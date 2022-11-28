Chỉ với 4 cách đơn giản giúp đốt mỡ kể cả trong khi ngủ chị em đã biết chưa?

Ngâm chân trước khi đi ngủ là một phương pháp chăm sóc sức khỏe rất hiệu quả. Thói quen ngâm chân trong nước có nhiệt độ vừa phải, xoa bóp các ngón chân và lòng bàn chân ngoài việc thúc đẩy quá trình lưu thông khí và huyết, còn có thể kích hoạt kinh lạc, giúp cân bằng âm dương, an thần.

Khi ngâm chân cũng cần chú ý đến nhiệt độ nước.

Mỗi tối nếu ngâm chân nước ấm đều đặn thì vấn đề bụng mỡ, bắp chân to thô kệch sẽ nhanh chóng được giải quyết triệt để. Những phụ nữ có làn da xấu, khi ngâm chân có thể thêm một chút giấm, giúp da dẻ hồng hào, mịn màng.

- Với nhiệt độ nước khoảng 40-42°C, thì bạn có thể ngâm chân khoảng 10-15 phút.

- Nếu nhiệt độ nước duy trì ở 38-39°C, có thể ngâm 20-30 phút.

Ngủ trước 11h

Trong khi bạn ngủ, các cơ quan sẽ có thời gian để làm nhiệm vụ.

- Từ 9 - 11 giờ tối là thời gian hệ miễn dịch thải độc. Bạn nên để cơ thể nghỉ ngơi, thư giãn bằng cách nghe nhạc, đọc sách.

- Từ 11 - 1 giờ sáng là thời gian gan thải độc, cơ thể cần được ngủ để quá trình này diễn ra thuận lợi.

Một nghiên cứu của các chuyên gia giấc ngủ ở Canada cho biết, người ngủ sớm dậy sớm có tinh thần và tâm lý tốt hơn rất nhiều so với những người thức khuya, dậy muộn. Điều này chứng tỏ rằng, trong những điều kiện thông thường, ngủ sớm dậy sớm sẽ có tâm trạng tương đối cởi mở, tích cức và lạc quan.

Không ăn ngay trước khi đi ngủ

Ảnh minh họa: Internet

Thói quen này làm tăng gánh nặng cho dạ dày, gây mất ngủ và góp phần làm tăng huyết áp. Nếu ăn xong rồi ngủ ngay còn làm chậm quá trình lưu thông máu tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Nguy hiểm hơn, các triệu chứng ợ nóng, trào ngược axit do ăn đêm có thể dẫn đến chứng ngưng thở khi ngủ, từ đó nguy cơ đột quỵ càng tăng cao.

Không tập thể dục quá sát giờ đi ngủ

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cơ thể vừa vận động, nhịp tim và thân nhiệt tăng lên có thể khiến bạn trở nên tỉnh táo, khó đi vào giấc ngủ. Vì vậy tốt nhất, bạn nên tập thể dục trước giờ đi ngủ khoảng hai tiếng.