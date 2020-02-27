Cách làm tóc phồng đơn giản cho phái đẹp tự tin xuống phố

Cách đây vài năm thôi thì một bộ tóc mái duỗi thẳng, suôn mượt là một mẫu tóc vô cùng “mốt” và vô cùng “hot”. Tuy nhiên, tóc mái phồng lại trở thành kiểu mốt thời thượng của các chị em phái nữ trong thời gian gần đây. Một mái tóc mái phồng và mềm mượt là luôn điều đáng mơ ước của các chị em. Dưới đây là hướng dẫn cách làm phồng tóc mái đơn giản tại nhà mà đẹp chuẩn salon, các nàng có thể tham khảo.

Một mái tóc xẹp lép, bết dính chính là kẻ thù khiến bạn trở nên thiếu sức sống và rất thô. Nhưng ngược lại một mái tóc bồng bềnh sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt đối phương, bởi mái tóc phồng và bồng bềnh sẽ khiến cho bạn trở nên thu hút và gợi cảm hơn. Dù cách tạo kiểu rất đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp của cả khuôn mặt bạn, trông rất sang và quý phái. Bài viết dưới sẽ hướng dẫn bạn cách làm tóc phồng tự nhiên cho bạn tha hồ mix đồ đi chơi phố.

Bước 1: Xịt keo lên toàn bộ mái tóc để cho tóc dễ vào nếp hơn.

Bước 3: Chia tóc mái làm ba phần, phần tóc ở giữa để làm mái phồng.

Bước 4: Dùng lược đánh rối mặt tóc phía trong phần tóc ở giữa.

Bước 5: Dùng ghim cố định mặt tóc phía trong được đánh rối. Sau đó, búi hoặc buộc cao toàn bộ phần chân tóc.

Bước 6: Dùng keo xịt tóc để cố định nếp tóc.

Cách làm phồng tóc mái khiến cho nàng có gương mặt thon gọn và sang hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách tạo phồng mái này không những giúp nàng có một gương mặt thon gọn mà còn giúp nàng ăn gian được thêm chiều cao nữa đấy.

Cách làm phồng tóc đỉnh đầu

Nếu bạn muốn xuất hiện thật sang trọng và lịch thiệp trong các buổi tiệc bạn nên chọn kiểu tóc phồng trên đỉnh đầu. Vì kiểu tóc này là một kỹ thuật làm đẹp giúp cho bạn định hình được phong cách và khiến cho bạn tự tin hơn. Dưới đây là hướng dẫn cách làm phồng tóc đỉnh đầu

Bước 1: Chải phần mái tóc xuống rồi chia mái tóc phần sau làm đôi theo chiều từ trên xuống dưới. Lấy nửa tóc bên trên, nửa tóc bên dưới tiếp tục để xõa.

Bước 2: Xịt keo lên phần tóc phía trên để tóc vào nếp.

Bước 3: Lấy ngôi giữa trên đỉnh đầu của phần tóc phía trên đã được xịt keo rồi đánh rối mặt trong.

Bước 4: Lấy ghim cố định phần tóc phía trên đã được đánh rối.

Bước 5: Hớt từng lọn nhỏ một phần tóc phía dưới chưa được đánh rối từ dưới gáy lên trên rồi búi lại, hoặc cột tóc lại là xong. Sau đó, xịt keo lại lên phần đỉnh đầu.

Bước 5: Mái tóc có thể tạo xoăn bồng bềnh bằng lô uốn tóc và máy sấy tóc. Thế là xong.

Cách làm tóc phồng đỉnh đầu giúp nàng định hình được phong cách - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ vài bước đơn giản là bạn đã sở hữu được một mái tóc phồng trên đỉnh đầu đầy quý phái. Cách làm này rất đơn giản mà không mất quá nhiều thời gian, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Cách làm tóc dày và phồng

Mái tóc mỏng và thưa khiến bạn mất tự tin và e ngại trước đối phương. Dưới đây là các cách làm dày và phồng tóc cho người tóc mỏng vô cùng đơn giản mà hiệu quả.

Cách 1: Búi qua đêm

Đây là cách làm dày và phồng tóc vô cùng hiệu quả mà lại tiết kiệm thời gian. Đơn giản bạn chỉ cần búi tóc lên và đi ngủ qua một đêm, sáng mai thức dậy bạn đã có một mái tóc rối và bồng. Bạn thả tóc ra rồi lấy tay vuốt để tóc vào nếp gọn gàng hơn rồi cột lại hoặc búi lại là được.

Búi tóc qua đêm giúp làm phồng và dày tóc cực hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Tết lọn tóc để qua đêm

Cách này khiến tóc bạn trông dày hơn, bồng bềnh hơn, và quyến rũ hơn. Cách làm tóc phồng qua đêm như sau:

Bước 1: Chải cho tóc mượt và hết rối.

Bước 2: Sau đó, chia làm 3-5 luồng tóc từ đỉnh đầu rồi tết lại đan xen các luồng tóc lẫn nhau.

Bước 3: Tết đến gáy rồi chia toàn bộ mái tóc làm 2 phần. Sau đó, chia mỗi phần đó thành 2 lọn.

Bước 4: Lọn ngoài cùng bên trái kéo sang lọn bên phải và ngược lại. Cứ thực hiện thao tác như vẫy cho đến hết đuôi tóc rồi lấy thun cột lại.

Tết tóc lọn để qua đêm giúp tóc phồng hơn và dày hơn giúp nàng đẹp tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tết tóc thành công, bạn chỉ cần đi ngủ qua đêm rồi sáng mai thức dậy, bạn sẽ sở hữu một mái tóc kết phồng siêu đẹp. Hãy vuốt lại các lọn tóc bị rối.

Cách 3: Đánh xù

Đánh xù cũng là cách rất hay để cho những cô nàng tóc thưa áp dụng. Cách này sẽ giúp tóc của bạn trông dày hơn và bồng hơn, rất phù hợp với những cô nàng năng động, trẻ trung, cá tính.

Thực hiện cách này, bạn chỉ cần một chiếc lược là đủ. Đầu tiên, bạn kéo tóc thẳng ra. Sau đó, lấy lược chải từ dưới lên trên làm ½ hoặc 2/3 tóc sau đó quấn toàn bộ số tóc đó lại rồi dùng ghim cố định lại là được.

Đánh xù tóc rồi búi sau đầu khiến cho tóc nàng trông dày dặn và bồng bềnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là cách cách làm tóc phồng cho các nàng siêu đơn giản và siêu đẹp. Hy vọng bạn có thể áp dụng chúng để biến mái tóc của mình trở nên bồng bềnh và quyến rũ hơn. Chúc các bạn thực hiện thành công!