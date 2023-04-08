5 bước skincare hiệu quả cho các nàng da dầu mụn vào buổi sáng giúp da tránh tình trạng lão hóa

Chọn sản phẩm rửa mặt có độ pH trung tính( 5.0 – 6.5) sẽ tạo ra môi trường lý tưởng để hình thành lớp màng chắn bảo vệ da, giúp da cân bằng độ ẩm, ngăn ngừa các vi khuẩn có hại gây mụn.

Bác sĩ gợi ý bạn nên dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa hương liệu nhân tạo, có độ pH lý tưởng và không gây khô da sau khi dùng. Trong quá trình làm sạch da, bạn nên massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn, thời gian là khoảng 15 - 30 giây. Như vậy, làn da sẽ trở nên thông thoáng, sẵn sàng cho những bước skincare kế tiếp.

Bước 2 : Dùng toner để cân bằng lại da và cấp ẩm cho da

Toner là nước cân bằng da có tác dụng làm sạch, cấp ẩm và se khít lỗ chân lông. Toner không chỉ được làm từ nước hoa hồng mà còn chiết xuất từ nhiều thành phần tự nhiên khác như hoa cúc, trà xanh, thảo mộc…

Bạn nên sử dụng toner dành riêng cho da dầu mụn. Tốt nhất nên chọn loại có chứa thành phần thiên nhiên, không cồn, không hương liệu, oil free, không màu, có khả năng kiểm soát dầu và se khít lỗ chân lông.

Bạn không nên bỏ qua bước skincare buổi sáng này nếu da bị mụn, thâm nám hay sần sùi và thô ráp.

Bước 3:Dùng serum vitamin C

Để khắc phục nguy cơ lão hóa sớm, nàng da dầu sẽ cần đến serum vitamin C vì serum là một dạng tinh chất, dạng lỏng, cấu tạo từ những phân tử siêu nhỏ nên dễ dàng thẩm thấu nhanh vào da, không nặng da, không gây bết dính, cung cấp dưỡng chất cho da, kiểm soát bã nhờn và ngăn ngừa mụn.

Khi thoa serum bạn lưu ý không cần và cũng không nên dùng quá nhiều. Chỉ cần 1 lượng khoảng 2 – 4 giọt là có thể đủ cho cả khuôn mặt và cằm.

Bước 4: Bôi kem dưỡng không chứa dầu

Nếu bạn sở hữu làn da dầu mụn, việc tìm kiếm các loại kem dưỡng ẩm không gây bít tắc lỗ chân lông là điều bắt buộc.Nếu buổi sáng thức dậy thấy trời trở lạnh và khô, bạn lại càng không thể bỏ qua bước dưỡng ẩm này. Tình trạng thiếu độ ẩm có thể khiến da đổ nhiều dầu hơn để bù đắp nước dẫn đến tắc lỗ chân lông và gây mụn.

Bước 5 : Bôi kem chống nắng

Buổi sáng là thời điểm bạn chuẩn bị ra ngoài nên kem chống nắng trở thành phần cuối cùng của các bước chăm sóc da buổi sáng. Đây chính là “tấm chắn bảo vệ” làn da bạn tránh khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như ánh nắng và bụi bặm. Không chỉ có giúp giảm nguy cơ xuất hiện nếp nhăn, kem chống nắng còn là một cách ngăn ngừa ung thư da.

Kem chống nắng cho da dầu mụn phải đảm bảo những tiêu chí sau: