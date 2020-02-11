Cách làm tóc hết xơ mà chị em không thể thờ ơ

Ngoài việc bạn sở hữu một mái tóc khô do bẩm sinh thì cũng có rất nhiều những nguyên nhân khác dẫn đến vấn đề này và bạn cần phải nhận biết để có những biện pháp xử lý đúng.

Mái tóc chính là một phần cực kỳ quan trọng giúp tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ từ mái tóc cũng sẽ giúp bạn trông khác biệt hơn rất nhiều. Chính vì vậy, đừng bỏ qua việc chăm sóc tóc tại nhà. Thay đổi kiểu tóc sẽ khiến cho tóc bạn tiếp xúc với hóa chất quá và chúng trở nên yếu đi, xơ rối và thiếu sức sống nếu không chăm sóc đúng cách. Nếu gặp phải vấn đề này bạn không cần phải quá lo lắng vì đã có những cách làm tóc hết xơ vô cùng đơn giản để áp dụng tại nhà.

Thứ hai là việc thường xuyên tác động nhiệt cao, hóa chất vào tóc, da đầu dẫn đến các dưỡng chất bị thiếu hụt. Da đầu không thể cung cấp dưỡng chất cho tóc.

Nguyên nhân đầu tiên khiến cho tóc bạn bị hô xơ đó là do tóc không thể nào hấp thụ được các dưỡng chất, độ ẩm. Khi đó, bạn cần phải bổ sung dưỡng chất cho tóc.

Thường xuyên thay đổi kiểu tóc cũng là nguyên nhân khiến tóc khô xơ - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, việc gội đầu quá nhiều cũng sẽ khiến cho tóc bạn bị khô, xơ, chẻ ngọn nhiều hơn. Đặc biệt là đối với những ai gội đầu bằng nước quá nóng.

Cuối cùng chính là có thể bạn đang gặp phải một bệnh lý nào đó.

Tất cả những nguyên nhân này đều có thể được khắc phục với những cách chăm sóc tóc khô xơ và chẻ ngọn phù hợp. Nếu chọn đúng sẽ giúp cải thiện tình trạng tóc khô xơ của bạn và mang đến cho bạn một mái tóc hoàn hảo.

Tác động nhiệt cũng khiến cho tóc dễ bị khô xơ - Ảnh minh họa: Internet

Cách phục hồi tóc khô xơ tại nhà

Phục hồi tóc khô xơ bằng dầu ô liu

Dùng dầu ô liu chính là một cách phục hồi tóc khô xơ nhanh nhất mà bạn có thể áp dụng. Bởi trong dầu ô liu có chứa chất chống oxy hóa, vitamin E có tác dụng làm lành nhanh các lớp biểu bì và sừng trên da đầu. Từ đó độ ẩm được cân bằng, các dưỡng chất có thể được tóc hấp thụ nhiều hơn.

Cách thực hiện phục hồi tóc khô xơ bằng dầu ô liu như sau:

Đun cách thủy hoặc cho vào lò vi sóng để làm ấm dầu ô liu.

Sau đó xoa nhẹ dầu ô liu đều lên chân tóc và tóc của bạn. Massage trong thời gian từ 5 đến 10 phút.

Ủ tóc qua đêm. Sáng thức dậy, bạn gội sạch bằng dầu dưỡng tóc.

Phương pháp này có thể được áp dụng 1 lần/tuần để thấy được tác dụng hiệu quả. Cũng với các bước làm như trên, bạn có thể thực hiện cách trị tóc khô xơ bằng dầu dừa để có được hiệu quả tương tự.

Dầu ô liu chính là một nguyên liệu giúp phục hồi tóc khô xơ cực hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách phục hồi tóc khô xơ với trứng gà

Trứng gà chính là nguồn cung cấp protein tự nhiên và lecithin dồi dào mà bạn có thể sử dụng để cung cấp cho tóc. Có nhiều công thức để giúp tóc hết xơ rối khi sử dụng trứng gà.

Cách đầu tiên bạn có thể làm như sau:

Trộn phần lòng trắng trứng gà cùng với 2 muỗng canh nước ấm.

Xả tóc bằng nước ấm cho mềm và loại bỏ bụi bẩn. Để tóc ẩm như vật và xoa hỗn hợp vừa làm lên đầu. Massage trong khoảng 15 phút.

Cuối cùng gội sạch để loại bỏ hoàn toàn mùi tanh từ trứng gà trên tóc.

Có thể thực hiện từ 1 đến 2 lần/tuần.

Bạn cũng có thể sử dụng trứng gà cho việc phục hồi tóc - Ảnh minh họa: Internet

Cách thứ 2 giúp tóc hết xơ rối được thực hiện với trứng gà.

Kết hợp 3 quả trứng gà, 2 muỗng canh dầu ô liu và 1 muỗng canh mật ong để tạo thành hỗn hợp mặt nạ sử dụng để ủ tóc.

Làm ẩm tóc của bạn rồi xoa đều hỗn hợp lên tóc.

Dùng mũ để trùm đầu và ủ trong khoảng 30 phút.

Cuối cùng gội nhẹ nhàng bằng nước hoặc dầu gội.

Chỉ cần thực hiện 1 lần/tuần.

Cách làm tóc hết xơ bằng bia

Bia chính là một chất giúp dưỡng tóc một cách cực kỳ hiệu quả. Bởi trong bia có chứa protein thực vật giúp phục hồi cũng như nuôi dưỡng tóc. Đồng thời kích thích nang lông giãn nở để tóc hấp thụ được dưỡng chất hiệu quả. Cách này giúp cho tóc trở nên bóng mượt và chắc khỏe hơn.

Hãy cùng thực hiện với những bước cơ bản sau đây:

Gội đầu sạch sẽ như bình thường. Sau đó cho bia vào bình xịt và xịt một chút lên tóc.

Massage đầu một cách nhẹ nhàng cho đầu được thư giãn và cũng là cách giúp bia thẩm thấu được vào da đầu.

Cuối cùng để tóc khô tự nhiên hoặc sấy nhẹ nhàng. Bạn có thể yên tâm vì sau khi khô, bia sẽ không còn mùi khó chịu nữa.

Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý khi thực hiện cách thức này đó là không nên xịt quá nhiều bia. Chỉ cần vừa đủ để các dưỡng chất thấm vào tóc, không phải cứ sử dụng nhiều là có thể cung cấp được nhiều dưỡng chất cho tóc. Ngược lại sẽ khiến tóc bạn nhanh bị bết, bẩn.

Áp dụng các cách thức trên để có mái tóc đẹp như ý - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh các cách thức phía trên, bạn cũng cần tìm hiểu việc tóc khô xơ dùng dầu gội gì để lựa chọn phù hợp. Như vậy việc áp dụng cách làm tóc hết xơ mới đạt được những hiệu quả tích cực nhất.