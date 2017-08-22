Cách làm đẹp bằng sữa chua nuôi dưỡng làn da trắng mịn và khỏe mạnh

Làm đẹp 22/08/2017 10:10

Cách làm đẹp bằng sữa chua giúp bạn nuôi dưỡng làn da trắng hồng từ các dưỡng chất thiên nhiên. Liệu pháp này thực hiện khá đơn giản, chỉ trong thời gian ngắn áp dụng sẽ thấy ngay hiệu quả cải thiện, làn da bật tông, đều màu, khỏe mạnh, căng tràn sức sống.

Sữa chua là một loại thực phẩm bổ dưỡng thơm ngon, có lợi cho đường tiêu hóa, tốt cho sức khỏe tăng cường hệ thống miễn dịch và có nhiều công dụng làm đẹp tuyệt vời. Chứa hàm lượng cao các loại vitamin A, B1, B2, E... nên sữa chua có khả năng ngăn chặn tình trạng oxy hóa, chống khô và sừng hóa, thô ráp. Đặc biệt, chứa một lượng axit lactic và độ ẩm dồi dào nên trong thời tiết mùa đông da dễ bị khô, sữa chua cung cấp độ ẩm để giúp da trở nên mềm mịn, hạn chế bị nứt nẻ và sừng hóa. Đồng thời, lượng axit lactic có trong nguyên liệu này cũng có tác dụng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, làm mờ các vết thâm sạm trên da nhanh chóng, đẩy lùi dấu hiệu lão hóa một cách dễ dàng.

Khi sữa chua kết hợp với các nguyên liệu như: trứng gà, mật ong, chuối, bơ... sẽ tạo ra công thức làm đẹp phù hợp với nhiều loại da, không chỉ làm trắng da mặt mà còn có thể cải thiện làn da toàn thân, chỉ cần điều chỉnh tăng liều lượng theo tỷ lệ thích hợp là được.

Cách làm đẹp bằng sữa chua, trứng gà và chanh giúp da bật tông nhanh chóng

 

Cách làm đẹp bằng sữa chua, trứng gà và chanh giúp da bật tông nhanh chóng
Cách làm đẹp bằng sữa chua, trứng gà và chanh giúp da bật tông nhanh chóng. Ảnh internet

Đây là cách làm đẹp da vô cùng thích hợp với da hỗn hợp. Trứng gà và sữa chua chứa lượng độ ẩm dồi dào bổ sung cho vùng da khô, còn chanh có tính axit citric giúp làm sạch lớp dầu nhờn trên vùng da dầu. Vùng da thường hỗn hợp này vừa bổ sung độ ẩm, tẩy sạch tế bào, đồng thời cung cấp các dưỡng chất thiết yếu để giúp da sáng, bật tông nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

  • Sữa chua không đường: ½ hũ.
  • Nước cốt chanh: 1 thìa cà phê.
  • Trứng gà: 1 quả.

Cách thực hiện:

Bước 1: Tách lấy lòng trắng trứng gà và cho vào 1 cái bát.

Bước 2: Cho thêm 1 thìa cà  phê nước cốt chanh và ½ hũ sữa chua không đường vào trộn đều thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 3: Rửa mặt thật sạch, lau khô, sau đó thoa đều hỗn hợp lên mặt, kết hợp với massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất nhanh chóng thấm vào da.

Bước 4: Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Cách này thực hiện khoảng 2-3 lần/tuần, lỗ chân lông se khít, da căng mịn và trắng hồng tự nhiên.

Cách làm đẹp bằng sữa chua và mật ong tăng độ đàn hồi cho da

 

Cách làm đẹp bằng sữa chua và mật ong tăng độ đàn hồi cho da
Cách làm đẹp bằng sữa chua và mật ong tăng độ đàn hồi cho da. Ảnh internet

Đây là cách làm đẹp da vô cùng thích hợp với da khô. Mật ong chứa một lượng độ ẩm lớn cùng các dưỡng chất tốt như: vitamin A, E, C, chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn... giúp da tăng sự đàn hồi và căng tràn sức sống. Hơn nữa, các dưỡng chất có trong mật ong cũng giúp gắn kết các tế bào, thúc đẩy tái tạo cấu trúc da, xóa mờ các nếp nhăn, giúp da trẻ trung hơn.

Nguyên liệu cần có:

  • Sữa chua không đường: ½ hũ.
  • Mật ong nguyên chất: 2 thìa cà phê.

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho mật ong và sữa chua trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Rửa sạch da mặt bằng nước ấm, loại bỏ bã nhờn và bụi bẩn bám dính trên da.

Bước 3: Thoa đều hỗn hợp lên da kết hợp với massage nhẹ nhàng.

Bước 4: Thư giãn khoảng 15 phút, khi mặt nạ khô thì rửa lại bằng nước mát.

Thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ thấy ngay sự cải thiện, da mịn màng và có độ đàn hồi cao, do các dưỡng chất chứa trong mật ong và sữa chua có tác dụng kích thích tổng hợp sợi collagen và elastin giúp cấu trúc da trở nên bền vững.

Cách làm đẹp bằng sữa chua và bơ giúp da trở nên mịn màng, căng tràn sức sống

 

Cách làm đẹp bằng sữa chua và bơ giúp da trở nên mịn màng, căng tràn sức sống
Cách làm đẹp bằng sữa chua và bơ giúp da trở nên mịn màng, căng tràn sức sống. Ảnh internet

Bơ có công dụng dưỡng da mịn màng và cải thiện màu sắc, ngăn không cho sắc tố melamin xuất hiện, làm đen da. Khi bơ kết hợp với sữa chua sẽ làm tăng hiệu quả dưỡng trắng, da vừa được bổ sung độ ẩm và các dưỡng chất cần thiết, tạo ra hàng rào bảo vệ “kiên cố”, tia UVB, UVA không thể xâm hại.

Nguyên liệu cần có:

  • 1/2 hũ sữa chua không đường.
  • 1/2 quả bơ.

Để thực hiện cách làm đẹp bằng sữa chua và bơ, điều đầu tiên bạn cần xay nhuyễn các nguyên liệu và trộn đều chúng với nhau. Sau đó, làm sạch da mặt và thoa đều lên da, massage nhẹ nhàng cho các dưỡng chất thẩm thấu vào bên trong làn da. Sau khoảng 15-20 phút rửa lại bằng nước sạch.

Trên đây là những cách làm đẹp bằng sữa chua đơn giản giúp da trở nên khỏe mạnh và mịn màng, trắng hồng tự nhiên mà không cần tốn nhiều thời gian thực hiện và chi phí đầu tư. Vì vậy, bạn hãy áp dụng ngay những cách này nhé!

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