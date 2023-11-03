Chuyên gia tiết lộ 9 bí quyết đơn giản để tránh tác hại nguy hiểm của ánh sáng xanh đối với làn da

Ánh sáng xanh, loại phát ra từ màn hình, không chỉ gây hại cho mắt bạn; nó cũng có thể có tác động bất lợi đến làn da của bạn.

Mặc dù chúng ta đều nhận thức rõ về tác hại của ánh sáng mặt trời đối với làn da của mình, nhưng bạn đã xem xét hậu quả của việc tiếp xúc với ánh sáng xanh chưa?

Ánh sáng xanh là thứ được phát ra từ màn hình. Tuy nhiên, ánh sáng xanh phổ biến ở mọi nơi, ngay cả dưới ánh sáng mặt trời.

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Tuy nhiên, người ta nhận thấy ánh sáng xanh phát ra từ màn hình sẽ tác động trực tiếp lên da. Còn được gọi là ánh sáng HEV, ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại thông minh, máy tính bảng và TV của chúng ta có thể gây tổn hại da và lão hóa sớm.

Ngoài ra, việc tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh từ mặt trời có thể dẫn đến nám và tăng sắc tố. Hơn nữa ánh sáng này kích thích sản xuất các gốc tự do có thể dẫn đến lão hóa da.

Làm thế nào có thể bảo vệ làn da của mình khỏi tác động bất lợi của ánh sáng xanh?

Sử dụng bộ lọc màn hình

Sử dụng bộ lọc ánh sáng xanh hoặc miếng bảo vệ màn hình cho các thiết bị điện tử của bạn như điện thoại thông minh, máy tính bảng và màn hình máy tính. Những bộ lọc này có thể làm giảm lượng ánh sáng xanh chiếu tới da bạn.

Giảm thời gian sử dụng màn hình

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Đây là khía cạnh cơ bản nhất. Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị, đặc biệt là trước khi đi ngủ. Điều này có thể giúp giảm tiếp xúc với ánh sáng xanh vì nó cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

Điều chỉnh cài đặt màn hình của bạn

Nhiều thiết bị hiện nay có cài đặt giảm ánh sáng xanh. Kích hoạt các cài đặt này, chúng thường thay đổi nhiệt độ màu của màn hình để phát ra ít ánh sáng xanh hơn, đặc biệt là vào buổi tối.

Hãy thử kính chống ánh sáng xanh

Cân nhắc đeo kính chống ánh sáng xanh khi sử dụng màn hình trong thời gian dài. Những chiếc kính này có thể giúp chặn hoặc giảm lượng ánh sáng xanh chiếu vào mắt và da của bạn.

Hãy thử các sản phẩm chăm sóc da có chất chống oxy hóa

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Hãy tìm những sản phẩm chăm sóc da có công thức bảo vệ chống lại tác động của ánh sáng xanh. Các thành phần như chất chống oxy hóa, niacinamide và peptide có thể giúp giảm thiểu thiệt hại tiềm tàng.

Những sản phẩm này tạo ra một rào cản và có thể vô hiệu hóa các gốc tự do được tạo ra khi tiếp xúc với ánh sáng xanh.

Sử dụng kem chống nắng

Ngay cả khi ở trong nhà, bạn nên thoa kem chống nắng có khả năng bảo vệ phổ rộng. Mặc dù ánh sáng xanh không gây hại như bức xạ tia cực tím nhưng nó vẫn là một phần của quang phổ điện từ và có thể gây tổn thương da theo thời gian. Kem chống nắng có bổ sung chất chống oxy hóa có thể cung cấp thêm sự bảo vệ.

Duy trì lối sống lành mạnh

Một chế độ ăn uống cân bằng giàu chất chống oxy hóa, giữ nước và tập thể dục thường xuyên có thể giúp làn da của bạn khỏe mạnh và được trang bị tốt hơn để đối phó với các tác nhân gây căng thẳng từ môi trường như ánh sáng xanh.

Tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ da liễu

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Nếu bạn có những lo ngại cụ thể về sức khỏe làn da của mình liên quan đến việc tiếp xúc với ánh sáng xanh, hãy tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ da liễu.

Họ có thể đưa ra lời khuyên cá nhân, giới thiệu các sản phẩm chăm sóc da phù hợp và đưa ra các phương pháp điều trị phù hợp với nhu cầu của làn da bạn.

Đảm bảo vệ sinh giấc ngủ

Đảm bảo thói quen ngủ tốt. Giấc ngủ chất lượng là điều cần thiết cho sức khỏe làn da và việc giảm tiếp xúc với ánh sáng xanh trước khi đi ngủ không chỉ có thể cải thiện giấc ngủ của bạn mà còn có thể khiến da bị lão hóa sớm.