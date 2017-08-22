Cách làm đẹp từ mật ong và nghệ có chứa thành thần đường đa phân tử, dầu béo, hợp chất Cucurmin, cùng các vitamin A, C, E... phát huy tối đa tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, xóa mờ vết thâm do mụn, làm chậm quá trình lão hóa.

Tùy từng tính chất của các loại da, bạn điều chỉnh liều lượng mật ong và nghệ cho phù hợp, để tránh xảy ra trường hợp bị kích ứng, phát ban mụn trứng cá.

Theo các nghiên cứu, nghệ và mật ong có tác dụng đáng kể đối với các vết thương nhỏ và vết thương do mụn để lại. Tuy nhiên, dùng nghệ và mật ong để chăm sóc da , hầu hết các chị em đều lo ngại, sau khi đắp mặt nạ xong da mặt sẽ vàng, khiến làn da thiếu tính thẩm mỹ. Để giải quyết tình trạng này, thay vì sử dụng bột nghê thông thường, bạn hãy dùng tinh bột nghệ vàng, giúp da hấp thụ các dưỡng chất tốt hơn mà không phải sợ bị vàng da.

Ngoài ra, cách này còn có các tác dụng khác như: tẩy tế bào chết, trị mụn, hạn chế các vết chàm trên da, chống nhờn, chống lại những tác hại của ánh nắng…

Vì vậy, bạn hãy sử dụng ngay cách làm đẹp từ mật ong và nghệ để tạo thành một loại “kem dưỡng da” tự nhiên cực tốt nhé!

Hướng dẫn thực hiện cách làm đẹp từ mật ong và nghệ đúng cách

Bất kì cách làm đẹp nào cũng vậy, nếu thực hiện đúng cách sẽ mang lại hiệu quả dưỡng da tốt hơn, hạn chế xảy ra tình trạng dị ứng ngoài ý muốn.

Nguyên liệu cần có:

Tinh bột nghệ: 1 thìa cà phê.

Mật ong nguyên chất: 2 thìa cà phê.

Nước cốt chanh: ½ thìa cà phê.

Các bạn nên chọn tinh bột nghệ để đảm bảo không làm vàng da. Do đó, bạn cần phân biệt bột nghệ thông thường và tinh bột nghệ. Bột nghệ chỉ là nghệ sấy khô rồi nghiền ra nên khi đắp xong mặt vàng khè, còn tinh bột nghệ có khâu chế biến phải trải qua nhiều công đoạn hơn. Không chỉ phơi khô nghiền nát như bột nghệ mà còn phải tách tinh dầu nghệ, chỉ lấy phần “tinh túy” nhất của củ nghệ. Vì vậy, khi dùng tinh bột nghệ làm mặt nạ dưỡng da sẽ rất mát, đắp xong rất dễ làm sạch mà không bị vàng da.

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 2: Sau khi làm sạch da bằng nước ấm, bạn thoa hỗn hợp này lên da mặt và kết hợp với massage theo hình xoắn ốc để các dưỡng chất từ từ thấm vào da.

Bước 3: Nằm thư giãn khoảng 20 phút đợi lớp mặt nạ khô rồi rửa sạch bằng nước mát.

Bước 4: Dùng đá lạnh chà lên mặt hoặc dùng nước hoa hồng để làm se nhỏ lỗ chân lông.

Áp dụng cách này 2-3 lần/tuần, mụn, vết thâm “cứng đầu” đến mấy cũng bị “thổi bay”, để làn da từ từ bật tông, trắng hồng tự nhiên.

Các lưu ý khi thực hiện cách làm đẹp từ mật ong và nghệ

Hiện có khá nhiều chị em đắp mặt nạ để lâu từ 30 phút cho đến 1 tiếng với suy nghĩ “càng lâu càng tốt”. Tuy nhiên, suy nghĩ này chưa hẳn đã đúng. Bởi vì đối với cách làm đẹp từ mật ong và nghệ chỉ nên đắp mặt nạ 15 phút và không quá 20 phút. Để lớp mặt nạ trên da quá lâu sẽ để lại màu vàng khó tẩy rửa và làm lỗ chân lông bị bít kín, to hơn.

Các chị em không nên dùng các loại sữa rửa mặt hoặc xà phòng để rửa lại mặt sau khi thực cách làm đẹp từ mật ong và nghệ vì sẽ làm mất tác dụng và có thể gây hại cho da. Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý, không nên cho da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời sau khi đắp mặt nạ dưỡng da. Lúc này da đang trong quá trình phục hồi “dung nạp” các dưỡng chất nên còn rất yếu và sẽ dễ bắt nắng.