tonic

Gel tẩy Phyto Fresh Scalp Scaler khi kết hợp cùng Dầu gội Phyto Fresh và xịt Phyto Fresh Tonic sẽ thành combo hoàn hảo tạm biệt mái tóc bết dầu. Dù tóc bạn có bết dầu đến đâu thì khi sử dụng combo này mái tóc sẽ luôn bồng bềnh, bóng mượt.

Quy trình sử dụng combo này rất đơn giản, bước đầu tiên sử dụng gel tẩy tẩy nhẹ nhàng lớp tế bào chết và dầu thừa, bã nhờn. Tiếp theo sử dụng dầu gội để khử mùi hôi, loại bỏ dầu thừa thông thoáng da đầu. Cuối cùng là xịt dưỡng Phyto Fresh Tonic bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào tóc bết dầu.

Tùy vào tình trạng tóc, da đầu và nhu cầu của mình, bạn nên lựa chọn loại tẩy tế bào chết phù hợp với da đầu. Mong rằng qua bài viết này bạn đã có được câu trả lời cho câu hỏi da đầu của bạn phù hợp với loại tẩy tế bào chết nào của Dr.FORHAIR

Cả 2 loại tẩy tế bào chết của Dr.FORHAIR đều rất an toàn, tùy vào tình trạng tóc, da đầu và nhu cầu của mình mà lựa chọn sản phẩm phù hợp. Bạn có thể mua tất cả sản phẩm của Dr.FORHAIR tại Shopee Mall, Lazada Mall, Tiki và TikTok Shop của hãng. Hoặc mua trực tiếp tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc Hasaki, Guardian, Thế Giới Skinfood, Watsons,… Tham khảo thêm thông tin website Dr.FORHAIR để cập nhật những tin tức mới nhất về sản phẩm, chăm sóc sức khỏe tóc và da đầu, cùng những chương trình ưu đãi hấp dẫn.